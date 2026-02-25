הרכבים וציונים



סרו גיראסי (IMAGO) סרו גיראסי (IMAGO)

אטאלנטה ובורוסיה דורטמונד נפגשות בשעה זו בברגמו במסגרת הגומלין בפלייאוף ליגת האלופות, כאשר הגרמנים מגיעים עם יתרון 0:2 מהמשחק הראשון ומכוונים להבטיח את מקומם בשמינית הגמר. דורטמונד מעולם לא הפסידה לאטאלנטה, והסטטיסטיקה ההיסטורית אינה מעודדת את האיטלקים, שינסו לבצע מהפך.

אטאלנטה מגיעה למשחק אחרי ניצחון 1:2 מרשים על נאפולי, האלופה האיטלקית המכהנת, במשחק בו חזרה מפיגור. זה היה ניצחון ביתי רביעי ברציפות בכל המסגרות עבור החבורה של רפאלה פאלדינו. עם זאת, בליגת האלופות היא מגיעה אחרי רצף של שלושה הפסדים במפעל.

דורטמונד מגיעה עם רוח גבית לאחר ששער בדקה ה-95 העניק לה 2:2 מול לייפציג בשבת, אחרי שכבר פיגרה 2:0. התוצאה שמרה לה על סיכוי כלשהו במאבק האליפות בבונדסליגה לקראת המפגש עם באיירן מינכן. הקבוצה בלתי מנוצחת בחמשת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, עם ארבעה ניצחונות ותיקו.

במאזן המפגשים הישירים אטאלנטה עדיין ללא ניצחון בשלושה משחקים מול דורטמונד, עם תיקו אחד ושני הפסדים, כאשר התיקו הושג באצטדיון הביתי שלה. הצהובים שחורים מצידם ניצחו רק פעם אחת בשמונת משחקי החוץ האחרונים שלהם מול קבוצות איטלקיות.