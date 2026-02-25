יום רביעי, 25.02.2026 שעה 14:54
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4123-4221מ.ס. טירה2
3520-3221מכבי אתא ביאליק3
3321-2921הפועל כרמיאל4
3328-3221מכבי נווה שאנן5
3328-2821בני מוסמוס6
3225-2721הפועל בית שאן7
3030-3321הפועל ב.א.גרבייה8
2823-2721הפועל מגדל-העמק9
2837-2821עירוני נשר10
2728-2321צעירי אום אל פאחם11
2144-2821צעירי טמרה12
1838-2821הפועל עראבה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
836-2721הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3726-2721מ.ס. דימונה2
3622-3621מ.כ. צעירי טירה3
3428-4121מ.כ. ירושלים4
3427-2721מכבי קרית מלאכי5
3326-3821מכבי יבנה6
2927-2621מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2726-2421שמשון תל אביב9
2734-2621בית"ר יבנה10
2333-3221מ.כ. חולון ירמיהו 11
2333-1921הפועל מרמורק12
2235-2221הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1941-2221הפועל ניר רמה"ש15
1538-2721בית"ר נורדיה ירושלים16

כ-24 שעות למשחק, מי יעמוד על הקו בשמשון?

אסי אלימלך השאיר את שמשון ת"א ללא מאמן, כיממה לפני משחק הליגה. במועדון ציינו: "אולי לביא, עוזר המאמן, יעמוד על הקווים. אך עדיין אין החלטה"

|
שמשון תל אביב (יונתן גינזבורג)
שמשון תל אביב (יונתן גינזבורג)

לאחר הודעת מ.ס כפר קאסם הבוקר (שלישי) על צירופו של אסי אלימלך במקומו של טאלב טוואטחה, בשמשון תל אביב, מליגה א’ דרום, יצטרכו להתמודד עם חוסר בעמדת המאמן מול הפועל ניר רמת השרון. הקבוצות יפגשו במסגרת המחזור ה-22 בליגה א’ דרום. עזיבתו של אלימלך את שמשון מתרחשת כיממה לפני המפגש, שיתקיים בספורטק צפון בתל אביב, בשעה 20:30.

לשמשון תל אביב, נכון לשעה זו, אין מועמד מוביל להחליף את אסי, כששמות כמו חיים אביסרור, אורי קרגולה וראובן טרקו עלו לאוויר, מגורמים אלו ואחרים. אלא שלראשון אין תעודת מאמן בתוקף (בעל תעודת UEFA C), כך שלא ברור אם אכן יוכל להגיע למועדון. מי שכן צפוי לעמוד מחר על הקו הוא בר לביא, עוזרו של אסי, לו תעדות UEFA B בתוקף.

“אולי בר לביא, עוזר המאמן, יעמוד על הקווים”, ציינו בשמשון תל אביב בפניית ONE לשאלה “מי יתרגל את הקבוצה מחר?”, והוסיפו כי “עדיין אין החלטה”. שמשון תגיע להתמודדות כשבשני המשחקים האחרונים לא השיגה ניצחון, אלא רק נקודה אחת. מנגד, רמת השרון נחלצה מהקו האדום, נוכח הפחתת 12 נקודות ממאזנה של מכבי עירוני אשדוד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */