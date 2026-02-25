כ-24 שעות למשחק, מי יעמוד על הקו בשמשון?

לאחר הודעת מ.ס כפר קאסם הבוקר (שלישי) על צירופו של אסי אלימלך במקומו של טאלב טוואטחה, בשמשון תל אביב, מליגה א’ דרום, יצטרכו להתמודד עם חוסר בעמדת המאמן מול הפועל ניר רמת השרון. הקבוצות יפגשו במסגרת המחזור ה-22 בליגה א’ דרום. עזיבתו של אלימלך את שמשון מתרחשת כיממה לפני המפגש, שיתקיים בספורטק צפון בתל אביב, בשעה 20:30.

לשמשון תל אביב, נכון לשעה זו, אין מועמד מוביל להחליף את אסי, כששמות כמו חיים אביסרור, אורי קרגולה וראובן טרקו עלו לאוויר, מגורמים אלו ואחרים. אלא שלראשון אין תעודת מאמן בתוקף (בעל תעודת UEFA C), כך שלא ברור אם אכן יוכל להגיע למועדון. מי שכן צפוי לעמוד מחר על הקו הוא בר לביא, עוזרו של אסי, לו תעדות UEFA B בתוקף.

“אולי בר לביא, עוזר המאמן, יעמוד על הקווים”, ציינו בשמשון תל אביב בפניית ONE לשאלה “מי יתרגל את הקבוצה מחר?”, והוסיפו כי “עדיין אין החלטה”. שמשון תגיע להתמודדות כשבשני המשחקים האחרונים לא השיגה ניצחון, אלא רק נקודה אחת. מנגד, רמת השרון נחלצה מהקו האדום, נוכח הפחתת 12 נקודות ממאזנה של מכבי עירוני אשדוד.