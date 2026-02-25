יום רביעי, 25.02.2026 שעה 14:44
כדורסל ישראלי

"צריך ביטחון גם בחוץ, להשתמש בדמיון מודרך"

מכבי ת"א מתכוננת למונאקו, קטש הבהיר: "עלינו לגרום לדברים לקרות, הדיבורים על הפלייאין לא בחדר ההלבשה". וגם: חשיבות האוהדים וחזרתו של ווקר

|
עודד קטש (חגי מיכאלי)
עודד קטש (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב הגיעה לפני זמן קצר (רביעי) לנמל התעופה בן גוריון לקראת היציאה למחזור היורוליג ה-29, במסגרתו עודד קטש וחניכיו יפגשו את מונאקו של ואסיליס ספאנוליס. הצהובים המריאו לניס ולאחר ימשיכו למונאקו. מחזיקת הגביע הטרייה מגיעה למפגש כאשר היא ניצחה את שלושת משחקיה האחרונים בתחרות הבכירה של אירופה, וכשהיא מדורגת במקום ה-13 בטבלה עם מאזן של 13 ניצחונות אל מול 15 הפסדים.

עודד קטש אמר לקראת המשחק מול הקבוצה מהנסיכות: “מונאקו, גם למרות כל השמועות והדיבורים והעניינים, בתקופה טובה. אני יודע שאנחנו התכוננו למשחק, האיכות של היריבה ברורה, הניסיון שלה עם הרבה סקוררים וזה משוכה מאוד גדולה ולהצליח לעשות באמת משחק קרוב למושלם”.

איך מכבי ת”א מגיעה? הייתה פגרה ביורוליג, אבל לכם זו לא הייתה פגרה. מצד שני גם זכיתם בגביע, ורצף הניצחונות נמשך.
“כן, צריך לבוא עם ביטחון, זה תמיד חשוב. אבל דברים לא יקרו מאליהם, צריכים לגרום להם. אנחנו עדיין חסרים שחקנים משמעותיים ושחקנים שאולי קיבלו פחות, וגם כאלה שחזרו מפציעה צריכים עוד להיכנס, ועם זה אנחנו צריכים לתמרן. סך הכול, כמו שאמרתי כבר תקופה, אנחנו יודעים יותר מה אנחנו רוצים מעצמנו. זהו, צריך להיות מרוכזים וצריך להביא את אותה תחושה שיש לנו בבית, את האנרגיות מהקהל, להביא את זה גם במשחקי חוץ, להשתמש קצת בדמיון מודרך”.

מכבי תל אביב מניפה את גביע המדינה (רועי כפיר)מכבי תל אביב מניפה את גביע המדינה (רועי כפיר)

“הדיבורים על הפלייאין? לא נכנס אלינו לחדר ההלבשה”

ברמה המנטלית, איך מכינים לקראת משחק שהוא סופר קריטי מבחינתכם כניצחון כאן, ואפשר מה שנקרא באמת לבוא ולהגיד שמכבי ממשיכה את החזרה לקראת פלייאין?
”הדיבורים על הפלייאין, שוב, זה לא משהו שנכנס אלינו לחדר הלבשה, לא בגלל שאף אחד לא רוצה את זה, בגלל שזה עוד באמת מוקדם. כל משחק הוא חשוב ואפשר להגיד את זה גם על המשחק הבא. נקווה שנתמודד, אבל גם אם לא, כל משחק חשוב עבורנו, בשביל לשחק טוב ולהמשיך את התקופה הטובה ולצבור ביטחון”.

ספר לנו על האוהדים שהצטרפו לנסיעה, כמה זה חשוב, גם במגרש חוץ, לקבל את התמיכה שלהם?
”אין ספק שאולי הסיבה המרכזית לתקופה הטובה שלנו היא שחזרנו הביתה לקהל שלנו, וכל נוכחות של קהל, זה באמת מרגש שהם באים ותומכים. הם הכוח שלנו”.

קהל מכבי תל אביב (רועי כפיר)קהל מכבי תל אביב (רועי כפיר)

הזכרת קודם את החוסרים. מצד שני אתה מקבל בחזרה את לוני ווקר.
”ראינו נגד נס ציונה, הוא קלע את ארבע הזריקות הראשונות, שזה היה מאוד מרשים, ועשה לוני ווקר, אבל יש הרבה פרמטרים במשחק כדורסל, ויש עוד דברים שקשורים לכושר המשחק. זה לא רק צבירת הנקודות, ובזה שיש לנו עוד דרך, כדי להיכנס קצת יותר לכושר ולהתחבר לקבוצה, והוא יצטרך במשחק הזה. אסור שיהיו לנו נקודת תורפה וחולשה, ואני בטוח שהוא יופיע כמה דקות ברצף, הוא יוכל לשחק, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה משני צדי המגרש”.

לוני  זה שחקן שנותן לך המון כוח אש לקבוצה. מצד שני, יש את העניין של חלוקת עומסים, איך מתמודדים עם הדילמה הזו? 
”הוא איש יוצא דופן ושחקן באמת מצוין, אבל הדילמות שקשורות בלשלב שחקן אחרי פציעה זה משהו שאנחנו עושים באופן שוטף, וניהול עומסים זה מה שאנחנו עושים ברמה היום-יומית ממשחק למשחק ובאותה צורה נעשה עם לוני”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראל כדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */