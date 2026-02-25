"קורטואה מביש, גנב את חברתו של דה בריינה"

הסערה סביב טיבו קורטואה וחוסה לואיס צ’ילאברט מסרבת לרדת מהכותרות. אחרי ששוער ריאל מדריד הגיב לדבריו של שוער העבר מפרגוואי, האחרון לא נשאר חייב ושלח עקיצה ברורה לעברו של הבלגי, תוך כדי שהוא מזכיר פרשה מהעבר.

צ’ילאברט, אחד שידוע בכך שהוא לא חושש לומר את מה שהוא חושב, יצא להגנתו של ג’אנלוקה פרסטיאני, אותו האשים ויניסיוס כי קרא לו "קוף" במשחק הפלייאוף בין ריאל מדריד לבנפיקה בליגת האלופות. קורטואה טען שהדברים שאמר הצ’יליאני היו "מבישים", ובתגובה צ’ילאברט הגיב בעקיצה.

בתגובה חריפה במיוחד אמר צ’ילאברט בשידור רדיו: “אני מביש? מי שמביש זה הוא, שגנב את החברה של חברו, קווין דה בריינה”. זו התייחסות לפרשה שהסעירה בעבר את הכדורגל הבלגי ואף הרחיקה לתקופה מסוימת את קורטואה מהסגל של הנבחרת.

חוסה לואיס צ'ילאברט ו-ויניסיוס (רויטרס)

הרקע: ויניסיוס, אמבפה ופרסטיאני

כאמור, העימות החל לאחר שצ’ילאברט הגן על פרסטיאני בעקבות האירועים במשחק שנערך בליסבון. לטענתו של שוער העבר, ויניסיוס היה הראשון שקילל, וכי גם קיליאן אמבפה העליב במהלך המשחק.

קורטואה לא נשאר חייב והשיב: “זה מביש. אי אפשר לומר דברים כאלה. זה סוג אחר של עלבון. אין לזה מקום בעולם של היום, ובטח לא ממי שהיה קולגה למקצוע”.

אלא שצ’ילאברט החריף את הטון והוסיף: “הם מדברים על ערכים של העולם המודרני ואומרים שדברים כאלה לא צריכים לקרות. אבל אם ויניסיוס אומר ‘פחדן’ ואמבפה ‘גזען’, אז להם מותר להעליב ולאחרים אסור לענות?”.

האמירות של צ’ילאברט עוררו ביקורת חריפה, בעיקר בשל ההתייחסות הפוגענית שיוחסה לדבריו הקודמים. מנגד, הוא ממשיך לטעון לאפליה ביחס כלפי שחקנים מדרום אמריקה ולסטנדרט כפול בשיח הציבורי. וכל זה קורה רגע לפני משחק הגומלין בין ריאל לבנפיקה.