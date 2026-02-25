יום רביעי, 25.02.2026 שעה 14:17
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

"קורטואה מביש, גנב את חברתו של דה בריינה"

צ'ילאברט יצא להגנת פרסטיאני, שוער ריאל קרא לדבריו "מבישים" וכעת שוער העבר לא נשאר חייו ועקץ חזרה בזמן שידור: "אני מביש? מי שמביש זה קורטואה"

|
קווין דה בריינה וטיבו קורטואה (IMAGO)
קווין דה בריינה וטיבו קורטואה (IMAGO)

הסערה סביב טיבו קורטואה וחוסה לואיס צ’ילאברט מסרבת לרדת מהכותרות. אחרי ששוער ריאל מדריד הגיב לדבריו של שוער העבר מפרגוואי, האחרון לא נשאר חייב ושלח עקיצה ברורה לעברו של הבלגי, תוך כדי שהוא מזכיר פרשה מהעבר.

צ’ילאברט, אחד שידוע בכך שהוא לא חושש לומר את מה שהוא חושב, יצא להגנתו של ג’אנלוקה פרסטיאני, אותו האשים ויניסיוס כי קרא לו "קוף" במשחק הפלייאוף בין ריאל מדריד לבנפיקה בליגת האלופות. קורטואה טען שהדברים שאמר הצ’יליאני היו "מבישים", ובתגובה צ’ילאברט הגיב בעקיצה.

בתגובה חריפה במיוחד אמר צ’ילאברט בשידור רדיו: “אני מביש? מי שמביש זה הוא, שגנב את החברה של חברו, קווין דה בריינה”. זו התייחסות לפרשה שהסעירה בעבר את הכדורגל הבלגי ואף הרחיקה לתקופה מסוימת את קורטואה מהסגל של הנבחרת.

חוסה לואיס צחוסה לואיס צ'ילאברט ו-ויניסיוס (רויטרס)

הרקע: ויניסיוס, אמבפה ופרסטיאני

כאמור, העימות החל לאחר שצ’ילאברט הגן על פרסטיאני בעקבות האירועים במשחק שנערך בליסבון. לטענתו של שוער העבר, ויניסיוס היה הראשון שקילל, וכי גם קיליאן אמבפה העליב במהלך המשחק.

קורטואה לא נשאר חייב והשיב: “זה מביש. אי אפשר לומר דברים כאלה. זה סוג אחר של עלבון. אין לזה מקום בעולם של היום, ובטח לא ממי שהיה קולגה למקצוע”.

אלא שצ’ילאברט החריף את הטון והוסיף: “הם מדברים על ערכים של העולם המודרני ואומרים שדברים כאלה לא צריכים לקרות. אבל אם ויניסיוס אומר ‘פחדן’ ואמבפה ‘גזען’, אז להם מותר להעליב ולאחרים אסור לענות?”.

גולדן גול: פרמין עם פצצה לקורה ופנימה

האמירות של צ’ילאברט עוררו ביקורת חריפה, בעיקר בשל ההתייחסות הפוגענית שיוחסה לדבריו הקודמים. מנגד, הוא ממשיך לטעון לאפליה ביחס כלפי שחקנים מדרום אמריקה ולסטנדרט כפול בשיח הציבורי. וכל זה קורה רגע לפני משחק הגומלין בין ריאל לבנפיקה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
