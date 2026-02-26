יום חמישי, 26.02.2026 שעה 21:06
כדורסל עולמי  >> יורוליג

רבע 2, 04:35: מונאקו - מכבי ת"א 36:30

יורוליג, מחזור 29: קטש וקבוצתו פתחו נהדר את המשחק בצרפת, והצליחו לעלות ליתרון משמעותי מול הקבוצה מהנסיכות. ווקר וסנטוס בולטים אצל הצהובים

|
לוני ווקר זורק (האתר הרשמי של מכבי ת
לוני ווקר זורק (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב נמצאת בתקופה פשוט מדהימה עם שמונה ניצחונות ברציפות בכל המסגרות כולל אפילו תואר בדמות גביע המדינה, אבל הכי חשוב שהיא עדיין לגמרי חולמת שהעונה האירופית שלה לא תמה. הצהובים מתארחים אצל מונאקו במסגרת המחזור ה-29 של היורוליג בשעה זו, למפגש מסקרן במיוחד.

במפעל הבכיר באירופה הרצף עומד על שלושה ניצחונות, כאשר הצהובים שרדו מותחנים גדולים מאוד נגד הכוכב האדום, באיירן מינכן ופרטיזן בלגרד. בסך הכל לחניכיו של עודד קטש יש מאזן של 13 ניצחונות ו-15 הפסדים, והמקום בפליי-אין רחוק שלושה משחקים מהם.

בלתי אפשרי זה לא, אבל אפשרי זה כן והדרך לשם מתחילה בניצחון שהוא סימן קריאה נגד סגנית אלופת אירופה. המארחת עוברת תקופה לא קלה כלכלית ומכבי תל אביב לגמרי יודעת שאפשר לנצל את המשבר הקשה שם מחוץ לפרקט כדי לאסוף עוד ניצחון בדרך להמשיך לחלום.

במפגש הקודם בין שתי הקבוצות לוני ווקר קלע 19 נקודות, טי ג’יי ליף הוסיף 18, ג’יילן הורד 16, רומן סורקין 15 ואף ג’ימי קלארק 13 בתצוגת קליעה מרשימה של 107 נקודות, אך זה נגמר ב-107:112 של הקבוצה מהנסיכות כשמייק ג’יימס קלע לא פחות מ-34 נקודות, במפגש שנערך בסרביה.

רבע ראשון: 17:30 למכבי תל אביב

חמישיית מונאקו: מייק ג’יימס, ג’רון בלוסומגיים, דניאל ת’יס, אלפה דיאלו ונמניה נדוביץ’.

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

לאחר יותר מדקה ללא סל, מונאקו עלתה ראשונה על לוח התוצאות בזכות סל של דניאל ת’יס, מכבי הצליחה לקלוע 5 נקודות רצופות מנגד ועלתה ליתרון. צליפה של רומן סורקין מחוץ לקשת העלתה את מכבי ל-6:10, הצרפתים, עם ת’יס ודיאלו, נשארו צמוד בהתחלה. הצהובים הצליחו לברוח לצרפתים ועלו ליתרון 15:27 בזכות יכולת טובה של לביא, סנטוס ו-ווקר. הרבע נסגר עם ענק של ווקר שקבע 17:30 ענק למכבי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
/* LAST / NEXT ROUNDs */