"מילאנו? משחק שאנחנו צריכים להראות בו אופי"

אמנם הפועל תל אביב מחזיקה ברצף של שלושה ניצחונות, אבל אף אחד מהם לא היה ביורוליג ובמפעל הבכיר באירופה היא מחזיקה ברצף רע של חמישה הפסדים. האדומים ינסו לשים לזה סוף מחר (חמישי, 21:05) במשחק בהיכל מנורה מבטחים נגד מילאנו, מפגש שיתחיל רצף של שלושה משחקי יורוליג ביד אליהו.

המפגש השני יהיה נגד פאריס ביום שלישי ולאחר מכן יחכה מפגש נוסף כאמור במנורה, אבל לא ביתי, כאשר מחזיקת היורוקאפ של דימיטריס איטודיס תתארח אצל מכבי תל אביב לדרבי הראשון אי פעם ביורוליג בישראל. אבל בכל מקרה, קודם כל מילאנו ובהפועל תל אביב ובטח איטודיס שרק ניצחון בא בחשבון, כשהפסד עלול לסבך את הקבוצה מאוד במאבק על הפלייאוף.

למאמן היווני יש כמה דילמות. האדומים כבר רשמו את ליוואי רנדולף וקסלר אדוארדס בסגל המורחב ביורוליג, מה שאומר שיש להם בסך הכל 16 שחקנים ו-12 יכולים להירשם למשחק. אם ניקח בחשבון שתומר גינת ואיתי שגב פצועים, שניים נוספים יצטרכו להישאר בחוץ ויהיה מעניין לראות האם זה יהיה מכיוון ישראלים כמו בר טימור או דווקא החדשים אולי, או שהמאמן יפתיע, כשגיא פלטין ועוז בלייזר כבר יצאו לנבחרת.

סטפנוס דדאס וקסלר אדוארדס (רדאד ג'בארה)

“מילאנו טובה וזה עושה עבורנו את העבודה לקשה יותר”

בכל מקרה, איטודיס דיבר באימון המסכם לקראת המפגש: “אנחנו מתכוננים לשחק נגד קבוצה מוכשרת מאוד. היא זכתה לאחרונה בגביע האיטלקי. היא באה בכושר טוב, משחקת טוב בכל העמדות, זה קרב גדול ומשחק חשוב עבורנו. למרות היריבה, שהיא טובה וזה עושה עבורנו את העבודה לקשה יותר, זה משחק שבו אנחנו צריכים להראות שיש לנו אופי, שחקנים טובים ולתת את הטוב ביותר שלנו עבור האוהדים”.

על קסלר אדוארדס וליוואי רנדולף: “אנחנו אופטימיים יותר לגבי השיתוף של קסלר, הוא כבר הספיק לערוך איתנו שלושה אימונים. ליוואי הגיע רק אתמול בלילה, הוא היה צריך לעבור מבדקים רפואיים. הוא כן בכושר משחק. בנוסף, יש לנו קצת בעיות עם תומר גינת וים מדר מבחינת חולי ופציעות, זה גורם לנו לסקפטיות, נראה מי יהיה כשיר, נחליט בבוקר”.

קסלר אדוארדס (רדאד ג'בארה)

על השוני במאמן החדש לעומת אטורה מסינה: “אטורה מאמן נהדר, הוא עדיין במועדון. המאמן הנוכחי (פפר פואט) איתו, אז יש דברים חדשים שהקבוצה הזו עושה, בעיקר בחלק ההגנתי, אבל היא בכושר טוב, היא ברצף ניצחונות וזה מה שחשוב, היא יריבה טובה”.

על העובדה שנגד דובאי מילאנו עשתה עבודה טובה בצבע, כמה זה חשוב גם הפעם: “זו נקודה טובה. יש להם הרכב של גבוהים, הם אתלטיים מאוד, ג’וש ניבו ודווין בוקר חזרו, במפגש הקודם נגדם הם לא היו, וזה הופך את ההתמודדות הזו לקשה יותר, אבל אנחנו פה בשביל המשחקים הקשים”.

ים מדר (רדאד ג'בארה)

על מצבו של ים מדר: “הוא לא התאמן בגלל בעיות בבטן שיש לו, אז הרופא השאיר אותו בבית”.

“מפגש חשוב עבורנו לנסות לחזור למסלול”

גם שחקן הקבוצה כריס ג’ונס התייחס למפגש: “אנחנו פוגשים קבוצה שמשחקת טוב, ברור שננסה להשיג ניצחון, היא קבוצה הרבה יותר טובה מזו שפגשנו בסיבוב הראשון, אנחנו ננסה לחזור לעצמנו התקפית”.

דימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)

על הצירוף של אדוארדס ורנדולף: “הם טובים התקפית והגנתית, מתאימים למשחק שלנו, יכולים להחליף ולשמור על שחקנים גבוהים, עולים ויורדים אז זה עוזר לנו מאוד”.

על החשיבות של המשחק מחר: “כל משחק נחשב. זה מפגש חשוב עבורנו לנסות לחזור למסלול ולהשיב את הדברים לכיוון החיובי”.

כריס ג'ונס (רדאד ג'בארה)

על האם רצף ניצחונות הליגה יעזרו לקטוע את רצף חמשת ההפסדים ביורוליג: “בוודאות. אנחנו מסתכלים על הדברים החיוביים בימים האלו, הדברים עובדים טוב עבורנו ומחר ננסה לעשות את זה גם ביורוליג”.

סטפנוס דדאס וליוואי רנדולף (רדאד ג'בארה)

איש וויינרייט (רדאד ג'בארה)

דן אוטורו (רדאד ג'בארה)

על הקהל: “הוא תמיד נהדר ודוחף אותנו. הם דחפו אותנו גם בשלושת הניצחונות האחרונים ומחר אנחנו נצטרך אותם”.