מהפך בצמרת המחוז הצפוני, בדרום סטטוס קוו

שני שליש ליגה מאחורינו, כאשר משחקי המחזור ה-20 בליגה הלאומית במחוזות צפון ודרום הסתיימו להם ולעת עתה קבעו: מ.ס קריית ים ראשונה בצפון, הפועל ירושלים, כמעט באין מפריע, ראשונה בדרום. במקומות האחרונים אפשר למצוא את הפועל בית שאן בצפון, ומכבי יבנה בדרום, שלעומת הבית שאנים נראה שאבדה תקוותה עם חמש נקודות בלבד.

לאומית לנוער דרום

עם 49 נקודות ופער של 10 נקודות מהמקום השני, הפועל ירושלים מוליכה את הטבלה ביד רשמה, לאחר ניצחון 16 במספר. בנוסף, גם הפועל הוד השרון מהמקום השני, הפועל רמת גן מהמקום השלישי והפועל מרמורק מהמקום הרביעי, השיגו ניצחונות. מכבי יבנה עם הפסד ליגה 16 העונה, לאחר תבוסה בדמות 4:1 למ.ס כפר קאסם, שממשיכה להתרחק במעט מהתחתית.

סקציה נס ציונה – הפועל ירושלים 4:1

הקבוצה של אמיר סופר ממשיכה לטייל לעבר ליגת העל לנוער, בזכות ניצחון 16 העונה. מדובר בקבוצה שספגה הכי מעט שערים בליגה (11) והבקיעה הכי הרבה (67). כעת, ישנו פער של 10 נקודות בינה לבין המקום השני. על הניצחון חתומים ישראל דאפאאה, אבישי צוריאל, נדים וראסנה ונתנאל שפראו. אלון מונקר צימק את התוצאה לקראת סוף.

נוער הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

הפועל הוד השרון – הכח מכבי עמידר רמת גן 0:3

ניצחון שלישי ברציפות לחבר’ה של איתן טיקר, בתוצאה של שלושה שערים או יותר לעבר שער היריבה. מוסא יאיו, עומרי ספיר ובר ירום היימוס קבעו את תוצאת המשחק מול אחת משלושת קבוצות הליגה שהבקיעו הכי מעט שערים (15). בהוד השרון מקווים לשמור על המקום שמוביל אל משחקי הפלייאוף העליון בתום העונה.

הפועל הוד השרון (רועי קור)

הפועל רמת גן – בית”ר נורדיה ירושלים 0:4

האורדונים לא יוותרו בקלות רבה על המקום השני שמוביל אל הפלייאוף העליון ומי יודע אולי גם לליגת העל לנוער בחזרה. נורדיה ירושלים לא הגיעה כל כך להתמודדות וחזרה הביתה בבושת פנים. גבריאל פדלון התכבד בצמד שערים, דניאל שורץ ונועם אמיר השלימו את החגיגה המקומית, לקבוצה היחידה שעלתה לשלב רבע גמר גביע המדינה מליגה שאינה נמנית בין קבוצות ליגת העל.

הפועל רמת גן (באדיבות המועדון)

מ.ס כפר קאסם – מכבי יבנה 1:4

ניצחון שישי העונה לכפר קאסם, שממשיכה במרוץ ההתרחקות מהתחתית הבוערת. הפעם, מול קבוצה שוויתרה על עצמה ועל הליגה. אדם סרסור וסאלח אזברגה קבעו 0:2, עידו לוי צימק ל-2:1. במחצית השנייה כריסטופר איקנה איגוי ומאמון אבו בררי קבעו את תוצאת המשחק, 1:4 לכפר קאסם על יבנה, שספגה הפסד 16 העונה ונשארת לה במקום האחרון עם חמש נקודות בלבד.

מכבי יפו – הפועל מרמורק 3:0

בפער של שלוש נקודות, האדומים מרחובות שומרים להם על המקום הרביעי בטבלה, לפני הפועל כפר שלם. את הניצחון השמיני העונה בליגה העניקו יאיר רומנו, נהוראי אשרם ויאן משקוב (פנדל). יפו נמצאת בצומת דרכים, חמש נקודות מעל המקום ה-14, בו נמצאת מכבי באר שבע (מתחת לקו האדום) וארבע נקודות בלבד מהמקום החמישי.

שחקני הפועל מרמורק (עמית ששה סעדיה)

גדנ”ע תל אביב – הפועל כפר שלם 1:0

הדרבי התל אביבי הסתיים עם שער אחד בלבד, בדקה ה-13. יהב פטל קבע את תוצאת המשחק, בשערו הראשון לעונה הנוכחית. פטל הבקיע לראשונה מאז 16/04/2024, אז היה לשחקן נערים א’ של מכבי הרצליה. מלבד השער, לרן אמסילי, השופט הראשי, לא הייתה עבודה מרובה. הוציא כרטיס צהוב אחד בלבד בהתמודדות, לעברו של ארז פרידמן, שחקן גדנ”ע.

מכבי באר שבע – הפועל הרצליה 1:2

לאחר שלושה ניצחונות רצופים, הפועל הרצליה סופגת הפסד ליגה עשירי העונה. להרצליה, מכבי באר שבע ומכבי יבנה 10 הפסדים או יותר העונה. כל יתר הקבוצות בליגה עם פחות מ-10 הפסדים העונה. באר שבע הגדילה את הפער ממכבי יבנה ובידיה עדיין תקווה כי אפשר להישאר בליגה העונה. את הניצחון העניקו לה הראל אזולאי וצחי לוי. גיא בנק צימק את התוצאה.

צחי לוי, קפטן מכבי באר שבע (יוסי איטח)

שמשון תל אביב הייתה לקבוצה החופשית ולא שיחקה במסגרת המחזור

לאומית לנוער צפון

המהפך הושלם, מ.ס קריית ים הרשימה מול הפועל בית שאן לאחר 2:5 מטורף, בזמן שהפועל חדרה, שעד לפני מחזור הייתה במקום הראשון, הפסידה בצור שלום לקריית ביאליק, מה שאומר שקריית ים התבססה במקום הראשון. עירוני טבריה נחלה הפסד בדמות 1:0 להפועל אום אל פאחם מהתחתית. הפועל עפולה ויובל שטרית הפסידו 1:0 לבית”ר טוברוק.

מ.ס קריית ים – הפועל בית שאן 2:5

הקבוצה של קיקו כהן במקום הראשון בטבלה, לפני הפועל חדרה, בני סכנין, בית”ר טוברוק ואחרות. קריית ים הייתה עדיפה על בית שאן ורשמה ניצחון ליגה 14 העונה, משערים של הראל שניידר, זיד ענבתאוי, יהלי הראל, סקו סילה ואלון ג’נח. איתי אברהם וניתאי בנון צימקו את התוצאה. הפער בין המקום הראשון למקום השני עומד כרגע על נקודה אחת בלבד.

מכבי צור שלום קריית ביאליק – הפועל חדרה 0:2

מהלומה להפועל חדרה, שספגה את הפסד הליגה השלישי שלה העונה. שחקניו של מיכאל דיין לא יכולים היו מול העמידה הנכונה של צור שלום, במגרש הביתי שלהם בקריית ביאליק. אורי חימי ושריף סולימן סגרו עניין לאחר 38 דקות בדיוק. אם בחדרה חשבו שיהיה טיול לעלות לליגת העל לנוער, הרי שצריכים הם להחליף דיסקט בנושא.

מכבי צור שלום קריית ביאליק (מחמוד איהאב חמדי)

הפועל אום אל פאחם – עירוני טבריה 0:1

ניצחון חמישי העונה לאום אל פאחם, אחת משתי קבוצות הליגה שהבקיעו הכי מעט שערים לעת עתה. טבריה פספסה הזדמנות לעלות למקום החמישי בטבלה, נוכח הפסד שישי. זה הלך קשה, אבל בסופו של דבר הושגו שלוש נקודות. עודי מחאמיד, קפטן אום אל פאחם, הבקיע מהנקודה הלבנה לשערו של יהונתן צור וקבע את תוצאת המשחק, 0:1 למקומיים.

הפועל עפולה – בית”ר טוברוק 1:0

אייל כץ השאיר את בית”ר טוברוק בתמונת העלייה לליגת העל לנוער, עם שער שלישי שלו העונה בליגה. טוברוק, בניצחונה ה-13 העונה, רחוקה שלוש נקודות מהפועל חדרה ורק ארבע נקודות מהמקום הראשון. עפולה ויובל שטרית סופגים הפסד 11 בליגה, לאחר שני ניצחונות ותוצאת תיקו. חמש נקודות מפרידות בינה לבין צעירי כפר כנא, שנמצאת מתחת לקו האדום.

בית'ר טוברוק (באדיבות המועדון)

צעירי כפר כנא – הפועל נוף הגליל 1:1

הקבוצה של מוחמד (בירתי) עמאס, שעדיין נמצאת לה מתחת לקו האדום, השיגה נקודה חשובה מול נוף הגליל. אי היציבות בקבוצה של אלברט סולומונוב באה לידי ביטוי מזה תקופה. וורד מיעארי קבע 0:1 למקומיים בדקה ה-10, עמית גורביץ’ השווה לאחר שש דקות משחק. צעירי כפר כנא נותרה הקבוצה שהבקיעה הכי מעט שערים בליגה (16).

בני סכנין – מכבי אחי נצרת 0:4

למרות ניצחון 10 העונה של הקבוצה שירדה מליגת העל לנוער, הפער בין בני סכנין למקום הראשון עומד על 10 נקודות ועד למקום השני יש לה תשע נקודות הפרש, מקום שמוביל לפלייאוף העליון. לא יהיה פשוט לבני סכנין שמעדה לא פעם העונה ואיבדה נקודות יקרות. הפעם, היא הביסה 0:4 את אחי נצרת, משערים של סובחי אבו יונס, חוסיין ח’ליל, נורברוק דירריק והאני דגש.

בני סכנין (באדיבות המועדון)

מכבי ע. קריית אתא – מ.כ נוה יוסף 2:3

על אף שהיא במקום החמישי, נוה יוסף היא אחת מארבע קבוצות הליגה שספגו כבר מעל 40 שערים. המקומיים של עמית חיימוביץ’ היו עדיפים לכל אורך ההתמודדות והשיגו ניצחון ליגה שישי העונה, בזכות שערים של רם שפר, דניאל סירין ואהרון מקונן. אילעי לוי ומוחמד אגבאריה צימקו את התוצאה בחצי שעה האחרונה למשחק. קריית אתא יצאה בסיום עם לא פחות משבעה כרטיסים צהובים.

מכבי עירוני קריית אתא (באדיבות המועדון)

עירוני נשר הייתה לקבוצה החופשית ולא שיחקה במסגרת המחזור