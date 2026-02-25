יום רביעי, 25.02.2026 שעה 14:27
שונות  >> שיחת היום של שוופס
לוח תוצאות

"מסוג המשחקים שכל נער ייקח איתו לכל החיים"

רפי אוסמו, שחקן העבר של חיפה, דיבר ב"שיחת היום" לקראת המפגש של הנוער מול אתלטיקו באלופות: "ניסיון שיביא ערך מוסף לבוגרת, יעלו שוב בפנדלים"

|
שחקני הנוער של מכבי חיפה באימון המסכם (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
שחקני הנוער של מכבי חיפה באימון המסכם (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בזמן שהקבוצה הבוגרת עדיין מתקשה לייצר יציבות אמיתית לפני הפלייאוף, קבוצת הנוער של הירוקים חולמת להמשיך לעשות היסטוריה גם הערב (רביעי, 17:00). אחרי שהדהימה והדיחה את ברצלונה, החבורה של איתי מרדכי מחפשת לעשות זאת גם נגד אתלטיקו מדריד בשמינית גמר ליגת האלופות. רפי אוסמו, בלם העבר של המועדון מהכרמל ומי שגם אימון במחלקת הנוער והיה מנהל הקבוצה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה חושב לקראת המשחק?
“ללא ספק זה משהו אחר מבחינה מנטלית. יחד עם זאת, החבורה הזאת הולכת לשחק כדורגל, אחרי ברצלונה הגדולה, אם לא יבואו להסתגר ויבואו לשחק כדורגל טוב ויעיל ובסופו של דבר גם לכבוש שערים. אם ניקח את החודש האחרון שלא מתאמנים זה לא נורא, זו חבורה שגדלה ביחד וגם לי זה קרה כששיחקתי”.

אבל זה משחק שונה.
“אני אומר שוב, אלו שחקנים עם אופי שאני מכיר. ברור שיש מתח ויש ציפיות, אבל אי אפשר להתעלם מהילדים האלו”.

רפי אוסמו (עמרי שטיין)רפי אוסמו (עמרי שטיין)

מול ברצלונה שיחקו כמו גדולים.
“זו אותה חבורה בתוספת רטנר, פיינגזיכט וגבאי שיתנו להם ערך מוסף”.

אוסמו הוסיף: “אני לא שמעתי את איתי מרדכי במשחקים האחרונים אחרי העלייה לשלבים הגבוהים שהוא הלך למיקרופון ופרגן לצוות שלו”.

“אני עד היום זוכר משחקים נגד פרנקפורט ובאיירן מינכן”

כמה אתה מתרגש?
”זו בדיוק הנקודה. אי אפשר להגיד שאני מתרגש, אבל אני מרגיש משהו שהרגשתי שגדלתי במחלקת הנוער. מפגשים מהסוג הזה זה משהו שכל ילד לוקח איתו לכל החיים שלו. בסופו של דבר לפגוש את המועדונים הגדולים האלה ולנצח אותם, מביא ערך מוסף וזה זיכרון”.

שחקני הנוער של מכבי חיפה (באדיבות מכבי חיפה)שחקני הנוער של מכבי חיפה (באדיבות מכבי חיפה)

אוסמו המשיך: “אני עד היום זוכר משחקים נגד פרנקפורט ובאיירן מינכן, וכמובן נבחרות כמו אנגליה שניצחנו בנבחרת נערים. הם ייקחו את זה לכל החיים וזה ניסיון. יום אחד הם יעלו לבוגרים ושחקנים כאלה שעולים עם התמודדויות כאלה, מביאים את הערך המוסף לקבוצה הבוגרת. זה הניסיון שצריך לצבור. אם המשחק הקודם היה בסמי עופר, אז היו לפחות 20,000 איש ביציעים”. 

מה תהיה התוצאה?
”2:2 וחיפה עולה שוב בפנדלים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */