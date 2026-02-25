"מסוג המשחקים שכל נער ייקח איתו לכל החיים"

בזמן שהקבוצה הבוגרת עדיין מתקשה לייצר יציבות אמיתית לפני הפלייאוף, קבוצת הנוער של הירוקים חולמת להמשיך לעשות היסטוריה גם הערב (רביעי, 17:00). אחרי שהדהימה והדיחה את ברצלונה, החבורה של איתי מרדכי מחפשת לעשות זאת גם נגד אתלטיקו מדריד בשמינית גמר ליגת האלופות. רפי אוסמו, בלם העבר של המועדון מהכרמל ומי שגם אימון במחלקת הנוער והיה מנהל הקבוצה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה אתה חושב לקראת המשחק?

“ללא ספק זה משהו אחר מבחינה מנטלית. יחד עם זאת, החבורה הזאת הולכת לשחק כדורגל, אחרי ברצלונה הגדולה, אם לא יבואו להסתגר ויבואו לשחק כדורגל טוב ויעיל ובסופו של דבר גם לכבוש שערים. אם ניקח את החודש האחרון שלא מתאמנים זה לא נורא, זו חבורה שגדלה ביחד וגם לי זה קרה כששיחקתי”.

אבל זה משחק שונה.

“אני אומר שוב, אלו שחקנים עם אופי שאני מכיר. ברור שיש מתח ויש ציפיות, אבל אי אפשר להתעלם מהילדים האלו”.

רפי אוסמו (עמרי שטיין)

מול ברצלונה שיחקו כמו גדולים.

“זו אותה חבורה בתוספת רטנר, פיינגזיכט וגבאי שיתנו להם ערך מוסף”.

אוסמו הוסיף: “אני לא שמעתי את איתי מרדכי במשחקים האחרונים אחרי העלייה לשלבים הגבוהים שהוא הלך למיקרופון ופרגן לצוות שלו”.

“אני עד היום זוכר משחקים נגד פרנקפורט ובאיירן מינכן”

כמה אתה מתרגש?

”זו בדיוק הנקודה. אי אפשר להגיד שאני מתרגש, אבל אני מרגיש משהו שהרגשתי שגדלתי במחלקת הנוער. מפגשים מהסוג הזה זה משהו שכל ילד לוקח איתו לכל החיים שלו. בסופו של דבר לפגוש את המועדונים הגדולים האלה ולנצח אותם, מביא ערך מוסף וזה זיכרון”.

שחקני הנוער של מכבי חיפה (באדיבות מכבי חיפה)

אוסמו המשיך: “אני עד היום זוכר משחקים נגד פרנקפורט ובאיירן מינכן, וכמובן נבחרות כמו אנגליה שניצחנו בנבחרת נערים. הם ייקחו את זה לכל החיים וזה ניסיון. יום אחד הם יעלו לבוגרים ושחקנים כאלה שעולים עם התמודדויות כאלה, מביאים את הערך המוסף לקבוצה הבוגרת. זה הניסיון שצריך לצבור. אם המשחק הקודם היה בסמי עופר, אז היו לפחות 20,000 איש ביציעים”.

מה תהיה התוצאה?

”2:2 וחיפה עולה שוב בפנדלים”.