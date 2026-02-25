יום רביעי, 25.02.2026 שעה 12:26
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

התוכנית של ברצלונה להחתים את ז'ואאו קאנסלו

המועדון הקטלוני סיכם עם המגן בינואר כי אם יעמוד בציפיות המקצועיות, הוא ימשיך בקבוצה בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים: מעבר ללא עלות ושכר מופחת

|
ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)
ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)

ז'ואאו קאנסלו הפך לשחקן הבולט בניצחון על לבאנטה בסוף השבוע שעבר בקאמפ נואו. לאחר פתיחה מהוססת, הפורטוגלי נכנס לקצב משחק והציג את מלוא הפוטנציאל ההתקפי שלו עם תצוגת בישולים מרשימה. בברצלונה מאמינים כי המגן ילך וישתפר לאורך העונה, וכבר קיימת תוכנית מוגדרת ומוסכמת לקראת צירופו הסופי בחלון ההעברות של הקיץ. המועדון סיכם עם קאנסלו ועם אנשיו כי המשכיותו תתאפשר אם מקצועית יספק את הסחורה ואם יעמוד בתנאים כלכליים מסוימים, שעל השחקן עצמו יהיה להשיג.

קאנסלו הגיע לברצלונה בהפתעה בינואר. המועדון בדק את השוק בחיפוש אחר בלם איכותי שיחפה על היעדרותו של אנדראס כריסטנסן, אך לא נמצאו מועמדים מתאימים במחיר סביר, ולכן הוחלט לבסוף לפנות לאופציה של הפורטוגלי. הן הצוות המקצועי והן המחלקה הספורטיבית סברו כי קאנסלו יספק פתרונות נוספים בהגנה בזכות היכולת שלו לשחק בכמה תפקידים בעמדת המגן ויאפשר הרחבת הרוטציה. נחתמה השאלה פשוטה של 6 חודשים, כאשר ברצלונה משלמת את החלק היחסי מהשכר שיכלה לשאת בו כדי לרשום אותו במסגרת תקרת השכר.

אל הילאל, המועדון שמחזיק בזכויותיו, הסכים לשלם חלק ניכר מהשכר, והשחקן עצמו ויתר על חלק נוסף, שכן הקבוצה הסעודית קיבלה הצעה גבוהה יותר מאינטר, אותה דחה קאנסלו. לא סוכמה אופציית רכישה, אך ברצלונה הבטיחה כי תעשה כל שביכולתה להחתימו מיוני ואילך, בתנאי שקאנסלו יתיר את חוזהו לחלוטין מול אל הילאל ויגיע כשחקן חופשי.

21 דק' לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

יוכיח שהוא מתאים עד סיום העונה?

הרעיון של ברצלונה הוא לחזק את עמדת המגן בעונה הבאה, וז'ואאו קאנסלו מתאים לפרופיל, אך תחילה עליו להוכיח שהוא יכול להיות חלק שימושי בסגל, דבר שכבר עשה מול לבאנטה. במועדון מאמינים כי השחקן חוזר לכושר לאחר תקופה ממושכת ללא משחקים בסעודיה, וכי הוא עשוי להיות מרכיב חשוב בשלבים המכריעים של העונה. קאנסלו יחתום רק אם יגיע ללא עלות העברה ואם שכרו יתאים לתנאים שתקבע ברצלונה. הפורטוגלי עשוי לחתום על חוזה כמעט מובטח לשנתיים, בסכום נמוך בהרבה מזה שהוא מרוויח בערב הסעודית.

במועדון רואים בעסקה כזו מהלך סביר, במיוחד לאור העובדה שמחירי המגנים בשוק גבוהים מאוד. בנוסף, המגנים הפותחים הברורים הם ז'ול קונדה ואלחנדרו באלדה, בעלי חוזים ארוכי טווח ושחקנים שנכללים בתוכניות העתיד. הכול יהיה תלוי תחילה ביכולת המקצועית, ולאחר מכן ביכולתו של קאנסלו להשיג שחרור ללא תמורה, תוך ויתור על שנת החוזה שנותרה לו באל הילאל. השחקן כבר עשה מאמץ כלכלי משמעותי כשהצטרף לברצלונה ממנצ'סטר סיטי, ובברצלונה הביעו תמיד הערכה רבה לנכונותו ללבוש את המדים הקטלונים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */