"כבר לא משפיע": אודגור בדרך החוצה מארסנל?

מרטין אודגור, אחת הדמויות המזוהות ביותר עם הפרויקט של ארסנל, נמצא בעין הסערה. קפטן התותחנים, שנרכש ב-2021 מריאל מדריד, כבר לא נהנה ממקום מובטח בהרכב הראשון, כך לפי הבינלאומי האנגלי לשעבר סטיב ניקול, שאף רמז לאפשרות של עזיבה אם המצב לא ישתנה.

"אודגור יכול לעזוב את ארסנל. אם היית אודגור, קפטן הקבוצה, ולפני 18 חודשים היית השחקן המרכזי, ופתאום ואני יודע שהוא סבל מפציעות עולות ספקות לגבי המקום שלך בהרכב בגלל אברצ'י אזה האם היית נשאר? אני לא חושב", העריך ניקול ב-’ESPN’. הניתוח מתמקד בהקשר כפול: הבעיות הפיזיות שהשפיעו על רצף המשחקים שלו, והגידול באפשרויות ההתקפיות בסגל של מיקל ארטטה.

באזור הזה של המגרש, לארסנל יש יותר כלים ללוות את החלוץ המרכזי, עם שחקנים כמו נוני מדואקה, לאנדרו טרוסארד, בוקאיו סאקה ואברצ'י אזה, אחד השמות שמשפיעים ביותר על חלוקת הדקות. העונה, אודגור נע בין הרכב לספסל בפרמייר ליג כאשר היה כשיר: הוא פתח ב-13 משחקים והחל 7 נוספים על הספסל, עם מאזן של שער אחד בליגה.

פרנק לבוף, שחקן העבר של צ'לסי ובינלאומי צרפתי לשעבר, הסכים לניתוח לגבי השפעת התחרות וסגנון המשחק. "תמיד אהבתי את מרטין אודגור ואת סגנון המשחק שלו כי הוא מאוד אלגנטי, אבל הוא כבר לא משפיע כפי שהיה. הוא שם כדי להתחיל את המהלך ולחלק כדורים לרוחב. עם אזה, כרגע התנועות אינן זהות, אזה יותר ישיר, יותר משפיע, והוא גם יעזור ליוקרש", הסביר.

הסטטיסטיקה מחזקת את התחושה לעונה פחות פורה מבחינה התקפית עבור הנורבגי: עם שער אחד בלבד בליגה, הוא בדרך לעונתו הפחות פרודוקטיבית, הרחק מהמספרים הקודמים, 6 שערים בעונה שעברה ו-15 בעונת 2022/23. בנוסף, נוכחותו לאחרונה הייתה מצומצמת יותר: הוא עלה מהספסל בארבעת המשחקים האחרונים של ארסנל.

עם חוזה עד 2028, עתידו המיידי של אודגור יהיה תלוי בהתפתחות מצבו הפיזי ובעיקר ביכולתו להשיב לעצמו משקל מקצועי בארסנל שמחזיקה ביותר חלופות ותחרות ישירה על עמדות היצירה.

בסוף 2025, כמה כלי תקשורת בריטיים ציינו את האפשרות שהנורבגי, שישחק את הטורניר הגדול הראשון שלו עם הנבחרת בקיץ הקרוב, עשוי להגיע לברצלונה.