6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4531-4827צ'לסי5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3731-2927אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1051-1828וולבס20

"כבר לא משפיע": אודגור בדרך החוצה מארסנל?

אקס ריאל מדריד, קפטן האדומים, נע בין הרכב לספסל וכמה משחקני העבר של הקבוצה מלונדון טוענים כי עתידו נראה יותר מחוץ לקבוצה של ארטטה מאשר בתוכה

|
מרטין אודגור (IMAGO)
מרטין אודגור (IMAGO)

מרטין אודגור, אחת הדמויות המזוהות ביותר עם הפרויקט של ארסנל, נמצא בעין הסערה. קפטן התותחנים, שנרכש ב-2021 מריאל מדריד, כבר לא נהנה ממקום מובטח בהרכב הראשון, כך לפי הבינלאומי האנגלי לשעבר סטיב ניקול, שאף רמז לאפשרות של עזיבה אם המצב לא ישתנה.

"אודגור יכול לעזוב את ארסנל. אם היית אודגור, קפטן הקבוצה, ולפני 18 חודשים היית השחקן המרכזי, ופתאום ואני יודע שהוא סבל מפציעות עולות ספקות לגבי המקום שלך בהרכב בגלל אברצ'י אזה האם היית נשאר? אני לא חושב", העריך ניקול ב-’ESPN’. הניתוח מתמקד בהקשר כפול: הבעיות הפיזיות שהשפיעו על רצף המשחקים שלו, והגידול באפשרויות ההתקפיות בסגל של מיקל ארטטה.

יותר מדי תחרות

באזור הזה של המגרש, לארסנל יש יותר כלים ללוות את החלוץ המרכזי, עם שחקנים כמו נוני מדואקה, לאנדרו טרוסארד, בוקאיו סאקה ואברצ'י אזה, אחד השמות שמשפיעים ביותר על חלוקת הדקות. העונה, אודגור נע בין הרכב לספסל בפרמייר ליג כאשר היה כשיר: הוא פתח ב-13 משחקים והחל 7 נוספים על הספסל, עם מאזן של שער אחד בליגה.

מרטין אודגור (IMAGO)מרטין אודגור (IMAGO)

פרנק לבוף, שחקן העבר של צ'לסי ובינלאומי צרפתי לשעבר, הסכים לניתוח לגבי השפעת התחרות וסגנון המשחק. "תמיד אהבתי את מרטין אודגור ואת סגנון המשחק שלו כי הוא מאוד אלגנטי, אבל הוא כבר לא משפיע כפי שהיה. הוא שם כדי להתחיל את המהלך ולחלק כדורים לרוחב. עם אזה, כרגע התנועות אינן זהות, אזה יותר ישיר, יותר משפיע, והוא גם יעזור ליוקרש", הסביר.

נתונים צנועים מדי

הסטטיסטיקה מחזקת את התחושה לעונה פחות פורה מבחינה התקפית עבור הנורבגי: עם שער אחד בלבד בליגה, הוא בדרך לעונתו הפחות פרודוקטיבית, הרחק מהמספרים הקודמים, 6 שערים בעונה שעברה ו-15 בעונת 2022/23. בנוסף, נוכחותו לאחרונה הייתה מצומצמת יותר: הוא עלה מהספסל בארבעת המשחקים האחרונים של ארסנל.

עם חוזה עד 2028, עתידו המיידי של אודגור יהיה תלוי בהתפתחות מצבו הפיזי ובעיקר ביכולתו להשיב לעצמו משקל מקצועי בארסנל שמחזיקה ביותר חלופות ותחרות ישירה על עמדות היצירה.

עונה פחות טובה. מרטין אודגור (IMAGO)עונה פחות טובה. מרטין אודגור (IMAGO)

מטרה של ברצלונה?

בסוף 2025, כמה כלי תקשורת בריטיים ציינו את האפשרות שהנורבגי, שישחק את הטורניר הגדול הראשון שלו עם הנבחרת בקיץ הקרוב, עשוי להגיע לברצלונה.

