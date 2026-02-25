הבנים של זהבי ודגו הניפו גביע בטורניר בקפריסין

בין חמישי האחרון ליום שני נערך לו טורניר שנתי על אדמת קפריסין, באיה נאפה, העונה לשם ELITE NEON CUP. בטורניר אפשר היה למצוא קבוצות בשנתוני U15, U13, U11 ו-U9. גם נערות U17 השתתפו בטורניר, כולל קבוצה של מכבי פתח תקווה.

קבוצת U13 של מכבי תל אביב, במדיה משחקים רוי זהבי (בנו של ערן) ומיכאל דגו (בנו של מסאי) הניפה גביע. קבוצת U15 של מכבי חיפה הגיעה לגמר, בו הפסידה 1:0 לאולימפיאקוס, בעוד יוגב אוחיון, שחקנה הבולט, זכה בתואר הכובש המצטיין בטורניר בשכבת גילו.

טורניר U15

טורניר U15 חולק לשמונה בתים, כשבין היתר, אפשר היה למצוא בשכבת גיל זו את ליברפול, אפואל ניקוסיה, האקדמיה של יובנטוס, פאפוס ואחרות. בצד הישראלי, אפשר היה למצוא את מכבי חיפה, הפועל קריית שמונה ומ.כ נהלל יזרעאל.

מכבי חיפה סיימה ראשונה בבית D, כשניצחה את יריבותיה, מועדון הכדורגל אתלטיק, אקדמיית OFI אתונה ו-DAO זופריאס. הפועל קריית שמונה סיימה שנייה בבית H, אחרי אולימפיאקוס. מ.כ נהלל יזרעאל סיימה רביעית בבית E, בבית בו סיימה ראשונה סטיאווה בוקרשט.

מכבי חיפה כאמור הגיעה לגמר, בו נכנעה לאולימפיאקוס, אלא ששחקנה, יוגב אוחיון, סיים כמלך שערי הטורניר בשכבת הגיל הזו. בליגת נערים ג' – על, ליוגב 16 שערי ליגה, לצד תשעה שערים במסגרת גביע המדינה לנערים ג'

יוגב אוחיון (פרטי)

טורניר U13

טורניר U13 חולק ל-10 בתים, כשבין היתר, אפשר היה למצוא בשכבת גיל זו את אסטון וילה, איה נאפה (המארחת), אריס לימסול, אפואל לימסול ואחרות. בצד הישראלי, אפשר היה למצוא שתי קבוצות של מכבי חיפה ומכבי תל אביב, את מכבי פתח תקווה, מ.כ נוה יוסף והפועל פתח תקווה.

מ.כ נוה יוסף סיימה שלישית בבית A, מכבי תל אביב דרום סיימה ראשונה בבית B, מכבי חיפה (1) סיימה ראשונה בבית C, מכבי תל אביב צפון סיימה ראשונה בבית D, מכבי חיפה (2) סיימה ראשונה בבית E, מכבי פתח תקווה סיימה ראשונה בבית F והפועל פתח תקווה סיימה שנייה בבית H.

בגמר, נפגשו להן מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב דרום, משחק בו החבר'ה הצעירים של משה טונדובסקי הניפו את הגביע, לאחר 0:1. במכבי תל אביב אפשר למצוא את רוי זהבי, בנו של ערן זהבי וכן את מיכאל דגו, בנו של מסאי דגו.

מכבי תל אביב מניפה את הגביע (פרטי)

טורניר U11

טורניר U11 חולק לשמונה בתים, כשבין היתר, אפשר היה למצוא בשכבת גיל זו את לאציו, פנאתינייקוס, אריס למיסול ואחרות. בצד הישראלי, אפשר היה למצוא שתי קבוצות של מכבי חיפה וכן את מכבי פתח תקווה.

מכבי חיפה (1) סיימה במקום הראשון בבית B, מכבי פתח תקווה סיימה שנייה בבית F ומכבי חיפה (2) סיימה במקום השלישי בבית H. ברבע הגמר, לאציו ניצחה 2:4 בבעיטות עונשין את מכבי חיפה (1) לאחר 1:1. לאציו גם הניפה הגביע, לאחר 1:3 על פנאתינייקוס.