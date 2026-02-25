יום רביעי, 25.02.2026 שעה 11:36
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

רשמית: אריק גיינס חתם בעירוני קריית אתא

הגארד כבר נחת בארץ ויצטרף מיידית לקבוצה הצפונית, בנטוב: "שחקן צעיר עם פוטנציאל, בעל יכולות שאנחנו צריכים". במקביל, נמשכים המגעים עם ארמס

|
אריק גיינס, הרכש החדש של קרית אתא (IMAGO)
אריק גיינס, הרכש החדש של קרית אתא (IMAGO)

עירוני קריית אתא הודיעה רשמית על החתמתו של הגארד האמריקאי אריק גיינס, יליד ג'ורג'יה, ארצות הברית. על המועמדות של השחקן פורסם אצלנו באתר. הרכש החדש כבר נמצא בישראל ויצטרף לאימוני הקבוצה היום (רביעי). במקביל, נמשכים המגעים עם אדוניס ארמס, שאמור לקבל שחרור מאא"ק אתונה היוונית.

גיינס (24, 1.87) שיחק במכללות לואיזיאנה ואלבמה במשך ארבע עונות בסך הכול, ולאחר מכן שיחק עונה בליגת הפיתוח של ה-NBA (ה-G League), במדי מיין סלטיקס (קבוצת הבת של בוסטון סלטיקס) ובמדי ווינדי סיטי בולס (קבוצת הבת של שיקגו בולס).

אלדד בנטוב, מאמן הקבוצה, על הצטרפותו של אריק גיינס: "אריק הוא שחקן צעיר עם פוטנציאל גבוה, שמסוגל לשחק בעמדות הרכז והקומבו גארד. הוא מביא איתו תכונות ויכולות שמתאימות לצרכים שלנו כקבוצה. נעזור לו להיכנס לעניינים ולהסתגל לסגנון המשחק שלנו, ואני מאמין שהוא יוכל לתרום לנו ולעזור לקבוצה לעמוד במטרות שהצבנו לעצמנו".

