אופטימיות בטבריה בקשר לאצטדיון החדש

בעירוני טבריה קיבלו אתמול (שלישי) בשורות טובות מהעירייה, הטוענת כי את עונת 2026/27 תוכל הקבוצה לפתוח באצטדיון העירוני החדש.

בעירייה פרסמו כי שלשום התקיימה פגישה עם חברי מנהלת הליגה וההתאחדות, והצוות המקצועי בנוגע לאצטדיון העירוני בטבריה. חברי ההנהלה הביעו שביעות רצון מההתקדמות המרשימה בבניית האצטדיון, וציינו כי העבודות מתקדמות בקצב טוב.

כבר בשבוע הבא צפוי להתקיים סיור רשמי במקום, במסגרתו ייבחנו כלל ההיבטים הנדרשים לצורך קבלת האישור לפתיחת המגרש ולאירוח משחקי הליגה בעונה הקרובה.

קלטינס וגולאני יחזרו למחסור הסיום של הליגה הסדירה

מבחינת ההכנות לבית"ר ירושלים (שבת, טדי, 15:00): מסגל הקבוצה ייעדרו דוד קלטינס ודניאל גולאני. האחרון, שלא שיחק גם בשני המשחקים האחרונים, מול עירוני קריית שמונה ומכבי בני ריינה, לאחר שנפצע בחימום מול ק"ש בשריר הירך האחורי, מחלים ויחזור לאימונים מלאים לאחר המשחק הקרוב.

דוד קלטינס (חג'אג' רחאל)

גם קלטינס שנעדר מהמשחק מול ריינה עקב מתיחה בתאומים, אובחן כסובל ממתיחה קלה בלבד והוא ינוח מספר ימים נוספים ויחזור לאימונים לשבוע הבא. השניים צפויים להיות כשירים למחזור ה-26, האחרון של העונה הסדירה, מול מ.ס אשדוד.