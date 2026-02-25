מערכת ONE
|
25/02/2026 22:00
אמר דדיץ' בורח מוויניסיוס (רויטרס)
שלב הפלייאוף של ליגת האלופות נמשך בשעה זו היום בבירת ספרד, כאשר ריאל מדריד מארחת את בנפיקה ליסבון באצטדיון סנטיאגו ברנבאו. החבורה של אלברו ארבלואה מגיעה עם מקדמה של 0:1 משער של ויניסיוס במפגש הקודם שהיה בפורטוגל.
ההתמודדות הקודמת הביאה עמה דרמה גזענית לאחר שכוכב ריאל, ויניסיוס, טען כי שחקנה של בנפיקה ג'אנלוקה פרסטיאני קרא לעברו “קוף”. הארגנטינאי הושעה מהגומלין ע”י אופ”א. זה אינו החיסרון היחיד במשחק, הבלאנקוס יחסרו את קיליאן אמבפה הפצוע. האורחת תיאלץ להסתדר ללא מוריניו שספג אדום.
למרות הכל, שיאנית הזכיות של המפעל הבכיר ביבשת, רוצה להמשיך את דרכה באירופה כשהיא יודעת שכל תוצאה פרט להפסד תעניק לה את הכרטיס לשלב הבא. הבעיה מבחינת הבלאנקוס היא חוסר היציבות, כאשר במחזור הליגה האחרון, שנערך לפני ארבעה ימים, הפסידה ריאל 2:1 לאוססונה בדקה ה-90.
מבחינת הפורטוגזים, אומנם מדובר במשוכה גבוהה, אך לא בלתי אפשרית. מאז המפגש בשבוע שעבר, בנפיקה התאוששה עם 0:3 ביתי בזירה המקומית, וכעת תנסה להביא את האיכויות ההתקפיות שלה גם לבמה הגדולה ביותר, לאחר שנכשלה להכניע את טיבו קורטואה במשחק הראשון.
מחצית ראשונה
-
'38
- איזה שוער יש לריאל. ריוס קיבל כדור אחרי ערובייה בצד הרחבה ושיגר בעיטה קשה מאוד ושטוחה נגד התנועה של קורטואה, אבל הבלגי מתח את איבריו ועם קצות האצבעות מנע שוויון כולל והובלה במשחק של האורחת
-
'35
- צהוב ראשון במפגש. ריצ'רד ריוס איחר ובמקום לקחת את הכדור תיקל את הקרסול של טשואמני, השופט לא היסס והכניס אותו לפנקס בצדק
-
'32
- הרשת כבר זזה, שחקני ריאל חגגו והמהפך הושלם, אבל אחרי בדיקת VAR הגול נפסל. ויניסיוס הרים מצד שמאל לימין, ואלוורדה נגח, גונסאלו גארסיה בעט רע וארדה גולר היה שם כדי לתקן ולדחוק מקרוב, אבל אחרי בדיקה החלוץ הספרדי היה בנבדל
-
'25
- ויניסיוס לקח כדור ודהר עד לקצה הרחבה, רק שהבעיטה שלו הלכה לידיים של טרובין
-
'16
- שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:2: תגובת בזק של הבלאנקוס, כששתי דקות לאחר הגול ההובלה בסיכום חזרה ללבנים אחרי שפדריקו ואלוורדה השאיר רוחב לקצה הרחבה ואורליאן טשואמני בנגיעה סובב כדור באומנות לרשת של טרובין
-
'14
- שער! בנפיקה עלתה ל-0:1: איזו דרמה, שוויון בכולל. אחרי 14 דקות שהם טובים יותר, הפורטוגלים לקחו את ההובלה אחרי התקפה נהדרת. פאבלידיס נשלח לעומק בצד ימין, העביר רוחב, אסנסיו כמעט כבש שער עצמי, קורטואה הגיב בהצלת ענק ולבסוף רפא סילבה עט על הריבאונד ודחק מקרוב
-
'6
- מצב ראשון דווקא בצד האדום, כשבעיטה של לאנדרו בריירו הלכה לידיים של טיבו קורטואה
-
'1
- השופט סלבקו וינצ'יץ' שרק! כשריאל מובילה 0:1 מהגומלין, המפגש בברנבאו יצא לדרך