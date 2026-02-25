יום רביעי, 25.02.2026 שעה 14:52
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"ב"ש צריכה להיות בשקט, יש משימה - אליפות"

אוהד הדרומיים, הדר גולדמן, דיבר ב"שיחת היום": "מקווה שנשחק כמות משחקים זהה לשאר הקבוצות. הכל פתוח בליגה, שלא יעצרו לנו אותה מכיוון איראן"

שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע איבדה נקודות יקרות במחזור האחרון וראתה את בית”ר ירושלים מצמצמת פערים, כשהפלייאוף מתקרב בצעדי ענק ומאבק האליפות לוהט מתמיד. אוהד הדרומיים, הדר גולדמן, עלה לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כדי לדבר על המצב של הקבוצה מבירת הנגב.

מה שלומך?
“השבח לאל, יש כדורגל טוב בישראל. רציתי להחמיא איזה משחק מדהים היה בבית”ר. הליגה פתוחה, כדורגל התקפי והאליפות פתוחה לפחות לשלוש קבוצות”.

איך אתה עובד?
“יש קרב, הכל פתוח. אנחנו כהרגלנו מתפללים שנשחק את אותה כמות משחקים כמו שאר הקבוצות”.

הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב (שחר גרוס)הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב (שחר גרוס)

אתם 4 הפרש מבית”ר ו-9 ממכבי ת”א. המצב שלכם הוא טוב.
“באת לנחס אותי?”.

מה אתה חושב?
“הכל פתוח, יש ליגה מאוד מעניינת ושלא יעצרו לנו אותה מכיוון איראן. היא סופר מעניינת ופתוחה. יש לי ביקורת לבאר שבע, אנחנו צריכים להיות בשקט. ספורט בסוף זה הישגים. יש רק משימה אחת לפחות, אליפות”.

במשחק מול מכבי ת”א, הפועל ב”ש תימדד.
“יש לנו הפועל פתח תקווה בבית קודם, שהיא קבוצה מאוד יפה שמשחקת כדורגל מרהיב, לא פחות מזה. זה אתגר”.

רן קוזרן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

“צריכים להודות לב”ש, אנחנו מייצרים מתח ועניין בליגה”

אם עכשיו הליגה נעצרת, אין אלופה.
“לא סופרים את הפלייאוף, אלא רק לפי העונה הרגילה. להערכתי לא סופרים את הפלייאוף”.

גולדמן הוסיף: “אני נולדתי בבאר שבע ואנחנו עדיין נהנים. תבדקו אותי, אנחנו הקבוצה עם הכי הרבה תארים בישראל ב-12 שנים האחרונות. שלוש אליפויות, ארבעה-חמישה מקומות שניים אבל אוריד את זה. יש גם גביעים כאלה ואחרים ואנחנו הקבוצה הכי מעוטרת ב-12 השנים האחרונות”.

מבחינת עצירת הליגה אם וכאשר, כולל המשחק הבא שלכם, זה כמעט 70% מהמשחקים ששוחקו.
“אתם צריכים להודות לב”ש. אנחנו מייצרים מתח ועניין בליגה. תנו לנו לשחק את אותה כמות משחקים של כולם”.

איך יסתיים עם איראן?
“היה נאום של טרמאפ, אני מציע לאיראנים להגיע להסכם חתום. אם ניתן להגיע להישגים בהסכמה, אז עדיף. אם לא תהיה ברירה אז נדע מה לעשות. המקלט שלי הוא בטרנר”.

