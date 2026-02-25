יום רביעי, 25.02.2026 שעה 10:50
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 26-27
74-103פלמייראס1
72-53סאו פאולו2
72-43פלומיננזה3
72-43באהיה4
62-43קורינתיאנס5
62-33אתלטיקו פארננסה6
62-23ברגנטינו7
56-83צ'פוננזה8
55-63מיראסול9
44-43פלמנגו10
36-73בוטאפוגו11
37-63גרמיו12
37-43ויטוריה13
26-53אתלטיקו מיניירו14
27-53רמו15
14-23ואסקו דה גמה16
17-43סאנטוס17
15-23אינטרנסיונל18
18-33קרוזיירו19

בין אנצ'לוטי לפרישה: הספירה לאחור של ניימאר

לכוכב הברזילאי יש רק עוד 3 משחקים שמהווים הזדמנות אחרונה כדי להרשים את המאמן עד פרסום הסגל של ברזיל מול צרפת וקרואטיה, והסיכויים אינם לטובתו

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

עתידו הספורטיבי של ניימאר התערפל פעם נוספת. ההדחה מהקמפאונאטו פאוליסטה מול נובוריזונטינו (2:1) הייתה מכה קשה עבור כוכב סנטוס, כאשר ההזדמנויות שלו לשכנע את קרלו אנצ'לוטי לכלול אותו בסגל הבא של ברזיל הולכות ומצטמצמות. המאמן האיטלקי יפרסם את הסגל ב-16 במרץ לקראת משחקי הידידות מול צרפת וקרואטיה, המשחקים האחרונים לפני פרסום הסגל הסופי למונדיאל.

עד אז, לניימאר יעמדו רק 3 משחקים כדי להוכיח שמגיע לו מקום ברשימה. וברקע, מרחפת האפשרות שיפרוש בדצמבר, אז יסתיים חוזהו בסנטוס. "אני לא יודע מה יקרה מעכשיו. אני לא יודע מה יקרה בשנה הבאה. אולי בדצמבר ארצה לפרוש. זה יבוא מהלב. יום אחרי יום. בואו ניקח את זה לאט", הצהיר ניימאר בשבוע שעבר בראיון ל-CazéTV.

באותה שיחה הודה ניימאר כי הוא מתגעגע לאנונימיות וליכולת "לעשות דברים רגילים": "לפני כמה ימים נסעתי לקיוסק בסנטוס לקנות משהו לאכול. לא יצאתי מהרכב. היו הרבה אנשים. נשארתי ברכב וחיכיתי שחברים שלי ירדו ויקנו את האוכל. מדי פעם יש לי רעיונות משוגעים לרצות לעשות דברים רגילים, דברים שהייתי עושה בעבר. החברים שלי אומרים לי, 'אחי, אתה חושב שאתה רגיל, שאף אחד לא יראה אותך?' אבל אני אוהב את זה. אני אוהב להרגיש רגיל, בן אדם כמו כולם. לרצות לעשות דברים רגילים. דבר אחד שעדיין לא עשיתי הוא לקחת את הבת שלי לים, ואני לא חושב שאפילו אנסה כי אני לא חושב שזה ייגמר טוב".

ניימאר (IMAGO)ניימאר (IMAGO)

“חזרתי טוב יותר ממה שהייתי לפני כן”

ב-22 בדצמבר עבר ניתוח ארתרוסקופי לתיקון בעיית מניסקוס בברך שמאל, וחזרתו נדחתה עד 15 בפברואר מול וולו קלובה. מטרתו הייתה לשוב בכשירות מלאה, גם אם הדבר פגע בסיכוייו להרשים את אנצ'לוטי. "רציתי לחזור לשחק ב-100% העונה. לכן דחיתי את החזרה בכמה משחקים. אני יודע שהרבה אנשים מדברים שטויות. הם לא מכירים את היום יום, הם לא יודעים איך זה. אבל צריך להתמיד. סנטוס בנתה תוכנית טובה מאוד; הם עזרו לי בכך", אמר ל-CazéTV.

"רציתי לחזור כדי לעזור לקבוצה שלי בצורה הטובה ביותר, אבל בסוף חיכיתי קצת כדי לחזור ב-100%. בלי כאב, בלי פחד. אני שמח שחזרתי קצת טוב יותר ממה שהייתי לפני כן. ברור שאני צריך לחזור לכושר משחק, עוד קצת אימונים, ואז אהיה טוב יותר. אבל זהו, עם הרבה אימונים, הרבה התמדה, שזה מה שמניע אותנו, אגיע ל-100% שלי. זה מה שאני רוצה", המשיך.

עם הדחת קבוצתו מהפאוליסטה, סיכוייו של ניימאר לשחק ולצבור כושר משחק הצטמצמו. יעמדו לרשותו רק 3 משחקים בברזילראו לפני שאנצ'לוטי יכריז על הסגל. ביום חמישי הבא בבית מול ואסקו, ב-10 במרץ בחוץ מול מיראסול, וביום ב-15 במרץ שוב בבית מול קורינתיאנס, אלו 3 ההזדמנויות האחרונות שלו להרשים את אנצ'לוטי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */