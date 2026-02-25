גלוך, נועה קירל וליגת העל: בן שמעון פותח הכל

הגרלת ליגת האומות זימנה לנבחרת ישראל מפגשים עם אוסטריה, קוסובו וגם עם אירלנד, משחק שצפוי להיות טעון לאור המתחים הפוליטיים. כזכור, בנובמבר 2025 נחצה קו אדום ביחסים הספורטיביים בין המדינות כשרוב מוחץ בהתאחדות הכדורגל האירית, הצביע בעד בקשה רשמית מאופ"א להשעות את ישראל מכל התחרויות. המאמן הלאומי, רן בן שמעון, עלה לדבר על הכל בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה שלומך?

“מעולה”.

אתה עוד בבית הנבחרות?

“כן”.

איך אתה רואה את הנוער של חיפה?

“איתי מרדכי היה עוזר מאמן שלי, אני מדבר איתו. יש שם כמה שחקנים שראויים למעקב”.

איתי מרדכי (לילך וויס-רוזנברג)

נבות רטנר ראוי לקבל הזדמנות מול גאורגיה.

“כשתהיה מאמן נבחרת אתה תחליט. אנחנו עוקבים אחרי כולם ומודעים להכל. הוא ועוד הרבה צעירים מוכשרים במעקב”.

במשחק בחודש הבא אתה תשתמש כניסוי לשחקנים כאלה ואחרים לקראת הדבר הבא?

“קשה לי להתייחס לזה כאשר עוד לא סגרנו שני משחקים. אנחנו עובדים כמה שאפשר כדי שיהיה משחק שני, כרגע יש משחק אחד ולכן אני עוד לא יודע על האסטרטגיה. אם יהיו שני משחקים אז בוודאי שיהיו שחקנים שיקבלו הזדמנות”.

מה אתה רוצה לראות מהנבחרת החדשה שתיבנה לקמפיינים הבאים?

”נבחרת תחרותית והישגית בכל רמה. אני חושב שעשינו הרבה מאוד דברים מכינים כדי להיות יותר מדידים מבחינת תוצאות. אם החלטות בעבר שלנו נשענו על שחקנים שלא משחקים ושיש להם תרומה עתידית לנבחרת, הפעם המיקודים יהיו שונים”.

שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

“למדתי שנבחרת ישראל מבחינה התקפית היא יוצאת מן הכלל שעשתה דברים מדהימים. אם יהיה איזון נכון בין התקפה להגנה אני חושב שזה דבר יפה. אני לא רוצה לקבל את מספר הגולים שקיבלנו ואנחנו במרדף בשיפור משחק ההגנה שלנו. אנחנו רוצים לדעת מה גרם למצבים שהגיעו נגדנו ויש לנו הרבה תוכניות מקצועיות שנרצה לראות משתפרות”.

“שחקני ההגנה בקו עלייה”

איך משחק ההגנה משתפר כשאין הרבה אימונים יחד?

“יש לנו גם בלמים וגם מגנים שלא הזכרתם שנמצאים בקו עלייה מתמיד שעד ספטמבר אין לי ספק שהם יעברו שינויים וכל מה ששחקן עובר. אנחנו רואים את כולם ועוקבים אחריהם, אני לא חושב שיש לנו בעיות אלא מורכבויות. למקין, בלוריאן וסטויאנוב עושים עבודה טובה. חליאלי עושה התקדמות גדולה”.

ענאן חלאילי (אוניון סן זילואז')

השחקנים חוזרים לליגות הגדולות.

“אני מוסיף שאנחנו עוקבים אחרי השחקנים ברמה יומיומית וברמת האימונים, ויש שחקנים שמקבלים הרבה יותר דקות משחק וכמו שאמרתי, אם נרמה להיות מדידים אנחנו צריכים לשחק עם השחקנים שבכושר הטוב ביותר. אני משאיר לעצמי את האפשרות לבחור לפני הזימונים”.

הסגל מתאים לשלושה בלמים?

“מתחילת הדרך, גם בליגת האומות וגם במוקדמות המונדיאל, אנחנו משלבים בין שיטות בין משחקים וגם תוך כדי משחקים. שתי השיטות הן מאומנות ומדוברות. אין לי הרבה זמן לאמן וזה ברור, אבל אני ממנסה לשתול את הפילוסופיה בטפטופים, בווידאו שאנחנו שולחים להם”.

יש לך צוות מקיף כדי להצליח. איך אתה רואה את כל התנאים שעומדים לרשותך? במיוחד הצוות לניהול אסטרטגי?

“יש לנו שני אנליסטים שעובדים צמוד ושניים שיותר בהתכנסויות. יש לנו צוות מדהים והייתי גם מכפיל אותו, אף פעם אין אידאלי. אם את המחבר את זה למה שהנבחרת צריכה והצרכים שלנו, אין משהו שביקשנו ולא קיבלנו. התנאים הם מדהימים ויש לנו את כל הכלים להצליח. אנחנו מרגישים מאוד מוערכים, אין דבר שאנחנו מבקשים ולא מיד מקבלים. וזה לא סותר את זה שאני רוצה צוות יותר גדול, כי זה הופך אותי ליותר טוב וליותר חד. ההון האנושי בנבחרת הוא מדהים ואני מאוד נהנה ומסופק מהעבודה שלי”.

רן בן שמעון (לילך וויס-רוזנברג)

“הטיסות? לא הייתה כוונה שהתנאים לא טובים”

היה חוסר הבנה לגבי הטיסות של הנבחרת.

“אני בתשעים ותשע אחוז מהזמן מסתדר עם שינו זוארץ נהדר והעבודה איתו היא מאתגרת ופורייה. הוצפה בעיה שלא יצאה טוב ואני מקבל את האחריות על זה. נדע לפעם הבאה לעשות את הדברים בצורה מדויקת יותר, כיוון והעברנו את הדברים בדרך לא נכונה. לא הייתה כוונה שאנחנו מקבלים תנאים לא טובים בטיסות. אין שום קונפליקטים עם שינו.

חברת האסטרטגיה מה עושה?

“אנחנו בעיקר עובדים עם צוות אסטרטגי וניהול ארגוני שהם עושים עבודה מדהימה. הם עוזרים לנו לחשוב נכון ולבקר את עצמנו, לקבוע פרמטרים להערכת עבודה שאנחנו נמצאים במסגרת שבועית, והם לימדו אותנו לסדר את הרעיונות שלנו ולתעד אותם. הצוות עובד בצורה יעילה יותר בזכותם. כמו שאתה יודע אנחנו עסוקים בתוך העניים ויש הרגשה שאנחנו עושים את המקסימום, ואז בא מישהו מבחוץ ואומר שאפשר להתנהל אחרת. אנשים מחוץ לעולמו הכדורגל רואים דברים בצורה שונה”.

לגבי כמות השחקנים שיש לנו ב-MLS?

“כל שחקן שיוצא לשחק מחוץ לישראל ברמה טובה זו סוג של התקדמות. הליגה האמריקאית טובה, וזה ששחקן יוצא החוצה לעצמאות זה מבורך. בתוך הליגה יש כאלו שהם מתנהלים יותר טוב מבחינה מקצועית ויש כאלו שצריכים להשתפר. הרמה שם יותר טובה ממה שחושבים ואנחנו עוקבים אחרי השחקנים שלנו ורואים משחקים”.

ליאל עבדה וליאו מסי מחליפים חולצות (רויטרס)

איך אתה רואה את הרמה בליגה?

“אני חושב שיש אירועי ספורט בישראל, כדורגל בליגת העל, וחזרתי עכשיו מסיבוב באירופה, המשחק בנתניה ושבוע לפני זה בב”ש, היו אירועי ספורט מדהימים. המותג שנקרא ליגת על מתקדם כל הזמן וכמות הקהל עולה. רמת האינטנסיביות עולה ויש לנו שאיפה לראות את האיכות עולה”.

מה אתה עושה עם אוסקר גלוך שלא משחק לאחרונה?

“אנחנו מתקשרים איתו על בסיס שבועי והוא מתמודד עם הסיטואציה בצורה בוגרת ומקצוענית. אני סומך עליו שהוא ימצא את הדרך לחזור לשחק בקרוב מאוד”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

לגבי ניקיטה חייקין, זה נחשב פספוס?

“מדהים מה שבודו גלימט עושה, מדהים שהיא ניצחה את אינטר פעמיים. לגבי עמדת השוער אני לא מרגיש שיש צורך לחפש שוערים בחוץ עם השוערים שיש לנו כאון בישראל. זו אחת העמדות שאני הכי סומך עליהן בסגל שלנו. יש לנו שוערים ברמה אירופית ועוד שוערים צעירים יוצאים מן הכלל. אני חושב שהעמדה הזאת היא אחת שאני מרגיש בא נוח לחלוטין”.

נועה קירל בקשר איתך?

“התיאום היחיד שנועה קירל עשתה איתי זה לגבי פארק הירקון, מאחל להם רק טוב”.

נועה קירל ודניאל פרץ (ערן בארי)

מתי נוכל לארח בארץ?

“הייתי עכשיו בהגרלה יחד עם שינו זוארץ, שלומי ברזל ואחרים. היה שם קונגרס אופ”א ואני יכול להגיד לך ששינו אחד האנשים המוערכים שם ויש לו קשרים מדהימים. אני סומך עליו במאה אחוז שיעשה כל מה שהוא יכול כדי להחזיר את המשחקים לארץ. אני חושב שהמשחקים יחזרו במהרה עקב הקשרים שיש לשינו”.