ניב משגב שוחרר מסגל הנבחרת לקפריסין

רכז הפועל העמק, ניב משגב, שוחרר היום (רביעי) מסגל נבחרת ישראל בשל כאבים בכף הרגל המחייבים מנוחה וטיפול. הנבחרת תמריא היום בצהריים לקפריסין עם 11 שחקנים לקראת צמד המשחקים במסגרת חלון פברואר מול הנבחרת מהאי השכן במוקדמות אליפות העולם.

ים מדר ובר טימור יצטרפו ביום שישי וישתתפו במשחק הראשון ולאחריו יחזרו ארצה. שחקני מכבי ת״א יחברו לנבחרת גם כן ביום שישי, אך יטלו חלק רק במשחק השני.

נבחרת ישראל תארח את המשחק הראשון בקפריסין ב-27 בפברואר, ולאחר 48 שעות תתמודד שוב נגד המקומיים.

סגל הנבחרת לחלון פברואר

ים מדר, בר טימור, תמיר בלאט, נועם יעקב, קאדין קרינגטון, חואקין שוכמן, רז אדם, גיא פלטין, אדם אריאל, נתנאל ארצי, עוז בלייזר, גור לביא, יותם חנוכי, אילי דולינסקי, רומן סורקין ועידן זלמנסון.