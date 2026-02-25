"ריח של קנאביס במנהרה": סנופ דוג כיכב

ערב יוצא דופן בצ’מפיונשיפ הסתיים אתמול (שלישי) בדרמה גדולה, אבל מי שגנב את ההצגה היה סנופ דוג, שהפך בשנה שעברה לבעל מניות בסוונסי והגיע למשחק הראשון שלו מאז. הוולשים חילצו 1:1 דרמטי מפרסטון בדקה ה-95 ובסיום מאמן היריבה, פול הקינבוטום, התבדח: “הדבר היחיד שהיה שונה זה הריח של קנאביס במנהרה לפני המשחק”.

הראפר כמובן עמד במוקד ועוד לפני שריקת הפתיחה הונחו על כל מושב באצטדיון מגבות לבנות עם פניו והכיתוב “Make Some Noise”, והאוהדים הניפו אותן בהתלהבות כחלק מטקס פתיחה בן שבע דקות.

סנופ דוג בן ה-54 הגיע לבוש כולו בלבן, כולל חולצה, מכנסיים וז’קט ממותגים של סוונסי, עם משקפי שמש והצטלם עם אוהדים נרגשים. הוא אף נהנה ממסירות קצרות על כר הדשא לפני המשחק וזכה לתשואות במהלך “סיבוב כבוד” סביב המגרש.

המגבות שחיכו לאוהדים (IMAGO)

על כר הדשא המסיבה כמעט התקלקלה: דניאל ג’ביסון העלה את פרסטון ליתרון בדקה ה-26 והשתיק את האצטדיון. אלא שבתוספת הזמן, בדקה ה-95, לים קאלן דחק את שער השוויון והציל נקודה יקרה למארחת - רגע דרמטי שהקפיץ את הקהל.

למה סנופ דוג פספס את שער השוויון?

באופן אירוני, סנופ דוג עצמו לא ראה את השער בזמן אמת לאחר שעבר לטרקלין המועדון וצפה בדקות הסיום במסכי הטלוויזיה. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נשמע הראפר מוחא כפיים ואומר “כל הכבוד” כשהוא מברך את קאלן על השוויון הדרמטי.

סנופ דוג עם חולצה של סוונסי (IMAGO)

בדירקטוריון של סוונסי חברים גם המגישה האמריקאית, מרתה סטיוארט, והכוכב הקרואטי, לוקה מודריץ’, וביקורו הראשון של סנופ כבעלים משך קהל שיא לאצטדיון שנחנך ב-2005. ביממה שלפני המשחק הופיע הראפר בהופעה פרטית וביקר במתחם האימונים של הקבוצה.