יום רביעי, 25.02.2026 שעה 09:51
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
6536-6833קובנטרי1
6334-5134מידלסברו2
5734-5632איפסוויץ'3
5748-5533האל סיטי4
5640-4233מילוול5
5445-5334רקסהאם6
5045-5434סאות'המפטון7
5042-4734בריסטול סיטי8
4940-4533בירמינגהאם9
4938-4134פרסטון10
4845-4934דרבי קאונטי11
4840-4334ווטפורד12
4752-4634ק.פ.ר13
4640-4034סוונסי14
4546-4733שפילד יונייטד15
4431-3633סטוק סיטי16
4143-3334צ'רלטון17
3944-4333נוריץ'18
3943-3433פורטסמות'19
3843-3234בלקבורן20
3550-3334ווסט ברומיץ'21
3454-4734לסטר22
2944-2833אוקספורד יונייטד23
-766-2033שפילד וונסדיי24

"ריח של קנאביס במנהרה": סנופ דוג כיכב

הראפטר שהפך לבעל מניות בסוונסי, הגיע למשחק הראשון שלו, עלה על הדשא, זכה לטקס וראה אותה מחלצת 1:1 מפרסטון בדקה ה-95. מאמן היריבה התבדח בסיום

|
סנופ דוג חוגג במשחק של סוונסי (IMAGO)
סנופ דוג חוגג במשחק של סוונסי (IMAGO)

ערב יוצא דופן בצ’מפיונשיפ הסתיים אתמול (שלישי) בדרמה גדולה, אבל מי שגנב את ההצגה היה סנופ דוג, שהפך בשנה שעברה לבעל מניות בסוונסי והגיע למשחק הראשון שלו מאז. הוולשים חילצו 1:1 דרמטי מפרסטון בדקה ה-95 ובסיום מאמן היריבה, פול הקינבוטום, התבדח: “הדבר היחיד שהיה שונה זה הריח של קנאביס במנהרה לפני המשחק”.

הראפר כמובן עמד במוקד ועוד לפני שריקת הפתיחה הונחו על כל מושב באצטדיון מגבות לבנות עם פניו והכיתוב “Make Some Noise”, והאוהדים הניפו אותן בהתלהבות כחלק מטקס פתיחה בן שבע דקות.

סנופ דוג בן ה-54 הגיע לבוש כולו בלבן, כולל חולצה, מכנסיים וז’קט ממותגים של סוונסי, עם משקפי שמש והצטלם עם אוהדים נרגשים. הוא אף נהנה ממסירות קצרות על כר הדשא לפני המשחק וזכה לתשואות במהלך “סיבוב כבוד” סביב המגרש.

המגבות שחיכו לאוהדים (IMAGO)המגבות שחיכו לאוהדים (IMAGO)

על כר הדשא המסיבה כמעט התקלקלה: דניאל ג’ביסון העלה את פרסטון ליתרון בדקה ה-26 והשתיק את האצטדיון. אלא שבתוספת הזמן, בדקה ה-95, לים קאלן דחק את שער השוויון והציל נקודה יקרה למארחת - רגע דרמטי שהקפיץ את הקהל.

למה סנופ דוג פספס את שער השוויון?

באופן אירוני, סנופ דוג עצמו לא ראה את השער בזמן אמת לאחר שעבר לטרקלין המועדון וצפה בדקות הסיום במסכי הטלוויזיה. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נשמע הראפר מוחא כפיים ואומר “כל הכבוד” כשהוא מברך את קאלן על השוויון הדרמטי.

סנופ דוג עם חולצה של סוונסי (IMAGO)סנופ דוג עם חולצה של סוונסי (IMAGO)

בדירקטוריון של סוונסי חברים גם המגישה האמריקאית, מרתה סטיוארט, והכוכב הקרואטי, לוקה מודריץ’, וביקורו הראשון של סנופ כבעלים משך קהל שיא לאצטדיון שנחנך ב-2005. ביממה שלפני המשחק הופיע הראפר בהופעה פרטית וביקר במתחם האימונים של הקבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */