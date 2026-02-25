יום רביעי, 25.02.2026 שעה 17:36
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות לנוער
לוח תוצאות
ליגת האלופות לנוער 25-26
07-266בנפיקה 1
014-286טוטנהאם2
08-205צ'לסי3
010-206מונאקו 4
08-186מנצ'סטר סיטי5
07-176אתלטיק בילבאו6
016-246אייאקס7
08-166אתלטיקו מדריד 8
07-146ריאל מדריד9
08-146אינטר 10
03-95קלאב ברוז'11
08-136בורוסיה דורטמונד 12
07-125פאריס סן-ז'רמן13
07-126ויאריאל14
09-136ברצלונה15
09-136פ.ס.וו איינדהובן16
010-136ספורטינג ליסבון 17
015-165סלביה פראג18
011-126יובנטוס19
011-125מארסיי20
011-125איינטרכט פרנקפורט21
010-106קופנהאגן22
00-00אטאלנטה 23
00-00אסטון וילה24
00-00נאנט25
00-00מכבי חיפה26
00-00אלקמאר 27
00-00הלסינקי28
00-00זילינה 29
00-00לגיה ורשה 30
00-00בטיס31
010-86אולימפיאקוס32
06-36נאפולי33
013-86ליברפול 34
016-106באיירן מינכן35
018-116ארסנל36
016-96באייר לברקוזן37
015-86קייראט 38
015-56פאפוס39
018-76אוניון סט. ז'ילואז40
017-66ניוקאסל41
021-66גלאטסראיי42
031-46בודו גלימט43
030-16קרבאח44

דקה 37: אתלטיקו מדריד - מכבי חיפה 0:1

ליגת האלופות לנוער, שמינית הגמר: החבורה של איתי מרדכי פתחה רע את המשחק וספגה כבר בהתחלה. הירוקים לא הצליחו לאיים על השער של הספרדים עד כה

|
ליאם קרגולה עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
ליאם קרגולה עם הכדור (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בזמן שהקבוצה הבוגרת מתקשה לספק יציבות ולשמח את אוהדיה, דור העתיד של הירוקים נותן מקום לחשיבה אופטימית לעתיד. אחרי שהדיחו את האלופה המכהנת, ברצלונה, בשלב הקודם במשחק עם הרבה אופי ודרמה שנגמרה בדו-קרב פנדלים, חניכיו של איתי מרדכי מתארחים בשעה זו בעיר הבירה הספרדית למשחק שמינית גמר ליגת האלופות נגד אתלטיקו מדריד.

את דרכה במפעל האירופי, התחילה החבורה הצעירה מהכרמל בשוויון 1:1 מול אוסטריה וינה, אלא שמאז היא לא מפסיקה לנצח. בגומלין, גברה מכבי חיפה על האוסטרים עם 1:3 ביתי. לאחר מכן, השיגה שני ניצחונות משכנעים על אקדמיית הנוער החזקה של נאנט הצרפתית, עם 2:4 בסיכום (0:1 בבית, ו-2:3 בחוץ). בתחילת חודש פברואר הגיע הניצחון היוקרתי מכולם, ההדחה הדרמטית של הקבוצה תוצרת לה מאסיה לאחר ניצחון 1:3 בבעיטות עונשין מהנקודה הלבנה, (כשהמשחק עצמו נגמר ב-2:2). 

בצד השני, אתלטיקו מגיעה לאחר מסלול שונה, בו היא שיחקה שבעה משחקים עד כה (שניים יותר מחיפה סך הכל). שישה מהם היו במסגרת ליגה, בדומה לפורמט האלופות בבוגרים, מתוכם ניצחו הספרדים ארבעה, הפסידו שניים וסיימו בתוצאת תיקו אחת. במשחקם הנוסף, בשלב 32 האחרונות (בו מכבי הדיחה את ברצלונה), הביסו חניכיו של פרננדו סאנז את דינמו קייב בתוצאה 2:6.   

כעת, הירוקים שהתחזקו במיוחד לאתגר הנוכחי בשחקנים שכבר עזבו לקבוצה הבוגרת (נבות רטנר, ינון פיינגזיכט, נועם שטייפמן ודניאל דרזי), מקווים לעבור משוכה גבוהה נוספת, בדמות הנוער של הקולצ’ונרוס. מעבר להישג המרשים במידה ואכן יעשו זאת, האורחת יודעת שבמידה ותעלה לשלב הבא (רבע הגמר), היא זו שתארח את ההתמודדות במגרשם ה’ביתי’ לעונה האירופית בגיור, הונגריה.

מחצית ראשונה

הרכב אתלטיקו מדריד: דייגו פיקראס, רומאו הואסו, מיגל חיל, דניאל פרס, דניאל מוניוז, איאן מנסיה, טאפיק זנזי, רובן גומס, סרחיו וינאטאה, חורחה רחאדו וחסוס באריוס.

הרכב מכבי חיפה: מארק גולנקוב, איילון ברוך, נועם שטייפמן, דניאל הדר, נבות רטנר, איתי סולומון, ינון פיינגזיכט, נועם לוי, ליאם קרגולה, ניב גבאי ודניאל דרזי.

דקה 1’, השופט איסמעיל ברברה שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך.

דקה 4’, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: חורחה רחאדו קיבל כדור עומק נהדר מסרחיו וינאטאה שחצה את כל ההגנה הירוקה, מספר 7 עבר את גולנקוב וגלגל לשער החשוף.

דקה 8’, החמצה של אתלטיקו מדריד: עוד התקפה של הספרדים, הפעם מאגף שמאל, הגיעה למצב בעיטה שנבלמה על ידי פיינגזיכט לפני שהגיעה לשער.

דקה 27’, החמצה של אתלטיקו מדריד: הגבהה נהדרת של רובן גומס אל עבר כובש השער, רחאדו, שלא הצליח להוריד את הגוף ולכוון למסגרת, הכדור עף אל מעל השער הירוק.

