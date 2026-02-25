דקה 37: אתלטיקו מדריד - מכבי חיפה 0:1

בזמן שהקבוצה הבוגרת מתקשה לספק יציבות ולשמח את אוהדיה, דור העתיד של הירוקים נותן מקום לחשיבה אופטימית לעתיד. אחרי שהדיחו את האלופה המכהנת, ברצלונה, בשלב הקודם במשחק עם הרבה אופי ודרמה שנגמרה בדו-קרב פנדלים, חניכיו של איתי מרדכי מתארחים בשעה זו בעיר הבירה הספרדית למשחק שמינית גמר ליגת האלופות נגד אתלטיקו מדריד.

את דרכה במפעל האירופי, התחילה החבורה הצעירה מהכרמל בשוויון 1:1 מול אוסטריה וינה, אלא שמאז היא לא מפסיקה לנצח. בגומלין, גברה מכבי חיפה על האוסטרים עם 1:3 ביתי. לאחר מכן, השיגה שני ניצחונות משכנעים על אקדמיית הנוער החזקה של נאנט הצרפתית, עם 2:4 בסיכום (0:1 בבית, ו-2:3 בחוץ). בתחילת חודש פברואר הגיע הניצחון היוקרתי מכולם, ההדחה הדרמטית של הקבוצה תוצרת לה מאסיה לאחר ניצחון 1:3 בבעיטות עונשין מהנקודה הלבנה, (כשהמשחק עצמו נגמר ב-2:2).

בצד השני, אתלטיקו מגיעה לאחר מסלול שונה, בו היא שיחקה שבעה משחקים עד כה (שניים יותר מחיפה סך הכל). שישה מהם היו במסגרת ליגה, בדומה לפורמט האלופות בבוגרים, מתוכם ניצחו הספרדים ארבעה, הפסידו שניים וסיימו בתוצאת תיקו אחת. במשחקם הנוסף, בשלב 32 האחרונות (בו מכבי הדיחה את ברצלונה), הביסו חניכיו של פרננדו סאנז את דינמו קייב בתוצאה 2:6.

כעת, הירוקים שהתחזקו במיוחד לאתגר הנוכחי בשחקנים שכבר עזבו לקבוצה הבוגרת (נבות רטנר, ינון פיינגזיכט, נועם שטייפמן ודניאל דרזי), מקווים לעבור משוכה גבוהה נוספת, בדמות הנוער של הקולצ’ונרוס. מעבר להישג המרשים במידה ואכן יעשו זאת, האורחת יודעת שבמידה ותעלה לשלב הבא (רבע הגמר), היא זו שתארח את ההתמודדות במגרשם ה’ביתי’ לעונה האירופית בגיור, הונגריה.

מחצית ראשונה

הרכב אתלטיקו מדריד: דייגו פיקראס, רומאו הואסו, מיגל חיל, דניאל פרס, דניאל מוניוז, איאן מנסיה, טאפיק זנזי, רובן גומס, סרחיו וינאטאה, חורחה רחאדו וחסוס באריוס.

הרכב מכבי חיפה: מארק גולנקוב, איילון ברוך, נועם שטייפמן, דניאל הדר, נבות רטנר, איתי סולומון, ינון פיינגזיכט, נועם לוי, ליאם קרגולה, ניב גבאי ודניאל דרזי.

דקה 1’, השופט איסמעיל ברברה שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך.

דקה 4’, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: חורחה רחאדו קיבל כדור עומק נהדר מסרחיו וינאטאה שחצה את כל ההגנה הירוקה, מספר 7 עבר את גולנקוב וגלגל לשער החשוף.

דקה 8’, החמצה של אתלטיקו מדריד: עוד התקפה של הספרדים, הפעם מאגף שמאל, הגיעה למצב בעיטה שנבלמה על ידי פיינגזיכט לפני שהגיעה לשער.

דקה 27’, החמצה של אתלטיקו מדריד: הגבהה נהדרת של רובן גומס אל עבר כובש השער, רחאדו, שלא הצליח להוריד את הגוף ולכוון למסגרת, הכדור עף אל מעל השער הירוק.