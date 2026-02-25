כל הצעירים מסגל הבוגרת יפתחו מול אתלטיקו

קבוצת הנוער של מכבי חיפה תעמוד אחר הצהריים היום (חמישי, 17:00) לקראת רגע היסטורי מבחינתה, כאשר תשחק בחוץ מול אתלטיקו מדריד במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות.

המשחק יתקיים במגרש שנמצא במתקן האימונים של אתלטיקו מדריד ושמכיל 2,700 מקומות. אתמול, מכבי חיפה נאלצה לקיים את האימון המסכם שלה שלא במגרש בו ישוחק המשחק, בגלל שהספרדים רוצים לשמור על המשטח במגרש שיארח את המפגש, מה שאילץ את הירוקים להתאמן במגרש סינטטי, כזה שחיפה לא מורגלת להתאמן עליו.

למרות זאת במועדון מהכרמל לא מחפשים תירוצים ומתרכזים נטו בניצחון היום. כל שחקני הסגל של קבוצת הבוגרים אמורים לפתוח בהרכב ובכללם, נבות רטנר שלא שיחק מול ברצלונה והיה לו באופן אישי חשוב מאד לשחק הפעם במסגרת כל כך יוקרתית ולעיני לא מעט סקאוטים שיגיעו מרחבי אירופה, ויסמנו בפנקס שלהם לא מעט כישרונות.

שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

כמו כן, עוד אמורים להתחיל ב-11 גם ינון פיינגזיכט שמגלה בתקופה האחרונה יכולת מצוינת במסגרת הקבוצה הבוגרת, החלוץ ניב גבאי, הבלם נעם שטיימן והקפטן דניאל דרזי שעשה השנה קפיצת מדרגה.

הלו”ז עד למשחק החשוב

מכבי חיפה תקיים הבוקר אימון חילוץ אחרון, אסיפת וידאו ותתכונן מאוחר יותר ליציאה למשחק החשוב ואולי הכי בעל משמעות לקבוצת נוער בארץ שטרם עשתה היסטוריה כזאת והגיעה למעמד כל כך גבוה, מרחק נגיעה משלב רבע גמר ליגת האלופות.