ליגת האלופות לנוער 25-26
07-266בנפיקה 1
014-286טוטנהאם2
08-205צ'לסי3
010-206מונאקו 4
08-186מנצ'סטר סיטי5
07-176אתלטיק בילבאו6
016-246אייאקס7
08-166אתלטיקו מדריד 8
07-146ריאל מדריד9
08-146אינטר 10
03-95קלאב ברוז'11
08-136בורוסיה דורטמונד 12
07-125פאריס סן-ז'רמן13
07-126ויאריאל14
09-136ברצלונה15
09-136פ.ס.וו איינדהובן16
010-136ספורטינג ליסבון 17
015-165סלביה פראג18
011-126יובנטוס19
011-125מארסיי20
011-125איינטרכט פרנקפורט21
010-106קופנהאגן22
00-00אטאלנטה 23
00-00אסטון וילה24
00-00נאנט25
00-00מכבי חיפה26
00-00אלקמאר 27
00-00הלסינקי28
00-00זילינה 29
00-00לגיה ורשה 30
00-00בטיס31
010-86אולימפיאקוס32
06-36נאפולי33
013-86ליברפול 34
016-106באיירן מינכן35
018-116ארסנל36
016-96באייר לברקוזן37
015-86קייראט 38
015-56פאפוס39
018-76אוניון סט. ז'ילואז40
017-66ניוקאסל41
021-66גלאטסראיי42
031-46בודו גלימט43
030-16קרבאח44

במדריד סימנו: השחקן הכי מסוכן של מכבי חיפה

לקראת המפגש במסגרת ליגת האלופות לנוער ב-17:00, ב'אס' סימנו את אדם גרימברג כשחקן המבטיח ביותר של הירוקים. מלך השערים של אתלטיקו מדריד ייעדר

|
אדם גרימברג (יונתן גינזבורג)
אדם גרימברג (יונתן גינזבורג)

בתקשורת הספרדית כבר מתכוננים למפגש מול מכבי חיפה במסגרת ליגת האלופות לנוער היום (רביעי, 17:00), ומקדישים תשומת לב מיוחדת לאחד משחקני הירוקים שהוגדר כ"איום המרכזי" על ההגנה המקומית. בכתבות ההכנה הודגש כי למרות יתרון הביתיות והעומק של האקדמיה הספרדית, ישנו שחקן במדי מכבי חיפה שמסוגל להכריע משחק ברגע, בזכות מהירות, תעוזה ויכולת אישית גבוהה, ועל כן סומן כאיש המפתח שיש לעצור בדרך להעפלה לשלב הבא.

“יש חדשות רעות עבור אנחל דונאטו, שמאבד את מלך השערים שלו ולא יוכל להעמיד בחוד את סרחיו אסטבן. החלוץ היה בכושר הטוב ביותר שלו, עם 22 שערים במצטבר במדי קבוצת הנוער, 6 באירופה, 4 בגביע ו-2 בליגה, ובמקביל 10 שערים במדי אתלטיקו ג’ בליגה השלישית, בנוסף לשערים שכבש במדי נבחרת עד גיל 19. אך כעת הוא נאלץ לעצור בשל פציעה”, הדגישו ב’אס’.

“גרימברג אחד השחקנים הכי מבטיחים בחיפה”

הרוחיבלאנקוס הביסו בסיבוב הקודם את דינמו קייב 2:6 ויש להם את חסוס באריוס כשחקן המפתח. מכבי חיפה הדיחה את ברצלונה בפנדלים כדי להבטיח את מקומה בשמינית הגמר. “אדם גרימברג, בן 16 בלבד, הוא אחד השחקנים המבטיחים ביותר של האורחת. יתרון הביתיות אמור להיות משמעותי עבור אתלטיקו בדרכה לרבע הגמר”, נכתב ב’אס’.

