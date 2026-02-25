במדריד סימנו: השחקן הכי מסוכן של מכבי חיפה

בתקשורת הספרדית כבר מתכוננים למפגש מול מכבי חיפה במסגרת ליגת האלופות לנוער היום (רביעי, 17:00), ומקדישים תשומת לב מיוחדת לאחד משחקני הירוקים שהוגדר כ"איום המרכזי" על ההגנה המקומית. בכתבות ההכנה הודגש כי למרות יתרון הביתיות והעומק של האקדמיה הספרדית, ישנו שחקן במדי מכבי חיפה שמסוגל להכריע משחק ברגע, בזכות מהירות, תעוזה ויכולת אישית גבוהה, ועל כן סומן כאיש המפתח שיש לעצור בדרך להעפלה לשלב הבא.

“יש חדשות רעות עבור אנחל דונאטו, שמאבד את מלך השערים שלו ולא יוכל להעמיד בחוד את סרחיו אסטבן. החלוץ היה בכושר הטוב ביותר שלו, עם 22 שערים במצטבר במדי קבוצת הנוער, 6 באירופה, 4 בגביע ו-2 בליגה, ובמקביל 10 שערים במדי אתלטיקו ג’ בליגה השלישית, בנוסף לשערים שכבש במדי נבחרת עד גיל 19. אך כעת הוא נאלץ לעצור בשל פציעה”, הדגישו ב’אס’.

“גרימברג אחד השחקנים הכי מבטיחים בחיפה”

הרוחיבלאנקוס הביסו בסיבוב הקודם את דינמו קייב 2:6 ויש להם את חסוס באריוס כשחקן המפתח. מכבי חיפה הדיחה את ברצלונה בפנדלים כדי להבטיח את מקומה בשמינית הגמר. “אדם גרימברג, בן 16 בלבד, הוא אחד השחקנים המבטיחים ביותר של האורחת. יתרון הביתיות אמור להיות משמעותי עבור אתלטיקו בדרכה לרבע הגמר”, נכתב ב’אס’.