רבע 3, : עירוני ר"ג - מכבי חיפה 42:45

גמר גביע המדינה בכדורסל נשים מביא לנו הערב (רביעי) מפגש מסקרן שבו תוכתר זוכה חדשה בתואר, כאשר בשעה זו מכבי עירוני רמת גן ומכבי חיפה נפגשות ראש בראש, כאשר רק קבוצה אחת תזכה לחוות הנפה בבית מכבי שבראשון לציון בסוף ההתמודדות.

הרמת גניות, שמובילות את הליגה וזכו העונה כבר בגביע ווינר סל, רוצות להגדיל את רשימת התארים אולי בדרך לטרבל אדיר. החבורה של המאמן עדן ענבר הגיעה למעמד לאחר שבחצי הגמר גברה 68:97 על אליצור רמלה ועוד לפני כן ברבע הגמר הדיחה את מחזיקת התואר מכבי אשדוד.

מנגד, הצפוניות לא מצליחות להתברג העונה במקומות הגבוהים בליגה, אך במפעל הגביע הן ממשיכות להרשים. בחצי הגמר השיגו 70:75 עם הרבה אופי על הפועל ירושלים. החיפאיות בראשות המאמנת נעמי קולודני, שהן היחידות שהנחילו הפסד לר”ג ב-25/26, מחפשות גביע ראשון בתולדות המועדון.

רמת גן הגיעה לגמר בפעם האחרונה בעונת 2020/21, שם זכתה בגביע עם ניצחון 72:73 דרמטי על אליצור רמלה. בצד השני, בהופעה היחידה של מכבי חיפה במעמד גמר הגביע היא נכנעה 84:78 לאשדוד רק בסופה של ההארכה.

אוהדי מכבי רמת גן (שחר גרוס)

אוהדי מכבי חיפה (שחר גרוס)

ג'אמפ בול (שחר גרוס)

רבע ראשון: 13:20 למכבי רמת גן

חמישיית מכבי עירוני רמת גן: פאולה סטורטמן, שיר תירוש, ויקטוריה ויויאנס, אימארי תומאס וגילי אייזנר.

חמישיית מכבי חיפה: שאיין סלרס, בטי מונונגה, נור כיוף, טיאה פרסלי ולאשה טיאן פטרי.

קצב צבירת הנקודות בתחילת המשחק היה איטי, כאשר החבורה של ענבר עלתה ליתרון 0:4, אך סלרס קלעה נקודות ראשונות עבור החיפאיות. שתי שלשות של ר”ג הקפיצו את אוהדיהן, אך בצד הירוק ידעו להגיב, 7:10. אמליה רמביסווסקה העלתה את חיפה ליתרון ראשון במשחק, אך שוב ר”ג הגיבה עם שתי שלשות רצופות מידיהן של תירוש ותומאס. הסטטוס קוו המשיך עד לסיום הרבע, 13:20 למכבי רמת גן.

שיר תירוש בפעולה (שחר גרוס)

רבע שני: 37:40 למכבי רמת גן

פתיחה טובה של רמת גן לרבע הזה הזעיקה פסק זמן מהיר מקולודני. הקבוצות החליפו סלים הדדיים כאשר ר”ג הצליחה לשמור על מרחק בטוח, 19:28. נקודות של תומאס העלו את היתרון של קבוצתה לדו ספרתי. שש נקודות רצופות של חיפה גרמו לענבר לקחת פסק זמן ולדבר עם השחקניות שלנו, 26:32. החבורה מהצפון המשיכה במומנטום, ושלשה מהפינה של רמביסווסקה הורידה את ההפרש לשלוש בלבד, וכך גם הסתיימה המחצית הראשונה, 37:40.

ויקטוריה ויויאנס (שחר גרוס)

בטי מונונגה (שחר גרוס)

רבע שלישי:

שחקניות מכבי חיפה הורידו את ההפרש לנקודה בלבד בפתיחת החצי השני, אך ויויאנס החזירה עם סל משלה, 42:45. מונונגה העבירה את היתרון לזכות הירוקות, שעלו לחצי השני נחושות, במיוחד בהגנה. ויויאנס לקחה את המושכות ותפרה שלשה שהחזירה את היתרון שוב פעם לרמת גן, 50:53.

אליס חתוקאי (שחר גרוס)