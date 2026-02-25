קורצקי: ללבוש את מדי הנבחרת זה חלום

ביום שלישי הקרוב, נבחרת הנשים של ישראל בכדורגל תפתח את דרכה במוקדמות מונדיאל 2027, שייערך בברזיל. החניכות בכחול לבן יתחילו בצמד משחקים נגד בלגיה, ב-3.3 כ”מארחות” בהונגריה וב-7.3 כאורחות. עוד בבית מספר 8 הישראלי נמצאות גם לוקסמבורג וסקוטלנד. המאמן החדש של הנבחרת, מנחם קורצקי, וקפטנית נבחרת הנשים, שני דוד, דיברו היום (רביעי) לקראת הקמפיין במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי באתר ONE.

לגבי טליה ושרון שנפצעו, לא דיברתם איתן לפני שהם זומנו?

קורצקי: “הם התאמנו ממש לפני זמן קצר והן היו כשירות, לוקח את זה בחשבון”.

מה גרם לך לעבור לכדורגל השנים?

קורצקי: “הייתה לי אפשרות להישאר בכדורגל הגברים, אבל ללבוש את מדי הנבחרת זה חלום, אני מאמין שנוכל להוביל את כדורגל הנשים למקומות גבוהים”.

אתמול אלישע לוי אמר שהכדורגל נשים בארץ לא מתקדם כמו בחו”ל, אתם רואים את זה משפיע עליכם?

דוד: “כל חלון שהוא בינלאומי הוא ברכה, כל פעם אנחנו באות ומתייצבות, אין לי ספק שעושים את המקסימום גם עכשיו, תמיד אנחנו רוצות יותר ואנחנו שמחות על זה”.

מנחם קורצקי ושני דוד (שחר גרוס)

שני דוד: “המטרה היא להישאר בדרג, יודעות שאפשר”

בלגיה נבחרת מאוד מוכשרת, איך מתכוננים?

קורצקי: “כנבחרת היא נבחרת מצוינת, לנו יש את המטרות שלנו, נקווה לצמצם פערים ”.

מהם המטרות של הנבחרת?

דוד: “המטרה היא להישאר בדרג, אנחנו מתאמנות טוב ויודעות שאפשר, לבלגיה יש את החולשות שלה ונעשה את ה-100 אחוז שלנו”.

עדן אביטל, אחת מהשחקניות החשובות של הנבחרת, קמפיין ראשון שהיא לא נמצאת, מה דעתך?

קורצקי: “היא מהטובות שיש לנו, אבל למשחקים האלה זה פחות רלוונטי, כמובן שבהמשך היא תעזור לנו”.

שני דוד (שחר גרוס)

שני, איך את מרגישה בתור שחקנית ותיקה בנבחרת?

דוד: “התקדמות היא התקדמות, גם אם לא רואים אותה מבחוץ. פעם היו 2 אימונים והיום 4. פתאום יש פייט, כולן רוצות ועושות את המקסימום. פתאום יש יותר חשיפה ותמיכה וזה יכול להתפוצץ. תמיד נרצה עוד וזה מתחיל מהבנות, לכולן יש מטרות, גם אישיות וגם קבוצתיות, מרגישים את ההתקדמות”.

קורצקי: “אני רואה את הדברים שמתוכננים לכדורגל הנשים, אנחנו במקום טוב, כל מה שביקשתי קיבלתי, וכל מה שארצה אקבל, זה מה שנאמר לי, ככה רואים את ההתקדמות”.