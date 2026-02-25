אקס מילאן שניצח את הולאנד והדהים את אינטר

הביקור בסן סירו בשלב הנוקאאוט בליגת האלופות היה מרגש מאוד עבור כל שחקני בודה גלימט, אבל במיוחד עבור ינס פטר האוגה. מבחינתו, המפגשים מול אינטר היוו משחקי דרבי פרטיים - הרי הוא אקס מילאן, ולניצחונות על השחורים-כחולים יש משמעות נוספת עבורו. אז הקיצוני השמאלי בן ה-26 הבקיע בשבוע שעבר שער מרהיב במשחק הראשון בנורבגיה בדרך ל-1:3, ממסירה של קאספר הוג הפנטסטי. החלוץ המרכזי גנב אז את כל הכותרות, אולם בגומלין הבמה כבר הייתה בעיקר של האוגה.

הוא היה האיש שהגיע לריבאונד בדקה ה-58 כדי להעלות את בודה גלימט ליתרון ולחסל את המומנטום של המובילה האיטלקית. בחלוף 14 דקות, הוא צץ לפתע דווקא באגף הימני ושלח מסירת אמן לכיוונו של הוקון אביאן שקבע 0:2 והסיר את כל הספקות. שער מצמק של אינטר לא שינה דבר, וגם לאוהדי מילאן הייתה סיבה למסיבה כאשר בודה גלימט השלימה את הניצחון הכפול. עם שני שערים ובישול תוך שבוע, האוגה הוא המצטיין, ובאופן כללי תרומתו לקמפיין הסנסציוני של הנורבגים כבירה.

לפני חודש, כאשר בודה גלימט פירקה את מנצ'סטר סיטי 1:3 והשיגה ניצחון ראשון בשלב הליגה, היה האוגה השחקן הבולט והבקיע את השער השלישי. שבוע לאחר מכן, תפסה בודה גלימט את המקום בין 24 הראשונות בזכות ניצחון חוץ על אתלטיקו מדריד, אבל ההעפלה לא הייתה מתאפשרת ללא התיקו בדורטמונד במחזור האחרון של שנת 2025. בורוסיה הייתה עדיפה באותו ערב והובילה 1:2 לקראת הסיום, עד שהגיע האוגה והשווה ל-2:2. בדיעבד, זה היה רגע קריטי שסלל את הדרך לכל ההצלחות ב-2026.

האוגה כובש (IMAGO)

ניתן לומר זאת גם על הנקודה שהרוויחה בודה גלימט בתיקו 2:2 ביתי מול טוטנהאם בזכות צמד של האוגה. בסך הכל, יש לו 6 שערים בליגת האלופות העונה, ומדובר בשיא כל הזמנים במפעל עבור שחקן נורבגי שמייצג קבוצה נורבגית. הוא פורח בכל משחק אירופי וסוחט מחמאות מכל עבר. אחרי ההצגה נגד טוטנהאם, למשל, העיר מאמן התרנגולים דאז, תומאס פרנק: "ינס נתן משחק נהדר. אני מכיר אותו כי ניסיתי להחתים אותו בברנטפורד כבר מזמן. היה טוב לראות אותו שוב".

האמירה של פרנק מתייחסת לשנת 2020, כאשר ברנטפורד עוד הייתה בליגת המשנה, והאוגה סיפק עונת פריצה במדי בודה גלימט. בתחילת השנה המדוברת הוא עוד היה שחקן ספסל בסגל של המאמן הקפדן קייטיל קנוטסן, וההצעה שהונחה על השולחן היתה של סרקל ברוז' - קבוצת התחתית הצנועה מהעיר הבלגית הציורית, היריבה הקטנה של קלאב ברוז'.

העסקה כמעט נסגרה, ונותרו רק הבדיקות הרפואיות על מנת להשלים את המהלך, אבל אז התברר באופן בלתי צפוי כי מדובר באתגר של ממש. מגיפת הקורונה טרפה את הקלפים והקשתה על מעברים בין מדינות. לו היה נוסע לבלגיה, היה נדרש האוגה לבידוד של שבועיים עם שובו לנורבגיה, ולכך בודה גלימט לא הסכימה.

האוגה לא יודע את נפשו (IMAGO)

אז הוחלט להמתין עם הבדיקות, ובינתיים נכנסה בודה גלימט לרצף ניצחונות חריג בדרך לאליפות ראשונה בתולדותיה. האוגה, שהפך בינתיים לבאנקר בהרכב, כבר לא רצה לעבור לסרקל ברוז' והודיע לבלגים על ביטול. היו לו 14 שערים ו-10 בישולים ב-18 משחקי ליגה, הוא נכנס למעקב של קבוצות בכירות הרבה יותר, וגם ברנטפורד לא הייתה אטרקטיבית מספיק. בודה גלימט הגיעה בספטמבר 2020 לסן סירו במוקדמות הליגה האירופית כדי לפגוש את מילאן, האוגה זהר עם שער מבריק והצגה במחצית השנייה, והאדומים-שחורים החליטו ללכת עליו. תוך שבוע, הוא כבר עבר למועדון הפאר האיטלקי תמורת 5 מיליון אירו.

לפני שעשה את הצעד הגדול, התקשר האוגה לחברו הטוב ארלינג הולאנד, איתו נהנה לשתף פעולה נבחרת נורבגיה עד גיל 21. "אין בעיה להתאקלם בקבוצה חדשה, אתה רק צריך להבקיע שלושער במשחק הבכורה", התלוצץ הולאנד שאכן עשה זאת במשחק הראשון במדי דורטמונד אחרי המעבר מזלצבורג. הוא איחל לידידו הצלחה בארץ המגף, ובאופן כללי הייתה בנורבגיה אופוריה סביב המהלך. הולאנד השתדרג באותם ימים במהירות שיא לכוכב על, מרטין אודגור חזר לריאל מדריד אחרי השאלה מוצלחת בריאל סוסיאדד, והאוגה היה אמור להיו הצלע השלישית בחבורת הצעירים המבטיחים בנבחרת.

הולאנד ואודגור אכן מיצו את הפוטנציאל בדרך לתהילה, אבל האוגה לא. היו לו לפרקים רגעי קסם במדי מילאן, כולל שער באצטדיונה של נאפולי במשחקו השלישי בקבוצה, אך הוא התקשה מאוד לגלות יציבות מינימלית, והמאמן סטפאנו פיולי לא סמך עליו. מבחינה מנטלית, הקפיצה הייתה גדולה מדי עבורו - הרי שנתיים בלבד קודם לכן הוא נכשל לחלוטין אפילו בהשאלה במדי אולסונד הקטנה בגלל שלא היה מוכן להשקיע באימונים. הכותרות הנוצצות בשנת הפריצה סינוורו אותו, ולא היה קל לחזור לקרקע המציאות.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

הכישרון היה ברור, אבל למילאן לא הייתה סבלנות לחכות. האוגה הושאל לאיינטרכט פרנקפורט והיה שותף לזכייה המפתיעה בליגה האירופית ב-2022, אך לא היה שחקן הרכב. הגרמנים החתימו אותו סופית, העבירו בהשאלה לגנט הבלגית, החזירו אותו לפרנקפורט, ובשום מקום זה לא ממש הלך. אז לפני שנתיים, בינואר 2024, שב האוגה לבודה גלימט כדי לשקם את תדמיתו ולחזור לחייך על המגרש. הוא הבין שזה הכרחי על מנת שהקריירה שלו לא תלך לאיבוד לחלוטין.

הוא ממש לא היחיד שהתגעגע הביתה אחרי קדנציה לא מוצלחת מחוץ לנורבגיה. הקפטן פטריק ברג חתם ב-2022 על חוזה ל-5 שנים בלאנס הצרפתית, אך ביטל אותו ושב לבודה גלימט תוך חצי שנה. הוקון אביאן עזב את בודה גלימט לטובת אלקמאר ב-2019 כאשר היה בן 19, לא ממש הוכיח את עצמו, וחזר למועדונו האהוב בתחילת 2024 בצוותא עם האוגה. השוער הרוסי-ישראלי ניקיטה חייקין חתם ב-2023 בבריסטול סיטי בליגת המשנה באנגליה, לא שיחק דקה וברח אחרי חודשיים חזרה לבודה גלימט.

כולם מצטיינים אצל קנוטסן, מורה במקצועו שיודע לשדרג את שחקניו בכל ההיבטים. "הייתי בטוח שנחזיר את ינס לכושר כשהוא יחזור לסביבה בטוחה. זה לא היה קל, והאימונים היו מפרכים. הוא היה צריך לבנות את עצמו מחדש ועשה את זה", קבע המנטור הנערץ. "כישלון בליגות זרות עלול להרוס שחקנים, אבל ינס מצא את הדרך חזרה. מבחינה מנטלית ופסיכולוגית הוא נמצא במקום אחר לגמרי עכשיו. הוא התבגר מאוד, התאים את סגנון החיים למקצוע ומרוכז בכדורגל. זה לא מקרי שהוא משחק כל כך טוב", טוען אביו, יאן אינגבאלד האוגה.

האוגה (IMAGO)

מעבר חדש לליגה בכירה?

אז עכשיו הוא יכול לחלום שוב על שיתוף פעולה עם הולאנד ואודגור בנבחרת, אליה חזר אחרי היעדרות ממושכת. האוגה אף לא פוסל מעבר חדש לליגה בכירה. "אני רוצה לנסות את זה שוב ומאמין שזה יגיע. אבל בינתיים אני רוצה להישאר כאן בבודה גלימט כי יש לנו קבוצה נהדרת", הוא אמר לפני חודש לפני המפגש מול מנצ'סטר סיטי. ואז הוא ניצח את הולאנד, גבר גם על אלכסנדר סורלות’ ואתלטיקו מדריד, וכעת השלים ניצחון כפול על אינטר בדרבי הפרטי שלו. בהגרלת שמינית הגמר ייקבע אם יתמודד שוב מול הולאנד וסיטי, או אולי דווקא מול ספורטינג ליסבון.

נגד אלופת פורטוגל, ייתכן שבודה גלימט כלל לא תיחשב לאנדרדוג בכושרה הנוכחי. מחשבה כזו הייתה אבסורדית עד לא מכבר, כי בודה היא עיר קטנה אפילו במונחים נורבגים. הקבוצה בצהוב-שחור בילתה תקופות ארוכות בליגה השנייה, ונסיקתה מדהימה בכל קנה מידה.

עבור האוגה, החלום הזה מופלא עוד יותר. כמו הקפטן ברג והמגן השמאלי פרדריק ביורקן, הוא יליד בודה ואוהד את הקבוצה מאז שהוא זוכר את עצמו. הוא מככב בליגת האלופות בחולצה אותה לבש כילד. זה פשוט לא יכול להיות טוב יותר, וניסיון העבר מראה שהוא לא ימצא אווירה כזו וקבוצה כזו בשום מקום אחר בעולם.