יום רביעי, 25.02.2026 שעה 09:51
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

צ'אבי מועמד מוביל לאמן את מרוקו במונדיאל

אגדת בארסה יחזור לקווים? על פי דיווחים, וואליד רגראגי על סף פיטורים בעקבות ההפסד בגמר אליפות אפריקה והקטלוני מועמד לאמן את מי שסיימה 4 בקטאר

|
צ'אבי הרננדס (IMAGO)
צ'אבי הרננדס (IMAGO)

דרמה גדולה בכדורגל המרוקאי: על פי דיווחים בספרד, דרכו של וואליד רגראגי בנבחרת מרוקו עומדת להסתיים, וכבר יש מועמד מפתיע ומסקרן במיוחד לרשת אותו: צ’אבי הרננדס.

למרות שבאופן רשמי בהתאחדות המרוקאית מכחישים לפי שעה, גורמים מבהירים כי ההחלטה להיפרד מהמאמן נחשבת לעניין כמעט סגור, ורק ההודעה הרשמית מתעכבת עד למציאת מחליף חתום. רגראגי, שהוביל את מרוקו להישג ההיסטורי עם המקום הרביעי במונדיאל 2022 בקטאר, ספג ביקורת קשה לאחר ההפסד בגמר אליפות אפריקה לסנגל, מה שעירער את מעמדו מאוד.

מי שמסומן כפייבוריט הגדול לרשת אותו הוא צ’אבי, שנותר ללא קבוצה מאז עזב את ברצלונה לפני עונה וחצי, לאחר שזכה עם המועדון באליפות ספרד ובסופר קופה הספרדי. לפי הדיווחים, ראשי ההתאחדות המרוקאית רואים בו “מאמן על” שיכול להוביל את הנבחרת לפרויקט גדול לקראת מונדיאל 2026 - טורניר שבו מצפים ממנה לשחזר את ההישג המרשים מקטאר.

וואליד רגראגי (רויטרס)וואליד רגראגי (רויטרס)

סימני השאלה במינוי של צ’אבי

במרוקו משוכנעים כי צ’אבי, שמחפש אתגר משמעותי חדש, הוא האיש המתאים להצעיד את הנבחרת קדימה. עם זאת, קיימים שני סימני שאלה מרכזיים: הראשון הוא ההודעה הרשמית על סיום דרכו של רגראגי, והשני - הנכונות של צ’אבי עצמו להיכנס לפרויקט שכבר נמצא בעיצומו.

המאמן הספרדי נחשב כמי שמעדיף לבנות תהליך מההתחלה ולא להצטרף באמצע, ובנוסף לכך, נבחרת מרוקו נמצאת במרחק של ארבעה חודשים בלבד ממונדיאל שבו הציפיות ממנה גבוהות במיוחד. מדובר באתגר מורכב, בטח כשמדובר בנבחרת שסומנה כהפתעת הטורניר האחרון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */