צ'אבי מועמד מוביל לאמן את מרוקו במונדיאל

דרמה גדולה בכדורגל המרוקאי: על פי דיווחים בספרד, דרכו של וואליד רגראגי בנבחרת מרוקו עומדת להסתיים, וכבר יש מועמד מפתיע ומסקרן במיוחד לרשת אותו: צ’אבי הרננדס.

למרות שבאופן רשמי בהתאחדות המרוקאית מכחישים לפי שעה, גורמים מבהירים כי ההחלטה להיפרד מהמאמן נחשבת לעניין כמעט סגור, ורק ההודעה הרשמית מתעכבת עד למציאת מחליף חתום. רגראגי, שהוביל את מרוקו להישג ההיסטורי עם המקום הרביעי במונדיאל 2022 בקטאר, ספג ביקורת קשה לאחר ההפסד בגמר אליפות אפריקה לסנגל, מה שעירער את מעמדו מאוד.

מי שמסומן כפייבוריט הגדול לרשת אותו הוא צ’אבי, שנותר ללא קבוצה מאז עזב את ברצלונה לפני עונה וחצי, לאחר שזכה עם המועדון באליפות ספרד ובסופר קופה הספרדי. לפי הדיווחים, ראשי ההתאחדות המרוקאית רואים בו “מאמן על” שיכול להוביל את הנבחרת לפרויקט גדול לקראת מונדיאל 2026 - טורניר שבו מצפים ממנה לשחזר את ההישג המרשים מקטאר.

וואליד רגראגי (רויטרס)

סימני השאלה במינוי של צ’אבי

במרוקו משוכנעים כי צ’אבי, שמחפש אתגר משמעותי חדש, הוא האיש המתאים להצעיד את הנבחרת קדימה. עם זאת, קיימים שני סימני שאלה מרכזיים: הראשון הוא ההודעה הרשמית על סיום דרכו של רגראגי, והשני - הנכונות של צ’אבי עצמו להיכנס לפרויקט שכבר נמצא בעיצומו.

המאמן הספרדי נחשב כמי שמעדיף לבנות תהליך מההתחלה ולא להצטרף באמצע, ובנוסף לכך, נבחרת מרוקו נמצאת במרחק של ארבעה חודשים בלבד ממונדיאל שבו הציפיות ממנה גבוהות במיוחד. מדובר באתגר מורכב, בטח כשמדובר בנבחרת שסומנה כהפתעת הטורניר האחרון.