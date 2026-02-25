"דניאל פרץ לא נדרש למבחנים, אבל הפגין ביטחון"

העונה של סאות'המפטון עדיין לא התייצבה לחלוטין, אך נדמה שבין כל סימני השאלה יש עוגן אחד ברור, דניאל פרץ. השוער הישראלי ממשיך לבסס את מעמדו בין הקורות, והיה שותף משמעותי לניצחון משכנע 0:5 על קווינס פארק ריינג'רס, תוצאה שהציבה את הסיינטס במרחק 4 נקודות בלבד מהמקום שמוביל לפלייאוף העלייה לפרמייר ליג. מעבר לתוצאה המרשימה, התחושה סביב הקבוצה היא של ביטחון הולך וגובר, הרבה בזכות היציבות שמגיעה מהעמדה האחורית.

ב"דיילי אצ'ו" קיבל פרץ ציון 7, ולצד זאת נכתב כי “מלבד הדיפה שגרתית מול הארווי וייל ועבודה טובה ביציאות קדימה, לא נדרש למבחנים מורכבים במיוחד”. עוד הודגש כי בדקות הסיום בחר שלא להיענות לקריאות הקהל לנופף לעברם, מאחר שהיה מרוכז לחלוטין בשמירה על שער נקי נוסף. בעיתון סיכמו כי מבחינתו היה זה ערב נוח ומוצלח, כזה שכל שוער ישמח לסמן עליו וי.

“הפגין ביטחון”

המספרים של פרץ מספרים את הסיפור. זה היה משחק הליגה הרביעי שלו ללא ספיגה מתוך 8 הופעות בלבד, נתון שממחיש עד כמה השפעתו מיידית. לשם השוואה, שני השוערים שפתחו את העונה יחד לא הצליחו לייצר תפוקה גבוהה יותר: גאווין בזונו, שהושאל בהמשך לסטוק, שמר על רשת נקייה 3 פעמים ב-19 משחקים, ואילו אלכס מקארתי, שנפצע, רשם קלין שיט אחד בלבד ב-7 הופעות. כלומר, בפרק זמן קצר משמעותית, פרץ כבר השתווה ואף עקף את התרומה המצטברת שלהם.

גם בקרב האוהדים והתקשורת המקומית ההערכה ברורה. באתר האוהדים "הקדושים צועדים" העניקו לו ציון 7 וציינו כי אמנם לא עמד בפני עומס התקפי חריג, אך שלט היטב בכדורי הגובה והפגין ביטחון ברחבה. בנוסף, זכה לאזכור על עצירה חשובה מול הארווי וייל, מהלך ששמר על המומנטום של קבוצתו.