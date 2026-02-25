פורטלנד נכנעה ללא אבדיה, קליבלנד התאוששה

פורטלנד (31:28) - מינסוטה (23:36) 124:121

המארחת, ללא דני אבדיה שמתמודד עם פציעה ולא שותף במשחק, הייתה קרובה להפתעה גדולה מול מינסוטה, אך נכנעה בסיום מותחן פיזי וצמוד, כשמהלכים מכריעים בדקות האחרונות הכריעו את ההתמודדות לטובת הטימברוולבס. הבלייזרס קיבלו 22 נקודות מג'רו הולידיי, כשג'רמי גרנט הוסיף 21 וסקוט הנדרסון תרם 19. כריס מארי, שפתח בחמישייה, סיפק את משחקו הטוב העונה עם 16 נקודות, 14 מהן כבר במחצית הראשונה ב-7 מ-10 מהשדה ו-2 מ-3 לשלוש, והעניק דחיפה התקפית חשובה ששמרה את פורטלנד בתמונה. מנגד, אנתוני אדוארדס הוביל את רשימת הקלעים עם 34 נקודות, בעוד ג'יידן מקדניאלס הוסיף 27.

אחרי 25 נקודות במחצית הראשונה, פורטלנד הצליחה לצמצם את ההשפעה של אדוארדס ל-9 נקודות בלבד במחצית השנייה, עם 3 מ-15 מהשדה, אך זה לא הספיק. רודי גובר שלט בצבע עם 10 נקודות, 19 ריבאונדים ו-2 חסימות, ואיזן את היתרון היחסי של דונובן קלינגן, שסיים עם 15 ריבאונדים ו-2 חסימות משלו. הבלייזרס אמנם ניצחו במאבק הריבאונדים הכללי 46:54, אך גובר קטף כמה כדורים מכריעים בדקות הסיום.

ג'רו הולידיי (רויטרס)

לוס אנג'לס לייקרס (23:34) - אורלנדו (26:31) 110:109

אורלנדו חתמה מסע חוץ מוצלח במערב עם ניצחון דרמטי על הלייקרס בלוס אנג'לס, בזכות סל החזרה של וונדל קרטר ג'וניור 6.7 שניות לסיום. פאולו באנקרו הוביל את המג'יק עם 36 נקודות ו-10 ריבאונדים, דזמונד ביין הוסיף 22 נקודות וקרטר סיים עם 20 נקודות ו-12 ריבאונדים. אורלנדו מחקה פיגור דו ספרתי מוקדם, עלתה ליתרון 5 נקודות כ-5:30 דקות לסוף, ובדקות ההכרעה שרדה חילופי הובלה עד למהלך המכריע, אחרי שני ריבאונדים התקפיים במהלך האחרון.

הלייקרס קיבלו 22 נקודות ו-15 אסיסטים מלוקה דונצ'יץ', 21 נקודות מלברון ג'יימס ו-21 מדיאנדרה אייטון, בעוד אוסטין ריבס קלע את כל 18 הנקודות שלו במחצית השנייה. רוי האצ'ימורה קלע שלשה שהעניקה יתרון 2:14 דקות לסיום, ולברון החזיר את ההובלה בדאנק אחרי אסיסט של דונצ'יץ', אך בהתקפה האחרונה ג'יימס החטיא שלשת פיידאוויי עם הבאזר. אורלנדו ניצחה 6 מ-8 המשחקים האחרונים והתקרבה למקום השישי במזרח, בעוד הלייקרס הפסידו 4 מ-6 האחרונים וירדו למקום השישי במערב.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

קליבלנד (22:37) – ניו יורק (22:37) 94:109

קליבלנד ממשיכה במומנטום החיובי שלה עם ניצחון שמיני ב-9 המשחקים האחרונים (אחרי שנכנעה לת’אנדר במשחק הקודם), הפעם בזכות בריחה מרשימה במחצית השנייה. דונובן מיטשל הוביל עם 23 נקודות, ג'יימס הארדן הוסיף 20 וג'ארט אלן תרם 19 נקודות ו-10 ריבאונדים. הקאבס הוליכו 54:60 בהפסקה, אך השתלטו לחלוטין על המשחק ברבע השלישי עם ריצת 11:23, במהלכה עצרו את הניקס על 3 מ-24 מהשדה. הארדן קלע 8 נקודות ברבע הזה ואלן הוסיף 6, כשקליבלנד פתחה פער שהגיע בשיאו ל-20 נקודות באמצע הרבע הרביעי.

ניו יורק התקשתה מאוד התקפית, כשג'יילן ברונסון קלע 20 נקודות ומיקל ברידג'ס הוסיף 18, אך השניים דייקו יחד ב-12 מ-36 בלבד מהשדה. הניקס סיימו עם 35 מ-86 מהשדה ו-27% בלבד לשלוש, 10 מ-37, זאת למרות שקליבלנד הגיעה למשחק עם אחת ההגנות החלשות בליגה מול קליעה מחוץ לקשת. מיטשל רובינסון בלט בצבע עם 15 ריבאונדים, אחד פחות משיא העונה שלו, אך זה לא הספיק בערב שבו הניקס רשמו את אחד הרבעים החלשים שלהם בשנים האחרונות.

ג'יימס הארדן (רויטרס)

טורונטו (24:34) – אוקלהומה (14:45) 116:107

אוקלהומה ממשיכה להוכיח עומק ואופי גם ללא הכוכב הגדול שלה. קייסון וואלאס השווה את שיא הקריירה עם 27 נקודות והוביל את הת'אנדר לניצחון חוץ נוסף, חמישי ב-6 המשחקים האחרונים. וואלאס הוסיף 6 אסיסטים ו-8 ריבאונדים וסיפק משחק שני ברציפות של מעל 20 נקודות, בעוד אייזיאה ג'ו תרם 22 נקודות. אלכס קארוסו חזר מפציעה וקלע 16, לוגנץ דורט הוסיף 15 ואייזיאה הרטנשטיין סיים עם 11. הקבוצה המוליכה בליגה עומדת כעת על מאזן חוץ מרשים של 7:21, זאת למרות חסרונו של שיי גילג'ס אלכסנדר, שנעדר בשל מתיחה בבטן ולא הצטרף למסע בקנדה, וכן ללא אייג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס הפצועים.

טורונטו כבר נקלעה לפיגור 71:96 לקראת סיום הרבע השלישי, אך חזרה נהדר והשוותה ל-101:101 אחרי שלשה של ג'מאל שיד 4:06 דקות לסיום. אלא שבדקות ההכרעה, לאחר שאוקלהומה החטיאה 14 מ-15 הזריקות הראשונות שלה ברבע האחרון, וואלאס השתלט על העניינים עם שני סלים רצופים, חטיפה קריטית ואסיסט לשלשה של ג'ו שסגרו את הסיפור. אר.ג'יי בארט הוביל את הראפטורס עם 21 נקודות, עמנואל קוויקלי וג'ייקוב וולטר קלעו 17 כל אחד, סקוטי בארנס וברנדון אינגרם הוסיפו 15 כל אחד ושיד תרם 13. יאקוב פלטל נעדר בשל כאבי גב, וטורונטו תארח בהמשך את סן אנטוניו וויקטור וומבניאמה.

קייסון וואלאס (רויטרס)

מילווקי (31:25) – מיאמי (28:31) 117:128

מילווקי ממשיכה להסתדר ללא יאניס אנטטוקומפו, שנעדר משחק 12 ברציפות מאז מתיחת התאומים ב-23 בינואר, ורשמה ניצחון רביעי ב-5 המשחקים האחרונים. קווין פורטר ג'וניור השווה את שיא העונה שלו עם 32 נקודות והוביל את הבאקס, כשבובי פורטיס וריאן רולינס הוסיפו 21 כל אחד, קייל קוזמה תרם 19 ואוסמן דיאנג סיים עם 11. הבאקס הוליכו 58:63 במחצית, איבדו 11 כדורים מהם מיאמי קלעה 16 נקודות, אך ידעו להתעלות ברגעי ההכרעה אחרי רבע שלישי צמוד בו ירדו בפיגור 93:89.

מיאמי קיבלה 26 נקודות מנורמן פאוול, 18 נקודות ו-9 ריבאונדים מבאם אדבאיו ו-16 מאנדרו וויגינס, בעוד טיילר הירו וקל'אל וור קלעו 14 כל אחד. שלשה של וור העניקה להיט יתרון שיא של 9 נקודות בפתיחת הרבע האחרון, אך מילווקי חזרה במהירות, כשפורטיס צימק ל-102:100 ודיאנג העלה ליתרון. בהמשך פורטר קלע שלשה מהפינה תוך כדי עבירה והשלים מהלך של 4 נקודות שהעלה ל-116:118, ורולינס סגר עניין עם שני סלים רצופים בדקה האחרונה. ניקולה יוביץ' נעדר משחק שני ברציפות בשל פציעת גב.

שחקני מילווקי חוגגים (רויטרס)

ניו אורלינס (42:17) – גולדן סטייט (28:30) 109:113

ניו אורלינס ממשיכה במומנטום עם ניצחון שני ברציפות ורביעי ב-6 המשחקים האחרונים, בהובלת זאיון וויליאמסון שקלע 26 נקודות, כולל 10 ברבע האחרון ושלשה ראשונה שלו העונה, אחרי שניסה רק 3 פעמים מחוץ לקשת עד כה. דז'ונטה מארי חזר לשחק לראשונה אחרי כמעט 13 חודשים, מאז קרע את גיד אכילס הימני ב-31 בינואר 2025, וסיים עם 13 נקודות בכ-25 דקות, לצד 3 אסיסטים, 2 ריבאונדים וחטיפה, אך גם 5 איבודים. הוא קלע ליי אפ מכריע דקה ו-4 שניות לסיום שהעלה ל-104:109. סאדיק ביי תרם 18 נקודות, כולל סל ועבירה חשובים שקבעו 101:107, וג'ורדן פול הוסיף 12.

גולדן סטייט, ששיחקה עם 9 שחקנים בלבד וללא סטפן קרי, שנעדר משחק 8 ברציפות בשל פציעת ברך, וכן ללא קריסטפס פורזינגיס החולה ואל הורפורד הפצוע, קיבלה 28 נקודות מדיאנתוני מלטון, שיא עונתי, אך הוא החטיא זריקת עונשין קריטית בפיגור 4. מוזס מודי הוסיף 24, ברנדין פודז'מסקי 16 וגי סאנטוס 15. הווריירס קלעו רק 11 מ-45 לשלוש, 24.4%, אך שלטו בריבאונד 53:59, קלעו 58 נקודות בצבע והשיגו 24 נקודות מהזדמנויות שניות, מה שלא הספיק בערב בו רשמו הפסד שלישי ב-4 משחקים.

דריימונד גרין (רויטרס)

פיניקס (26:33) – בוסטון (19:38) 97:81

בוסטון ממשיכה בכושר הנהדר שלה עם ניצחון רביעי ברציפות ותשיעי ב-10 המשחקים האחרונים, הפעם בזכות רבע שלישי מוחץ באריזונה. דריק ווייט הוביל עם 22 נקודות, נימיאס קייטה בלט בצבע עם 14 נקודות ו-13 ריבאונדים, וסם האוזר תרם 16 נקודות, כולל 4 מ-10 מחוץ לקשת. הסלטיקס, ששיחקו ללא ג'יילן בראון שנעדר בשל חבלה בברך ימין, ירדו להפסקה ביתרון 46:50 אך ברחו ברבע השלישי עם 11:30, כולל ריצת 0:16. ביילור שיירמן הוסיף 11 נקודות ו-11 ריבאונדים, ובוסטון שלטה לחלוטין מתחת לסלים עם יתרון ריבאונדים עצום של 34:61.

פיניקס, שספגה הפסד רביעי ב-5 המשחקים האחרונים, חסרה את שני הקלעים הבכירים שלה, דווין בוקר שנעדר בשל מתיחה בירך ימין ודילון ברוקס עם שבר ביד שמאל, כששניהם קולעים יחד כמעט 46 נקודות בממוצע למשחק. קולין גילספי הוביל עם 15 נקודות וגרייסון אלן הוסיף 14, אך הסאנס התקשו התקפית ונכנעו לפיזיות ולשליטה של בוסטון לאורך המחצית השנייה.

רון הארפר (רויטרס)

שיקגו (35:24) – שארלוט (31:28) 131:99

שארלוט ממשיכה להרשים מחוץ לבית עם ניצחון חוץ שמיני ברציפות, שיא מועדון, לאחר תצוגת קליעה יוצאת דופן מול שיקגו. ברנדון מילר הוביל עם 23 נקודות, קון קנופל הוסיף 21 והגיע ל-201 שלשות ב-58 משחקים בלבד, כשהפך לשחקן המהיר ביותר שמגיע ל-200 קליעות מחוץ לקשת. ההורנטס דייקו ב-51.6% מהשדה וצלפו 25 מ-57 לשלוש, אחת פחות משיא המועדון. לאמלו בול ומיילס ברידג'ס קלעו 16 נקודות כל אחד, כשברידג'ס חזר מהרחקה, ושארלוט התפוצצה ברבע השלישי עם 16:42, כולל ריצת 2:22 שהכריעה את ההתמודדות. קנופל קלע שתי שלשות רצופות בדרך ל-10 נקודות אישיות ברצף, ומילר הוסיף שלוש קליעות רצופות, אחת מהן שלשה מתוך 5 שקלע בערב.

מנגד, שיקגו ספגה הפסד עשירי ברציפות, הרצף הארוך ביותר שלה מאז ינואר 2019. מאטאס בוזליס בלט עם שיא קריירה של 32 נקודות, בעוד פטריק וויליאמס וגארשון יאבוסלה תרמו 11 כל אחד. הבולס איבדו 19 כדורים ונפגעו מכך משמעותית. קובי ווייט ערך הופעת בכורה במדי שארלוט מול האקסית, שיחק 15:33 דקות וקלע 10 נקודות, וזכה לסרטון מחווה קצר מהקהל בשיקגו, שם שיחק 6 וחצי עונות. במחצית עוד הובילה שארלוט 55:56 בלבד, אחרי שפיגרה ב-9 במהלך הרבע השני, אך המחצית השנייה הייתה במעמד צד אחד.

ניק ריצ'ארדס (רויטרס)

אינדיאנה (44:14) – פילדלפיה (26:32) 135:114

ג'ואל אמביד חזר לחמישייה אחרי היעדרות של 5 משחקים בשל רגישות בשוק ימין וניהול עומסים בברך, והזכיר מיד עד כמה הוא משמעותי עבור פילדלפיה. הסנטר סיים עם 27 נקודות, כש-20 מהן הגיעו כבר במחצית הראשונה, בה קלע 11 מ-17 מהשדה ב-26 דקות. טייריס מקסי הוביל את רשימת הקלעים עם 32 נקודות והוסיף גם 9 ריבאונדים, בעוד וי.ג'יי אדג'קומב תרם 23 נקודות ב-9 מ-13 מהשדה. הסיקסרס דייקו ב-58% מהשדה, שלטו בצבע עם 82 נקודות לעומת 52 של היריבה, וניצחו במאבק הריבאונדים 41:44.

מנגד, אינדיאנה קיבלה 23 נקודות מאנדרו נמבהארד ומייקה פוטר, שרשם שיא קריירה, כשקוונטון ג'קסון הוסיף 15 וקאם ג'ונס, רוקי הקבוצה, קבע שיא אישי של 13 נקודות. הפייסרס שיחקו ללא פסקל סיאקם שנעדר בשל נקע בשורש כף יד שמאל וללא ארון ניסמית' שסבל מנקע בקרסול ימין, דייקו ב-42% בלבד ואיבדו 16 כדורים. אחרי יתרון 30:38 ברבע הראשון, פילדלפיה הגיבה בריצת 0:17 בתחילת הרבע השני, עלתה ל-65:75 במחצית עם 64% מהשדה, וברבע השלישי ברחה ל-85:106 בדרך לשליטה מוחלטת.

אמביד קולע (רויטרס)

אטלנטה (31:29) – וושינגטון (41:16) 98:119

ג'ונתן קומינגה סיפק הצהרת כוונות כבר בהופעת הבכורה שלו באטלנטה, כשהוביל את ההוקס לניצחון חד צדדי על וושינגטון עם שיא עונתי של 27 נקודות. הפורוורד שהגיע בטרייד מדדליין מגולדן סטייט ועלה מהספסל, הותיר חותם מיידי עם דאנק עוצמתי כבר בדקות הראשונות שלו על הפרקט, והמשיך לערב מצוין שכלל 3 שלשות, 7 ריבאונדים, 4 אסיסטים ו-2 חטיפות ב-24 וחצי דקות. אטלנטה פתחה פער של 15 נקודות כבר בסיום הרבע הראשון וברבע השלישי ברחה עד ל-64:100, בדרך לשליטה מוחלטת.

בצד השני, הסיפור הרגשי של הערב היה חזרתו של טריי יאנג לאטלנטה, לאחר שהועבר לוויזארדס בינואר וסיים קדנציה של 8 עונות שכללה 4 הופעות באולסטאר והגעה מפתיעה לגמר המזרח ב-2021. יאנג, שעדיין לא שיחק במדי קבוצתו החדשה בשל פציעות בברך ובשריר הארבע ראשי, זכה לסרטון מחווה ולתשואות בעמידה מהקהל, אך נאלץ לצפות מהספסל בחבריו מובסים. וויל ריילי הוביל את וושינגטון עם 18 נקודות.