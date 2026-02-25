קיבו: קשה למצוא אנרגיה כשמשחקים כל 3 ימים

אינטר ספגה אמש (שלישי) את אחת המכות הכואבות שלה בשנים האחרונות, כשהודחה מליגת האלופות כבר בשלב הפלייאוף לאחר הפסד 2:1 לבודה גלימט בסן סירו ו-5:2 סנסציוני בסיכום שני המשחקים. אחרי ה-3:1 בנורבגיה, הנראזורי קיוו למהפך ביתי, אך במקום זאת רשמו הדחה מוקדמת ומאכזבת במיוחד.

המאמן כריסטיאן קיבו הודה בסיום כי קבוצתו פשוט לא הייתה שם ברגע האמת. “ניסינו הכול מההתחלה. שיחקנו מול קבוצה מאוד מאורגנת, עם בלוק הגנתי נמוך ו-10-11 שחקנים מאחורי הכדור. העובדה שלא הצלחנו לכבוש מוקדם נתנה להם ביטחון פסיכולוגי”, אמר.

“במחצית השנייה לבודה הייתה לנו הרבה יותר אנרגיה. אין לי טענות לשחקנים, הם נתנו הכול. אבל ברמות האלה, אם אתה לא מנצל מצבים, אתה נענש על הטעות הראשונה”, הוסיף קיבו, “המטרה שלנו הייתה להיות תחרותיים, ולצערי לא הצלחנו לעשות זאת בליגת האלופות”.

מרקוס תוראם (IMAGO)

המאמן אף התייחס לעומס המשחקים: “קשה למצוא אנרגיה כשמשחקים כל שלושה ימים. בודה שיחקה בארבעת החודשים האחרונים רק בליגת האלופות, בעוד אנחנו במאבק על כמה חזיתות”.

דל פיירו ביקר

אגדת יובנטוס ונבחרת איטליה, אלסנדרו דל פיירו, לא חסך בביקורת: “בודה שיחקה משחק יוצא דופן, עם תשוקה ורוח קבוצתית. אינטר הייתה פסיבית מדי. אלה משחקים שצריך לנצח בהם עם משהו מעבר לממוצע, ואינטר שיחקה משחק ממוצע. בדרך כלל זה מספיק לה, אבל הפעם הכול השתבש”.

דל פיירו הדגיש גם את האווירה בסן סירו: “היו שם 80 אלף איש, צריך רגע אחד כדי להצית אצטדיון כזה. לא היה את הניצוץ הזה”.

שחקני אינטר (IMAGO)

גאווה נורבגית והיסטוריה

בנורבגיה חגגו בענק. נשיאת ההתאחדות, ליסה קלאבנס, אמרה: “לנצח את אינטר בסן סירו ולסיים עם 2:5 בסיכום זה אחד ההישגים הגדולים בתולדות הכדורגל הנורבגי למועדונים. אולי גם אחת התוצאות המפתיעות בהיסטוריה המודרנית של ליגת האלופות”.

בודה גלימט רשמה ארבעה ניצחונות רצופים בליגת האלופות, כולל על אינטר, אתלטיקו מדריד ומנצ’סטר סיטי, והמשיכה לבסס את מעמדה כהפתעה המרעננת של המפעל.