244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

קיבו: קשה למצוא אנרגיה כשמשחקים כל 3 ימים

מאמן אינטר תירץ אחרי ההדחה הסנסציונית: "בודה שיחקה ב-4 החודשים האחרונים רק באלופות". דל פיירו ביקר. בנורבגיה חגגו: "זו אחת ההפתעות הגדולות"

|
כריסטיאן קיבו (IMAGO)
כריסטיאן קיבו (IMAGO)

אינטר ספגה אמש (שלישי) את אחת המכות הכואבות שלה בשנים האחרונות, כשהודחה מליגת האלופות כבר בשלב הפלייאוף לאחר הפסד 2:1 לבודה גלימט בסן סירו ו-5:2 סנסציוני בסיכום שני המשחקים. אחרי ה-3:1 בנורבגיה, הנראזורי קיוו למהפך ביתי, אך במקום זאת רשמו הדחה מוקדמת ומאכזבת במיוחד.

המאמן כריסטיאן קיבו הודה בסיום כי קבוצתו פשוט לא הייתה שם ברגע האמת. “ניסינו הכול מההתחלה. שיחקנו מול קבוצה מאוד מאורגנת, עם בלוק הגנתי נמוך ו-10-11 שחקנים מאחורי הכדור. העובדה שלא הצלחנו לכבוש מוקדם נתנה להם ביטחון פסיכולוגי”, אמר.

“במחצית השנייה לבודה הייתה לנו הרבה יותר אנרגיה. אין לי טענות לשחקנים, הם נתנו הכול. אבל ברמות האלה, אם אתה לא מנצל מצבים, אתה נענש על הטעות הראשונה”, הוסיף קיבו, “המטרה שלנו הייתה להיות תחרותיים, ולצערי לא הצלחנו לעשות זאת בליגת האלופות”.

מרקוס תוראם (IMAGO)מרקוס תוראם (IMAGO)

המאמן אף התייחס לעומס המשחקים: “קשה למצוא אנרגיה כשמשחקים כל שלושה ימים. בודה שיחקה בארבעת החודשים האחרונים רק בליגת האלופות, בעוד אנחנו במאבק על כמה חזיתות”.

דל פיירו ביקר

אגדת יובנטוס ונבחרת איטליה, אלסנדרו דל פיירו, לא חסך בביקורת: “בודה שיחקה משחק יוצא דופן, עם תשוקה ורוח קבוצתית. אינטר הייתה פסיבית מדי. אלה משחקים שצריך לנצח בהם עם משהו מעבר לממוצע, ואינטר שיחקה משחק ממוצע. בדרך כלל זה מספיק לה, אבל הפעם הכול השתבש”.

דל פיירו הדגיש גם את האווירה בסן סירו: “היו שם 80 אלף איש, צריך רגע אחד כדי להצית אצטדיון כזה. לא היה את הניצוץ הזה”.

שחקני אינטר (IMAGO)שחקני אינטר (IMAGO)

גאווה נורבגית והיסטוריה

בנורבגיה חגגו בענק. נשיאת ההתאחדות, ליסה קלאבנס, אמרה: “לנצח את אינטר בסן סירו ולסיים עם 2:5 בסיכום זה אחד ההישגים הגדולים בתולדות הכדורגל הנורבגי למועדונים. אולי גם אחת התוצאות המפתיעות בהיסטוריה המודרנית של ליגת האלופות”.

בודה גלימט רשמה ארבעה ניצחונות רצופים בליגת האלופות, כולל על אינטר, אתלטיקו מדריד ומנצ’סטר סיטי, והמשיכה לבסס את מעמדה כהפתעה המרעננת של המפעל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
