התירוץ של בארלה אחרי ההדחה לבודה גלימט

סנסציית ענק. אין מילים רבות שיכולות לתאר את מה שקרה אמש (שלישי) באצטדיון סן סירו, כשבודה גלימט רשמה ניצחון נוסף על אינטר, הפעם 1:2 ו-2:5 בסיכום שני המשחקים והדיחה אותה מליגת האלופות כבר בשלב הפלייאוף.

קשרה של הקבוצה האיטלקית, ניקולו בארלה, אמר בסיום: "הם לא הכניסו אותנו לקושי גדול. ספגנו שער מטעות אישית שהיא חלק מהכדורגל, דברים כאלה יכולים לקרות. הדבר הכי קשה היום היה להיכנס למשחק. לא הצלחנו לעשות את זה. כל הכבוד לבודה שניצחה גם במשחק הראשון וגם בגומלין. היינו יכולים לעלות שלב, האכזבה קיימת, אבל הרצון שלנו הוא להילחם בכל החזיתות ובכל המפעלים.

“כשאתה לא עולה לשמינית הגמר בגלל נקודה אחת כי נותנים פנדל בדקה ה-90 שלא היה (אינטר מול ליברפול) ואז אתה מוצא את עצמך יוצא למשחק חוץ קשה. זה יכול לקרות. זה הכדורגל, זו ליגת האלופות החדשה. המחשבה הייתה להגיע עד הסוף בכל החזיתות. הודחנו מול אתלטיקו מדריד וזכינו באליפות. הודחנו מול בודה ועכשיו אנחנו חושבים על הליגה”.

שחקני אינטר מאוכזבים (IMAGO)

גם יאן ביסק השלים עם ההדחה: "היה לנו חוסר מזל, הכדור פשוט לא רצה להיכנס. הם עשו את מה שהם היו צריכים לעשות, וכל מה שאני יכול לעשות זה לברך אותם. ניסינו להפוך את התוצאה בכל דרך אפשרית. נשארנו במשחק עד הסוף, אבל לא הצלחנו. אנחנו מאוכזבים, אבל מחר הוא יום חדש”.