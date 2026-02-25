יום רביעי, 25.02.2026 שעה 00:52
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
6536-6833קובנטרי1
6334-5134מידלסברו2
5734-5632איפסוויץ'3
5748-5533האל סיטי4
5640-4233מילוול5
5445-5334רקסהאם6
5045-5434סאות'המפטון7
5042-4734בריסטול סיטי8
4940-4533בירמינגהאם9
4938-4134פרסטון10
4845-4934דרבי קאונטי11
4840-4334ווטפורד12
4752-4634ק.פ.ר13
4640-4034סוונסי14
4546-4733שפילד יונייטד15
4431-3633סטוק סיטי16
4143-3334צ'רלטון17
3944-4333נוריץ'18
3943-3433פורטסמות'19
3843-3234בלקבורן20
3550-3334ווסט ברומיץ'21
3454-4734לסטר22
2944-2833אוקספורד יונייטד23
-766-2033שפילד וונסדיי24

סאות'המפטון ודניאל פרץ הביסו 0:5 את ק.פ.ר

למרות התיקו המאכזב מול צ'רלטון, הישראלי (שהשלים משחק שלם) וקבוצתו ידעו לחזור ישירות לצד המנצח ולהמשיך בתקופה הטובה. "הקדושים" במקום השביעי

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

סאות’המפטון ודניאל פרץ רצו להתאושש מהתיקו המאכזב מול צ’רלטון במחזור הקודם, ואמש (שלישי) הם עשו זאת בגדול. הקבוצה הביסה 0:5 את ק.פ.ר והשיגה ניצחון חמישי בששת המשחקים האחרונים.

כבר בדקה התשיעית פין עזז הבקיע את שער היתרון, כשקוריו מאסוקי הכפיל בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. היפני השלים צמד בדקה ה-50, כשלאו סיינזה (59’) וג’יימס ברי (70’) סגרו סיפור בדרך לחמישייה גדולה.

בזכות הניצחון, סאות’המפטון מדורגת במקום השביעי בטבלת הצ’מפיונשיפ. היא במרחק של ארבע נקודות בלבד מרקסהאם השישית שבמקום המוביל לפלייאוף, ונותרו לה עוד 12 משחקים כדי להצליח ולסיים בשישייה הראשונה במטרה לקבל הזדמנות להעפיל לפרמייר ליג.

