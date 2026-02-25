"לא להעניש את הנבחרת בגלל סכסוך פוליטי"

שר הספורט של אירלנד, פטריק אודונובן, הבהיר כי נבחרת אירלנד בכדורגל לא צריכה “להיענש בגלל סכסוך פוליטי”, וקרא לכך שהנבחרת תשחק שני משחקים מול ישראל בהמשך השנה.

הדברים נאמרו עם השקת אסטרטגיית דיפלומטיית הספורט החדשה של ממשלת אירלנד, שמטרתה להגדיר כיצד המדינה תשתמש בספורט כדי "לקדם את האינטרסים והערכים של המדינה בעולם". המסגרת הבינלאומית החדשה מציגה תוכניות לשימוש אסטרטגי בספורט לצורך יצירת שותפויות בינלאומיות, העלאת הפרופיל של אירלנד וחיזוק הקשר עם התפוצה האירית ברחבי העולם.

אודונובן דחה את הטענות שלפיהן תוכנית הדיפלומטיה החדשה סותרת את עמדת הממשלה שלפיה יש לשחק מול ישראל בהמשך השנה, זאת על רקע ההאשמות כלפי הצבא הישראלי ב”רצח עם” בעזה. הוא דיבר בצד המגרש באצטדיון אביבה, שבו צפויה ישראל לפגוש את אירלנד בהמשך השנה, והגן על עמדתו.

פטריק אודונובן (רויטרס)

חבר הפרלמנט מלימריק אמר: "אם המשחקים לא יתקיימו, המפסידה הגדולה תהיה נבחרת אירלנד בכדורגל. יש לנו הזדמנויות גם מחוץ למגרש. יש סכנה בפוליטיזציה של צעירים שמגיעים לשחק עבור המדינה שלהם. אני לא חושב שלמישהו באירלנד יש חשבון עם נבחרת הכדורגל של ישראל. כן יש חשבון עם ממשלת ישראל, אבל אני חושב שצריך להפריד בין השניים, ואני חושב שרוב האנשים יכולים להפריד ביניהם בכנות".

“אף אחד לא ירצה לראות את הנבחרת נענשת בגלל סכסוך פוליטי”

כשנשאל שוב בנושא, הוסיף השר: "אני לא חושב שמישהו ירצה לראות את הצעירים האירים, שעושים עבודה מצוינת כרגע, נענשים בגלל סכסוך פוליטי שאין להם שום קשר אליו".

התאחדות הכדורגל האירית התמודדה לאחרונה עם קריאות מצד גורמים ספורטיביים ופוליטיים לסרב לשחק מול ישראל במסגרת משחקי ליגת האומות בחודשים ספטמבר ואוקטובר. ההתאחדות אף קראה להשעות את ישראל מתחרויות אופ"א, אך הגוף האירופי מאפשר לנבחרת הישראלית להשתתף כרגיל.

שחקני אירלנד (רויטרס)

בנוסף, התייחס שר הספורט גם לסוגיית הביטחון במקסיקו לקראת מונדיאל 2026. בסוף השבוע חיסלו כוחות מיוחדים במקסיקו את ראש קרטל הסמים אל מנצ'ו, מה שהוביל לגל אלימות ברחבי המדינה מצד אנשיו.

מקסיקו אמורה לארח יחד עם ארצות הברית וקנדה את גביע העולם בקיץ הבא, ואירלנד צפויה לשחק במקסיקו אם תעפיל לטורניר באמצעות ניצחונות על צ'כיה ודנמרק. אודונובן אמר בנושא: "אני מניח שעד שהמונדיאל יגיע, ואם אירלנד תעפיל אליו, הסדר ישוב לאותם אזורים. זה בראש ובראשונה עניין של הרשויות במקסיקו, ובהמשך עניין של פיפ"א כגוף המנהל, לוודא שאוהדים מכל המדינות שיגיעו לערים המארחות במקסיקו יהיו בטוחים".