5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בהפועל חיפה מרוצים: הבלמים שלנו הם חוויה

בצד האדום של הכרמל שמחים מהתיקו ומהיכולת שהפגינו מול  ב"ש, ובמיוחד מהרכש החדש שהגיע: "מעל הרמה הממוצעת". סילבס: "עליתם עליהם בכל האספקטים"

|
שחקני הפועל חיפה בטירוף (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל חיפה בטירוף (מרטין גוטדאמק)

מאמן הפועל חיפה חיים סילבס קיים אתמול (שלישי) אספת קבוצה, במהלכה חזר והחמיא לשחקנים על כך שמבחינת פרמטרים שהמנהלת מוציאה, הנתונים של הבחורים שלו עלו על אלו של הפועל ב"ש, שנחשבת לקבוצה הכי אינטנסיבית בליגה.

המאמן החמיא גם על משחק ההגנה והמחויבות שהפגינו שחקניו, ובמקביל הראה להם קטעי וידאו של חלק מההחמצות: "עליתם על ב"ש בכל האספקטים, אבל אנחנו חייבים לדייק יותר מול שער היריב ולנצל את מה שמגיע לנו כי פספסנו שתי נקודות מול ב"ש". 

בהפועל חיפה מרוצים עד כה מהרכש שהגיע ובפרט משני הבלמים הזרים, איוואן קריצ’אק, שהגיע בתקופתו של גל אראל והזר החדש דריו זופאריץ': "הבלמים שלנו חוויה, מעל הרמה הממוצעת בליגת העל", אמרו בקבוצה.

חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)

סרדל ופרבר מועמדים לפתוח במקום נאווי

למרות ההתאוששות בחודש האחרון וצבירת 45 אחוזי הצלחה מארבעה המשחקים האחרונים, בקבוצה מודעים לכך שמצפה להם שני משחקים קשים, מול מכבי ת"א במחזור הקרוב בסמי עופר ובנתניה במחזור הנעילה. כל זה מחייב את הקבוצה להיזהר שלא להפסיד בשני המשחקים כדי לא להישאב שוב לאזור הקו האדום, ממנו הקבוצה כרגע מרוחקת עד כדי 4 נקודות בלבד.

חיים סילבס יחליט רק מחר מי יחליף בהרכב את רוי נאווי הפצוע, כאשר מספר שחקנים מועמדים לפתוח, ביניהם לירן סרדל ויונתן פרבר. אחד מהשלושה יעד גונן, איתי בוגנים או רועי זכרי צפוי לחזור לסגל על חשבון נאווי.

