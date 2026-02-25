יום רביעי, 25.02.2026 שעה 09:48
כדורגל ישראלי

חיפה תפגוש את כפ"ס, החוזרים מפציעות ישחקו

הירוקים יערכו ניסוי כלים מול היריבה מהלאומית. חזיזה, מוחמד, אזולאי וסטיוארט יקבלו דקות כמו גם גולדברג. וגם: ההחלטות שיקבלו לקראת העונה הבאה

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

במכבי חיפה לא מקלים ראש במשחק הליגה המסקרן ביום שני בבלומפילד מול הפועל תל אביב, ולשם כך הקבוצה תקיים מחר (חמישי) בכפר גלים ניסוי כלים מול קבוצת הבת הפועל כפר סבא מהליגה הלאומית במטרה להריץ לא מעט שחקנים שחזרו לאחרונה מפציעות, כמו דולב חזיזה, עלי מוחמד, איתן אזולאי וטריבנטה סטיוארט.

זאת בנוסף להרצת שחקנים שלא זוכים לדקות משחק לאחרונה, כמו הבלם שון גולדברג שכמו עוד מספר שחקנים, נכנס אתמול לשיחה שגרתית אצל ליאור רפאלוב, שנוהג לזמן אליו לשיחות אישיות שחקנים, ופטר אגבה שלאחרונה לא מוצא את עצמו ולא זוכה לדקות.

גם מנואל בנסון מצטרף לרשימת השחקנים הכשירים שיעמדו לרשותו של ברק בכר. המשחק יתקיים מן הסתם ללא שחקני קבוצת הנוער כמו ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, ניב גבאי, נועם שטייפמן ודניאל דרזי שייקחו חלק במשחק של הנוער היום (17:00) מול אתלטיקו מדריד במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות, אליו הצטרף מנכ"ל המועדון איציק עובדיה.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

ההחלטות לקראת העונה הבאה

במכבי חיפה צפויים בתקופה הקרובה לקבל החלטות מעשיות לקראת העונה הבאה החל מזהות המאמן, דרך ההחלטה לגבי עתידם של מספר שחקנים שמסיימים חוזה כמו עבדולאי סק ושון גולדברג, מולם כבר התקיימו שיחות ראשונות, ועד להחלטה איזה שחקנים ימשיכו להיות העוגנים עד תום העונה כדי שניתן יהיה להמשיך איתם גם בעונה הבאה.

