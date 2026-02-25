יום רביעי, 25.02.2026 שעה 09:50
כדורגל ישראלי

אבוקסיס החמיא לשחקניו, קודג'ו מוצהב לפני ק"ש

מאמן סכנין פירגן: "עמידה טקטית נהדרת מול הפועל ת"א", הגנאי יחסר נגד הצפוניים. מייקום דייויד צפוי לקבל קרדיט בהרכב, וגם: הפגישה עם קדוסי

שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

בבני סכנין אמנם השלימו עם העובדה שבעקבות המחזור האחרון הקבוצה לא תגיע לפלייאוף העליון, ושם יצטרכו תחת הדרכתו של יוסי אבוקסיס להיזהר שלא להסתבך בהמשך בקרבות התחתית, כשזאת המטרה העיקרית.

תוך כדי תנועה אבוקסיס יצטרך לחשוב ולסמן לעצמו איזה שחקנים היה רוצה, גם לעונה הבאה, מבין אלה של הסגל הנוכחי. המאמן החמיא לחניכיו ואמר להם: "הוכחתם עמידה טקטית נהדרת מול הפועל ת"א, אתם ראויים למחמאות על המאמץ ועל הנקודה מול קבוצה שהייתה בתקופה מצוינת".

סכנין תשחק במחזור הקרוב בנתניה מול עירוני קריית שמונה. הקשר הזר מתיו קודג'ו מוצהב ולא יעמוד לרשותו של אבוקסיס. קודג'ו נחשב לאחד הזרים היותר טובים שהגיעו השנה לסכנין. גם הזר החדש מייקום דייויד מותיר רושם חיובי וצפוי לקבל קרדיט בהרכב.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

הפגישה עם קדוסי

בסכנין אמורים עד סוף השבוע להיפגש עם אוהד קדוסי ששהה בחופשה פרטית בחו"ל, על מנת לסגור מולו את הסכם העסקתו כעוזרו של אבוקסיס שהעביר מסר להנהלה שחשוב לו מאד שקדוסי יגיע כעוזרו.

