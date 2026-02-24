יום רביעי, 25.02.2026 שעה 00:20
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

נערים א': התל אביביות עלו לרבע גמר הגביע

לאחר שמכבי ת"א הביסה 1:13 את מכבי עמק חפר, הצליחה הפועל ת"א לזכות בניצחון 1:4 במשחק החוץ מול בית"ר ירושלים שתתמקד מעתה במאבקי ההישרדות בליגה

|
שחקני נערים א' של מכבי תל אביב מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני נערים א' של מכבי תל אביב מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)

שלב שמינית גמר גביע המדינה במחלקות הנוער הגיע הערב (שלישי) לסיומו, עם קיומם של שני המשחקים בהם נטלו חלק שתי התל אביביות הבכירות בליגת העל, הפועל ומכבי, שמשחקיהן נדחו להיום בשל יציאת שחקנים משורותיהן עם נבחרת נערים א' לטורניר הפיתוח של אופ"א.

הפועל ת"א ומכבי ת"א הצליחו לזכות בניצחונות משכנעים במשחקי החוץ והן יצטרפן ליריבה העירונית מליגת העל, בני יהודה ת"א ולעוד חמש קבוצות שהעפילו לשלב רבע הגמר: הפועל ראשל"צ ומ.כ נווה יוסף חיפה - נציגות הליגות הארציות, וכן שלוש  קבוצות נוספות מליגת העל: מכבי נתניה, הפועל פ"ת והפועל רעננה.

מכבי עמק חפר - מכבי ת"א 13:1
מוליכת טבלת ליגת העל התארחה בקיבוץ גבעת חיים אצל קבוצת "צו פיוס" של מכבי עמק חפר, שעושה עונה מצוינת במחוז הצפוני של הליגה הארצית, שם היא תופסת את המקום השלישי, כשהיא מרוחקת שבע נקודות מהמוליכה, הפועל נוף הגליל, בעוד שהפועל חיפה מקדימה אותה בזכות יחס שערים עדיף ותופסת את המקום השני, שמוביל למשחקי המבחן על העליה לליגת העל.

שחקני נערים אשחקני נערים א' של מכבי תל אביב מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)

המשחק הערב היה במעמד צד אחד, אחרי יתרון 0:6 בתום המחצית הראשונה, זכתה מכבי ת"א בסיום בניצחון 1:13. כבשו לזכות מכבי ת"א: גיא ממן - חמישייה, עידו יוסף, עמית יהייס וינון כהן - צמד כ"א, רוני האוזי ואון יונה - שער אחד כ"א.

שתי הקבוצות חוזרות למאבקי הליגה. בשבוע הבא מכבי עמק חפר תתארח אצל מ.כ נווה יוסף חיפה, אותה היא מקדימה בשבע נקודות. מכבי ת"א, שנהנית מיתרון של 11 נקודות בפסגת טבלת ליגת העל, תארח בשבת את מכבי נתניה, שמדורגת במקום החמישי בטבלה.

בית"ר ירושלים - הפועל ת"א 4:1
קבוצת ה"צו פיוס" מהבירה, שמקדימה במעט את הקו האדום בליגת העל, אירחה את סגנית המוליכה שניצחה אותה אותה 1:5 במשחק הליגה שנערך בת"א. הערב הפועל ת"א התייצבה למשחק כשעל שערה מגן ינאל באזדוג, המשמש כשוער הראשון של קבוצת הנוער.

הפועל תל אביב נערים אהפועל תל אביב נערים א' (באדיבות המועדון)

בדקה ה-34 האדומים מת"א עלו ליתרון ראשון: כדור ארוך שנשלח לעברו של פואד גנאים השיג את היעד. גנאים ניצל יציאה לא מוצלחת מהשער של השוער הירושלמי, אוראל גודינס, כדי לחלוף על פניו, לחדור לרחבה ולבעוט לרשת - 0:1 לזכות הפועל ת"א. שער מספר 21 העונה למלך שערי הפועל ת"א, הנמנה על סגל הנבחרת.

בדקה ה-52 הפועל ת"א הכפילה את יתרונה: בעיטה חופשית נפסקה להפועל ת"א ממרחק של כ-40 מטרים. יותם כלפה ניצל זאת כדי למסור כדור אלכסוני לטווח של כ-25 מטרים, שמצא את עילאי מליחי, שבעט מכ-14 מטרים לרשת - 0:2 להפועל ת"א.

בדקה ה-62 אדיסו אלמו, שעלה כמחליף בדקה ה-38, חדר לרחבה הירושלמית ולטענת השופט הוכשל ברחבה. את בעיטת הפנדל ביצע כהלכה הבלם והקפטן, נועם נונה, גם הוא שחקן הנבחרת. בשערו השלישי העונה קבע נונה יתרון 0:3 לזכות הפועל ת"א.

בדקה ה-64 חילופי מסירות בין יותם כלפה לעילאי מליחי הובילו לחדירה לרחבה של מליחי, שבעט מכ-13 מטרים לרשת, השלים צמד ובשערו השמיני העלה את קבוצתו ליתרון 0:4.

בדקה ה-82 התחכמות מיותרת של הגנת הפועל ת"א עלתה לה ביוקר: התמסרות בין ינאל באזדוג לנועם נונה בטווח קצר הסתיימה עם חטיפת כדור של נתנאל טייב, שבעט מתוך הרחבה לרשת. שער שני במדי בית"ר ירושלים לחלוץ, שהספיק לכבוש קודם לכן 16 שערים במדי קבוצותיה של בית"ר נורדיה - 14 בקבוצת נערים א' ושתיים בקבוצת הנוער. שער זה קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:4 לזכות הפועל ת"א.

ביום ראשון הקרוב כל אחת מהקבוצות תתייצב למשחק ליגה. הפועל ת"א תקווה לנצח בביתה את הפועל רעננה, בית"ר ירושלים תקווה לשוב מהצפון הרחוק עם ניצחון על עירוני קרית שמונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */