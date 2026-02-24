נערים א': התל אביביות עלו לרבע גמר הגביע

שלב שמינית גמר גביע המדינה במחלקות הנוער הגיע הערב (שלישי) לסיומו, עם קיומם של שני המשחקים בהם נטלו חלק שתי התל אביביות הבכירות בליגת העל, הפועל ומכבי, שמשחקיהן נדחו להיום בשל יציאת שחקנים משורותיהן עם נבחרת נערים א' לטורניר הפיתוח של אופ"א.

הפועל ת"א ומכבי ת"א הצליחו לזכות בניצחונות משכנעים במשחקי החוץ והן יצטרפן ליריבה העירונית מליגת העל, בני יהודה ת"א ולעוד חמש קבוצות שהעפילו לשלב רבע הגמר: הפועל ראשל"צ ומ.כ נווה יוסף חיפה - נציגות הליגות הארציות, וכן שלוש קבוצות נוספות מליגת העל: מכבי נתניה, הפועל פ"ת והפועל רעננה.

מכבי עמק חפר - מכבי ת"א 13:1

מוליכת טבלת ליגת העל התארחה בקיבוץ גבעת חיים אצל קבוצת "צו פיוס" של מכבי עמק חפר, שעושה עונה מצוינת במחוז הצפוני של הליגה הארצית, שם היא תופסת את המקום השלישי, כשהיא מרוחקת שבע נקודות מהמוליכה, הפועל נוף הגליל, בעוד שהפועל חיפה מקדימה אותה בזכות יחס שערים עדיף ותופסת את המקום השני, שמוביל למשחקי המבחן על העליה לליגת העל.

שחקני נערים א' של מכבי תל אביב מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)

המשחק הערב היה במעמד צד אחד, אחרי יתרון 0:6 בתום המחצית הראשונה, זכתה מכבי ת"א בסיום בניצחון 1:13. כבשו לזכות מכבי ת"א: גיא ממן - חמישייה, עידו יוסף, עמית יהייס וינון כהן - צמד כ"א, רוני האוזי ואון יונה - שער אחד כ"א.

שתי הקבוצות חוזרות למאבקי הליגה. בשבוע הבא מכבי עמק חפר תתארח אצל מ.כ נווה יוסף חיפה, אותה היא מקדימה בשבע נקודות. מכבי ת"א, שנהנית מיתרון של 11 נקודות בפסגת טבלת ליגת העל, תארח בשבת את מכבי נתניה, שמדורגת במקום החמישי בטבלה.

בית"ר ירושלים - הפועל ת"א 4:1

קבוצת ה"צו פיוס" מהבירה, שמקדימה במעט את הקו האדום בליגת העל, אירחה את סגנית המוליכה שניצחה אותה אותה 1:5 במשחק הליגה שנערך בת"א. הערב הפועל ת"א התייצבה למשחק כשעל שערה מגן ינאל באזדוג, המשמש כשוער הראשון של קבוצת הנוער.

הפועל תל אביב נערים א' (באדיבות המועדון)

בדקה ה-34 האדומים מת"א עלו ליתרון ראשון: כדור ארוך שנשלח לעברו של פואד גנאים השיג את היעד. גנאים ניצל יציאה לא מוצלחת מהשער של השוער הירושלמי, אוראל גודינס, כדי לחלוף על פניו, לחדור לרחבה ולבעוט לרשת - 0:1 לזכות הפועל ת"א. שער מספר 21 העונה למלך שערי הפועל ת"א, הנמנה על סגל הנבחרת.

בדקה ה-52 הפועל ת"א הכפילה את יתרונה: בעיטה חופשית נפסקה להפועל ת"א ממרחק של כ-40 מטרים. יותם כלפה ניצל זאת כדי למסור כדור אלכסוני לטווח של כ-25 מטרים, שמצא את עילאי מליחי, שבעט מכ-14 מטרים לרשת - 0:2 להפועל ת"א.

בדקה ה-62 אדיסו אלמו, שעלה כמחליף בדקה ה-38, חדר לרחבה הירושלמית ולטענת השופט הוכשל ברחבה. את בעיטת הפנדל ביצע כהלכה הבלם והקפטן, נועם נונה, גם הוא שחקן הנבחרת. בשערו השלישי העונה קבע נונה יתרון 0:3 לזכות הפועל ת"א.

בדקה ה-64 חילופי מסירות בין יותם כלפה לעילאי מליחי הובילו לחדירה לרחבה של מליחי, שבעט מכ-13 מטרים לרשת, השלים צמד ובשערו השמיני העלה את קבוצתו ליתרון 0:4.

בדקה ה-82 התחכמות מיותרת של הגנת הפועל ת"א עלתה לה ביוקר: התמסרות בין ינאל באזדוג לנועם נונה בטווח קצר הסתיימה עם חטיפת כדור של נתנאל טייב, שבעט מתוך הרחבה לרשת. שער שני במדי בית"ר ירושלים לחלוץ, שהספיק לכבוש קודם לכן 16 שערים במדי קבוצותיה של בית"ר נורדיה - 14 בקבוצת נערים א' ושתיים בקבוצת הנוער. שער זה קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:4 לזכות הפועל ת"א.

ביום ראשון הקרוב כל אחת מהקבוצות תתייצב למשחק ליגה. הפועל ת"א תקווה לנצח בביתה את הפועל רעננה, בית"ר ירושלים תקווה לשוב מהצפון הרחוק עם ניצחון על עירוני קרית שמונה.