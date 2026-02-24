"הוריקן סורלות'", "הנורבגי הסיר את הכישוף"

זה לא היה קל, זה אפילו היה קשה לעיתים, אך אתלטיקו מדריד הצליחה למצוא את הדרך להעפיל לשמינית גמר ליגת האלופות, אחרי שהערב (שלישי) היא גברה 1:4 על קלאב ברוז’. כזכור, שתי הקבוצות הגיעו לגומלין לאחר 2:2 במשחק הראשון בבלגיה, אך בסופו של דבר שלשוער ענק של אלכסנדר סורלות’ הכריע ונתן למדרידאים את הכרטיס לשלב הבא.

ב’מארקה’ חגגו את ההעפלה של אתלטיקו מדריד לשלב 16 האחרונות תוך כדי שהם מעניקים את מרב המחמאות לחלוץ הנורווגי הנהדר. תחת הכותרת "סורלות’ לקח את הרובה", נכתב כי השלושער של החלוץ הכריע את ההתמודדות מול יריבה עיקשת שסירבה להיכנע. ב’מארקה’ ציינו כי מעבר ליכולת האישית של סורלות’, השער של קרדוסו היה זה ששבר את השוויון והוציא את העוקץ מהמשחק של הבלגים.

גם ב’אס’ לא נותרו אדישים לתצוגה ההתקפית ובחרו בכותרת הציורית "הוריקן סורלות’". בדיווח נכתב כי בזמן שסורלות’ סיפק את "אבק השריפה", ג'וני קרדוסו היה זה שהחזיק ברובה. ב’מונדו דפורטיבו’ שמו דגש על ההיבט ההיסטורי של הניצחון 1-4, וציינו כי החלוץ הנורבגי "הסיר את הכישוף", במשחק מילים על כינויה של ברוז' - המכשפות.

שחקני אתלטיקו חוגגים עם סורלות' (רויטרס)

“גריזמן? מגיע לו מה שהוא רוצה”

המאמן הנצחי של אתלטיקו, דייגו סימאונה, החמיא ליכולת של אלכסנדר סורלות' ולערך המוסף שהוא מביא למגרש: "הרגשתי שהוא בסדר, הוא שונה מהשאר. כשיש לך שחקן חזק שמוציא את הכדור קדימה ומותח את הקבוצה היריבה כשלא מוצאים נתיב מסירה - הוא עשה זאת מצוין היום".

המאמן הבהיר כי למרות השמות הגדולים בסגל, המגרש הוא הקובע: "אין כאן שמות גדולים. המשחק נמשך 90 דקות, וככה ראינו את גריזמן ואותו (סורלות') נכנסים לעניינים". בנוגע להמשך הדרך בשמינית הגמר, סימאונה העדיף להתמקד ברגע הנוכחי: "אנחנו לא חושבים על ליברפול או טוטנהאם, אלא נהנים מהמשחק של היום. החזרה לשמינית הגמר חשובה מאוד".

אנטואן גריזמן בא לחגוג עם אלכסנדר סורלות' והחברים (IMAGO)

סימאונה התייחס גם לנושא הבוער, הלא הוא עתידו של גריזמן במועדון ושיתף את הכבוד שהוא רוחש לו: "אני אוהב אותו מאוד. אני מקווה שהוא יבחר במה שהוא מחשיב כטוב ביותר ובמה שהוא רוצה, כי מגיע לו מה שהוא רוצה".

הגיבור הגדול של הערב, אלכסנדר סורלות’, אמר בסיום: “10 שערים ב-2026? אני מרגיש טוב מאוד כרגע, להיות קליני מול השער זאת הרגשה פנטסטית. יאן אובלק התייחס למה שמצפה לקבוצה: “אנחנו יכולים לנצח כל יריבה, אבל אנחנו חייבים להיות ברמה המקסימלית שלנו. אני בטוח שאנחנו יכולים להגיע לרבע הגמר”.