יום רביעי, 25.02.2026 שעה 00:13
כדורגל ישראלי

טווטאחה הודיע לשחקני כפר קאסם על עזיבתו

פרסום ראשון. מאמן הקבוצה מהמגזר בישר לחדר ההלבשה בהודעה: "הגיע הרגע להיפרד, לפעמים לטובת המועדון צריך לקום וללכת. זה הכדורגל, מאחל הצלחה"

|
טאלב טוואטחה (עמרי שטיין)
טאלב טוואטחה (עמרי שטיין)

טאלב טוואטחה הודיע היום (שלישי) לשחקני מ.ס כפר קאסם על עזיבתו, כך נודע לראשונה ל-ONE.

בהודעה לשחקניו כתב טוואטחה: “שחקנים יקרים, הגיע הרגע להיפרד. במשך שבעה חודשים עבדנו יחד יום יום. נהניתי מכם בכל אימון ובכל משחק. עברנו יחד רגעים יפים של שמחה וגאווה, וגם רגעים מאתגרים של אכזבה ולחץ. כעסתי כשצריך, שמחתי כשמגיע, וחיבקתי תמיד, כי אכפת לי מכם באמת.

זה הכדורגל, ולפעמים לטובת הקבוצה והמועדון צריך לדעת גם לקום וללכת. נשארו עוד שישה משחקים לסיום העונה הסדירה, ואני עדיין מאמין בכם בכל ליבי. יש לכם את היכולת לשבור את הבצורת של שלוש השנים ולהוביל את המועדון לפלייאוף העליון. זה בידיים שלכם”.

עוד הוסיף טוואטחה: “תילחמו. תתנו הכל. למען המועדון, למען הקהל, ולמען עצמכם. תודה לכל אחד ואחד מכם. ואם פגעתי במישהו בדרך, דעו שזה היה אך ורק מתוך רצון לקדם אתכם ולהצליח יחד. אני בטוח שעוד ניפגש הרבה בעולם הכדורגל. מאחל לכם הצלחה גדולה”.

