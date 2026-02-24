מסי: הייתי אידיוט, השער מול מקסיקו היה 'פוקס'

כוכב הכדורגל הגדול בעולם, ליאו מסי, התייצב לראיון פתוח במיוחד ב-"MDA Podcast", שם סיפק הצצה נדירה למחשבותיו על הקריירה, חייו האישיים והשינויים שעובר ענף הכדורגל. במוקד דבריו עמד הווידוי המפתיע על חרטה מעברו.

"היה לי זמן ללמוד אנגלית כשהייתי ילד ולא עשיתי את זה. הייתי אידיוט", הודה הפרעוש בכנות. הוא הוסיף כי כיום, כשהוא מתגורר בארה"ב ומוקף בידוענים בינלאומיים, הוא מוצא את עצמו לעיתים מרגיש חסר אונים בשל פערי השפה.

בכל הנוגע להתנהלותו על המגרש, מסי חשף את הפילוסופיה שהנחילה לו ברצלונה של פפ גווארדיולה. לדבריו, המאמן תמיד הדגיש שהדרך הטובה ביותר לכבד את היריב היא להמשיך לשחק באותה רצינות, להבקיע ולשחק "כמו שצריך", ללא קשר לתוצאה.

ליאו מסי. מחסום השפה מקשה עליו (רויטרס)

“גדלתי על הרעיון שמה שקורה על המגרש נשאר במגרש”

עם זאת, מסי לא חסך בביקורת על הדור הצעיר ועל תרבות הרשתות החברתיות: "אני גדלתי על הרעיון שמה שקורה על המגרש נשאר על המגרש, ומה שקורה בחדר ההלבשה נשאר שם. מוזר לי שבדור הנוכחי שחקנים יוצאים ומדברים על זה בפומבי".

הארגנטינאי התייחס גם לרגע המכונן במונדיאל האחרון בקטאר - השער הקריטי שכבש מול מקסיקו בשלב הבתים, שער שפתח את הדרך לזכייה ההיסטורית. למרות שמדובר באחד הביצועים הזכורים ביותר שלו, מסי העדיף להישאר צנוע ואף הציג גרסה מפתיעה: "אני אגיד שהבעיטה הזאת ב-2022 הייתה 'פוקס'. היה לי מזל שזה נכנס שם, הכדור פשוט עבר בין כמה רגליים", סיפר בחיוך.

הבעיטה של ליאו מסי נגד מקסיקו (רויטרס)

לסיום, שיתף מסי פרטים על הצד הרומנטי של חייו ועל הצעת הנישואין לאהבת נעוריו, אנטונלה. הוא סיפר כי הרגע התרחש במהלך בילוי בברצלונה שכלל ארוחת ערב ולינה בבית מלון. "זה היה יותר עניין של להפוך את זה לרשמי ולקבוע תאריך", הסביר, "הקשר והחיבור כבר היו שם מזמן, שנינו ידענו שזה נועד להיות".