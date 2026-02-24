בחיפה ברורים: רוצים להמשיך לעשות היסטוריה

אחרי שבסיבוב הקודם רשמה סנסציה אדירה, כשהדיחה את ברצלונה לאחר דו קרב פנדלים, קבוצת הנוער של מכבי חיפה רוצה להמשיך לעשות היסטוריה, כשתפגוש מחר (רביעי, 17:00) קבוצה ספרדית אחרת, אתלטיקו מדריד, במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות.

מאמן הירוקים מהכרמל, איתי מרדכי, דיבר באימון המסכם: “שום משחק בליגת האלופות הוא לא משחק פשוט, בטח לא מול אתלטיקו, שהיא שם דבר בכדורגל האירופי. אנחנו מתכוננים למשחק כמו שהתכוננו למשחקים הקודמים. השחקנים באים מוכנים ואנחנו נעשה את המקסימום כדי להמשיך במסע החלומי שלנו”.

על ההכנות לקולצ’ונרוס: “אתלטיקו היא קבוצה מאוד אגרסיבית, חזקה, עם שחקנים מוכשרים בחלק הקדמי, אבל אנחנו לומדים אותם ויודעים שאנחנו יודעים להתמודד ברמות האלו, וזה גם מה שאנחנו רוצים להמשיך להוכיח”.

איתי מרדכי וצוות המאמנים (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

שחקני הנוער של מכבי חיפה באימון המסכם (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

שחקני הנוער של מכבי חיפה באימון המסכם (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

נבות רטנר מחויך באימון (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

גם קפטן הקבוצה, דניאל דרזי, דיבר: “הרגשה כיפית, כמו כל משחק באירופה. אנחנו שמחים שיש את המשחק הזה ורצים להמשיך במפעל. התחושות הן טובות, אנחנו באים לשחק את הכדורגל שלנו, כמו בכל משחק. הולך להיות לא פשוט, אנחנו יודעים שאתלטיקו היא יריבה טובה, עוצמתית, משחקת הרבה על מעברים, אבל אנחנו נעשה את ההתאמות שלנו ומקווים לעשות היסטוריה”.

יו”ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אמר לאנשי מכבי חיפה: “אתם במסע מופלא שמביא כבוד, חלומות מתגשמים”. לספרד הגיע גם מנכ"ל המועדון איציק עובדיה, שינכח במשחק מחר.