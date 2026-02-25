המגדלור הירוק: זרקור על הבלם נעם שטייפמן

קבוצת הנוער של מכבי חיפה, שהדהימה לפני כשלושה שבועות את אירופה ואת מדינת ישראל, כשהצליחה לנצח בתום דו קרב פנדלים את ברצלונה במשחק נוקאאוט בשלב 32 הגדולות של ליגת האלופות, תתייצב ביום רביעי לפנות ערב למשחק על כל הקופה מול קבוצה ספרדית נוצצת לא פחות, אתלטיקו מדריד, הפעם משחק נוקאאוט בשלב שמינית הגמר.

למכבי חיפה צפוי משחק מאתגר מאוד מול קבוצה שתהנה מיתרון ביתיות ותמיכה ביציעים. אתלטיקו מדריד נחשבת לקבוצה עם התקפה חזקה ועוצמתית, על כך תוכלו לקרוא בהרחבה בכתבתו של תומר גנור אודות הקבוצה, שהתפרסמה מעל במה זו בחודש שעבר.

אחרי שהארנו בכתבות פרופיל על שניים משחקניה ההגנה המרכזיים של מכבי חיפה במשחק מחר - מארק גולנקוב בכתבתו של יונתן גינזבורג וינון פיינגזיכט בכתבתו של אסי ממן, זה הזמן לזרקור על שחקן הגנה מרכזי לא פחות במשחק מחר, הבלם נעם שטייפמן, שיצטרך להיות חומה בצורה במרכז ההגנה הירוקה.

נעם שטייפמן עם הכדור (חגי מיכאלי)

שחקן של שתי קבוצות

נעם שטייפמן, תושב עתלית שיחגוג בשבת יום הולדת 18, החל את דרכו בבית הספר לכדורגל של הירוקים. בעונת 2016/17 הצטרף לקבוצת טרום ב' והחל דרך ארוכה ומרשימה במדים הירוקים. החל מהעונה בה עלה לשנתון טרום א' ועד לפני שתי עונות, מצא את עצמו מדי עונה רשום בקבוצת ילידי 2008, אך לאורך מרבית העונות שיחק בקבוצת ילידי 2007. כבר מתחילת הדרך לא ניתן היה להתעלם מממדיו הגופניים המרשימים. השחקן לאורך השנים תמיד היה גבוה באופן משמעותי מבני גילו וכיום הוא מתנשא לגובה 1.95.

בעונה שעברה, בה ילידי 2008 ייצגו את המועדון בליגת העל של שנתון נערים א', שטייפמן למעשה שב לקבוצת השנתון שלו ושיחק בה לאורך העונה כולה. בעונה זו רשם 36 הופעות בכל המסגרות - 30 מהן מלאות. שטייפמן היה עוגן מרכזי בהצלחת הקבוצה שהודרכה ע"י אדריאן רוצ'ט וזכתה בגביע המדינה כשהיא הייתה רחוקה שתי נקודות מזכייה באליפות. נעם שטייפמן סיים את העונה עם ארבעה שערים, שלושה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום אחד.

הצטיינותו בקבוצות הנערים של מכבי חיפה סללה את דרכו לזימון לנבחרות הנערים, בהן רשם חמש הופעות. במדי נבחרת נערים ב' כבש צמד שערים במשחק הניצחון 2:5 על לטביה, במסגרת טורניר הפיתוח של אופ"א. בפרק הזמן בקבוצות הנערים הספיק להיבחן ולהותיר רושם בסאות'המפטון האנגלית ובאוסטריה וינה.

נעם שטייפמן לצד סמלה של סאות'המפטון (פרטי)

העונה נעם שטייפמן חזר להיות שחקן של שתי קבוצות: לצד 20 הופעות במשחקי הליגה והגביע במדי קבוצת הנוער (19 מהן מלאות), בשניים מהמשחקים בהם קבוצתו שמרה על רשת נקיה, התכבד השחקן בכיבוש שער: במשחק הניצחון 0:6 על עירוני קרית שמונה ובמשחק הניצחון 0:2 על הפועל ת"א.

נעם שטייפמן שותף בחמשת המשחקים במסלול האלופות, ואף הגדיל לעשות כשכבש את שער הניצחון במשחק בשלב המוקדם מול אוסטריה וינה - שהסתיים בניצחון ירוק 1:3. לפני שלושה שבועות זכה השחקן לערוך הופעת בכורה בקבוצת הבוגרים, כשנכנס כמחליף בדקה ה-89 של משחק הניצחון הביתי 2:3 על עירוני טבריה העיקשת. לא בכדי זוכה השחקן להתעניינות ממועדונים אירופאים בכירים. עד כה, רשם השחקן ארבע הופעות בשתי נבחרות הנוער של ישראל.

נועם שטייפמן (שחר גרוס)

עודד ברנע: "בלם אירופאי"

עודד ברנע, מאמן קבוצת נערים א' של הפועל ירושלים בשלוש העונות האחרונות, מכיר היטב את נעם שטייפמן, כשלפני המעבר למועדון מהבירה ברנע אימן אותו בקבוצת נערים ב' של מכבי חיפה ובשתי העונות הקודמות פגש את שטייפמן ארבע פעמים כיריב.

עודד ברנע לא חסך בשבחים לשחקן: "נעם מגיע ממשפחה של ספורטאים, הוריו היו שחיינים תחרותיים בצעירותם, אמו מורה לחינוך גופני, יש לו גנים ספורטיביים טובים וגם תמיכה טובה וחשובה מהבית מהורים, שיודעים איך להתנהל סביב ספורטאי ומבינים את צרכיו. מבחינה מקצועית, נעם הוא הפרוספקט הכי גדול שאימנתי.

נועם שטייפמן עולה לנגוח (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

“כשאני משקלל נתונים פיזיולוגים, אישיותיים ומשפחתיים - אני מקבל שחקן עם פוטנציאל אדיר להצלחה בקנה מידה גבוה. הוא שחקן עם נוכחות מרשימה, מהיר, טכני, משחק ראש מצוין - קשה מאוד לתת לו פייט במשחק הגובה. מבחינת אופי הוא סופר מקצוע חרוץ, בחור טוב, חכם ואינטליגנט, כזה שרוצה ללמוד ולהשתפר כל הזמן.

“הוא בחור שמשקיע אקסטרות באימוני העשרה. בלם בסטנדרטים אירופאים - הן בממדים, הן ביכולות והן באישיות. אם הדברים ימשיכו ללכת בכיוון הנכון מבחינתו, אני מאמין גדול בפוטנציאל שלו להצליח גם במידה וייצא לשחק באירופה".