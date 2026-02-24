יום שלישי, 24.02.2026 שעה 21:23
רדוקנו נפרדה מהמאמן ה-9: "לא מחפשת מחליף"

הבריטית נפרדה מפרנסיסקו רויג אך תמשיך עם אלכסיס קנטר. אחרי הגמר בקלוז' והוירוס במזרח התיכון, היא מתכוננת לאינדיאן וולס עם ספונסר חדש

אמה רדוקאנו מגיבה במהלך משחק (רויטרס)
אמה רדוקאנו מגיבה במהלך משחק (רויטרס)

אמה רדוקנו, הטניסאית הבריטית המדורגת במקום ה-25 בעולם, הודיעה כי היא אינה מחפשת מאמן ראשי חדש באופן אקטיבי, זאת לאחר הפרידה מפרנסיסקו רויג בחודש שעבר. עבור רדוקנו, מדובר בשינוי המאמן התשיעי מאז החלה את הקריירה המקצוענית שלה לפני כחמש שנים, נתון יוצא דופן בעולם הטניס שממשיך למשוך תשומת לב רבה סביב היציבות המקצועית שלה.

בראיון שהעניקה בטוקיו, שם הוכרזה כשגרירה החדשה של מותג ההלבשה היפני 'יוניקלו' (לאחר שעזבה את 'נייקי'), הסבירה רדוקנו את המצב הנוכחי בצוות שלה. "כרגע אני לא מחפשת מאמן. הייתה לי חוויה נהדרת עם פרנסיס, הסתדרנו מצוין והכימיה הייתה טובה, אבל בסופו של דבר לא הייתה בינינו הסכמה על היבטים מרכזיים במשחק", אמרה הכוכבת. למרות הפרידה מרויג, שעבד בעבר שנים רבות עם רפאל נדאל, רדוקנו ציינה כי השניים נותרו ביחסים טובים.

אמה רדוקאנו משחקת על המגרש. (רויטרס)אמה רדוקאנו משחקת על המגרש. (רויטרס)

במקום לחפש שם גדול מבחוץ, הבריטית בת ה-23 תמשיך לעבוד עם אלכסיס קנטר, מאמן מטעם איגוד הטניס הבריטי שליווה אותה בעבר, ועם הפיזיותרפיסטית אמה סטיוארט. השילוב עם קנטר כבר הניב פירות בחודש האחרון, כאשר רדוקנו הגיעה לגמר טורניר קלוז' (טרנסילבניה אופן). היה זה הגמר הראשון אליו הגיעה מאז הזכייה הסנסציונית שלה באליפות ארה"ב הפתוחה ב-2021. "אלכסיס מכיר אותי כאדם וכשחקנית, והייתה לנו הצלחה יחד בשנה האחרונה", ציינה רדוקנו, שהדגישה כי היא מעוניינת לחזור לסגנון משחק אגרסיבי יותר, אותו סגנון שאפיין אותה בפריצה הגדולה שלה.

למרות ההצלחה היחסית ברומניה, התקופה האחרונה לא הייתה פשוטה מבחינה בריאותית עבור הכוכבת הבריטית. במהלך הטורניר בקלוז' היא נדבקה בוירוס שליווה אותה בשבועות האחרונים והשפיע משמעותית על יכולתה במסע למזרח התיכון. רדוקנו נאלצה לפרוש במהלך המשחק בדוחא והפסידה בסיבוב הראשון בדובאי לאנטוניה רוז'יץ'. "המסע למזרח התיכון היה קשה מאוד עבורי, אני עדיין מנסה להתאושש מההשפעות הארוכות של המחלה", הודתה.

כעת, פניה של רדוקנו מועדות לארצות הברית, שם תשתתף בשבוע הבא בטורניר היוקרתי באינדיאן וולס. היא מקווה להגיע בכושר מלא ולהמשיך את המומנטום החיובי שיצרה בתחילת העונה תחת הדרכתו של קנטר, תוך שהיא מציגה לראשונה על המגרש את המדים החדשים של הספונסר היפני שלה. למרות חוסר היציבות בעמדת המאמן, רדוקנו נשמעת בטוחה בדרך שלה ובצוות המצומצם שמלווה אותה כרגע.

