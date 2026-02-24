יום שלישי, 24.02.2026 שעה 20:04
הדרבי החיפאי האיר פניו לנווה שאנן בנערים א'

ניצחון 3 ב-5 המשחקים האחרונים לליעד סולומון וחניכיו - הפעם 0:2 בדרבי מול מ.ס רובי שפירא. בשישי הקרוב התמודדות מאתגרת מול המוליכה, בית"ר חיפה

|
נווה שאנן נערים א' (באדיבות המועדון)
נווה שאנן נערים א' (באדיבות המועדון)

ליגת יזרעאל סובלת מטבלה מבולגנת במיוחד וחסרת אחידות בכמות המשחקים ששיחקו הקבוצות השונות. עם זאת, בשבת האחרונה יצא לדרך המחזור ה-19 בליגה. המשחק המרכזי של המחזור שוחק ביום ראשון, והוא הפגיש לדרבי חיפאי את מ.ס רובי שפירא ואת קבוצת "צו פיוס" של מכבי נווה שאנן, אליו התייצבו שתי הקבוצות, כשהן במומנטום חיובי.

נווה שאנן הגיעה אחרי שצברה שבע נקודות בארבעת המשחקים האחרונים, רובי שפירא אחרי שצברה מספר נקודות שכזה בשלושה משחקים. נווה שאנן התייצבה למשחק זה, כשהיא מדורגת במרכז הטבלה ומקדימה בשבע נקודות ומשחק חסר את יריבתה. נווה שאנן שיקפה את היתרון בטבלה עם ניצחון 0:2, משערים שהובקעו בשלב מתקדם של המשחק.

בדקה ה-73 נפסקה בעיטה חופשית לזכות נווה שאנן, 25 מטרים אלכסונית לשער. אביב גן לב בתרגיל חכם מסר מסירת פס לחלוץ אופיר דוד, שעשה תנועה אחורה ובעט בנגיעה לרשת - 0:1 לזכות נווה שאנן. שער שמיני העונה לאופיר דוד.

בתוספת הזמן נווה שאנן סגרה עניין: כעשר דקות לאחר שעלה להופעת בכורה החלוץ החדש של הקבוצה תבל חזן, ששיחק בעונה שעברה בהפועל מטה אשר וביום ראשון היה זה משחקו הראשון העונה, הצליח השחקן להיות גורם משמעותי במהלך שהניב שער. השחקן נשלח למצב של אחד על אחד מול שוערה של רובי שפירא, מוחמד אבו אל היג'א, שהכשיל אותו ברחבה. אביב גן לב תרגם את בעיטת הפנדל לכיבוש שערו התשיעי העונה, שער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות נווה שאנן.

ליעד סולומון, מאמן נווה שאנן, הגיב בקצרה בסיום: "היה משחק שקול מבחינת יחסי הכוחות. שמח שהצלחנו להבקיע וגם להימנע מספיגות, בכך צברנו נקודה עשירית בארבעה משחקים. המטרה להמשיך לייצר כדורגל חיובי ואיכותי ולשמור על התלכיד של הקבוצה לקראת המעבר לנוער".

במחזור הקרוב לכל אחת מהקבוצות משחק מאתגר מול קבוצת צמרת: ביום שישי מכבי נווה שאנן תארח למשחק דרבי את מוליכת הטבלה, בית"ר חיפה. לעומתה, למ.ס רובי שפירא מצפה משחק מול השלישית בטבלה, מכבי עין מאהל, שייערך רק ב-14 למרץ, כלומר, רובי שפירא תהיה בפגרה בת שלושה שבועות.

