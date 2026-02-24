המטרה עבור בליץ' היא הפלייאוף, אך גם זו בעיה

בשורות מדאיגות למכבי תל אביב לקראת הישורת האחרונה של העונה הסדירה: הקשר הסרבי, כריסטיאן בליץ', סובל מבעיה שמייצרת לו עומסים וכאבים באזור הגב ועל פי הערכות ייעדר מהמשחקים שנותרו עד הפלייאוף, אם כי מצבו מוערך מחדש בכל כמה ימים והמצב סביבו מעט ״טריקי״.

במועדון הוחלט כרגע על הפחתת עומסים מוחלטת לשחקן, שמקיים אימונים קלים בלבד בחדר כושר או ריצות. הסרבי כאמור סובל מבעיה שמייצרת לו כאבים עזים ועומסים על הגב, פציעה שבמכבי ת”א עוד חוקרים ומנסים להבין את שורשה וכיצד להתמודד איתה.

נכון לרגע זה, המטרה שהוצבה מבחינת השחקן היא להכשירו עד לפתיחת משחקי הפלייאוף העליון, אך הדרך לשם עדיין לא ברורה. במכבי תל אביב אומרים כי מדובר בסוג פציעה "חמקמק": "זה טריקי, מסוג הבעיות שיכולות להיפתר תוך כמה ימים באותה הקלות שהן יכולות להתארך ולמנוע חזרה בתקופה הנראית לעין", ציינו.

כריסטיאן בליץ' (שחר גרוס)

במה החזרה של בליץ’ תלויה?

חזרתו של בליץ' למגרשים תהיה תלויה בעיקר ביכולת של הצוות הרפואי למצוא את הטיפול הנכון, שיקל על הכאב ויפסיק לייצר את העומסים באזור הגב.

בליץ' נחשב לאחד העוגנים החשובים במרכז השדה של הצהובים, וחסרונו עלול להוות כאב ראש לא קטן עבור הצוות המקצועי. בשלב הזה אין בכלל מה לדבר על מימוש האופציה של השחקן כפי שכבר נכתב ב-ONE ביום שבת האחרון.