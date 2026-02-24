יום שלישי, 24.02.2026 שעה 22:51
יום שלישי, 24/02/2026, 22:00אצטדיון באיי ארנהליגת האלופות - פלייאוף
אולימפיאקוס
מחצית
0 0
שופט: מייקל אוליבר
באייר לברקוזן
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
מערכת ONE | 24/02/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
אלכס גרימלדו וגלסון מרטינס במאבק על הכדור (IMAGO)
אלכס גרימלדו וגלסון מרטינס במאבק על הכדור (IMAGO)

משחקי הגומלין של שלב הפלייאוף בליגת האלופות נמשכים בשעה זו, כאשר באייר לברקוזן מארחת את אולימפיאקוס בבאיי ארנה. כזכור, במפגש הקודם בין הקבוצות, שנערך בשבוע שעבר, הגרמנים השיגו מקדמה יפה כשניצחו 0:2 באתונה מצמד שערים של החלוץ פטריק שיק.   

חבורתו של קספר היולמנד אומנם רשמה הפסד 1:0 מאכזב לאוניון ברלין במחזור הליגה האחרון בזירה המקומית, אך היא מגיעה במומנטום טוב סך הכל עם שישה ניצחונות מתוך שמונת משחקיה האחרונים בכל המסגרות. הביתיים רוצים לנצל את היתרון מהמפגש הקודם  ולהמשיך את המסע האירופי.

מנגד, היוונים יחפשו לחולל הפתעה באצטדיון חוץ קשה. חניכיו של חוסה מנדיליבר הציגו הופעה התקפית דלה בשבוע שעבר כשהצליחו לאיים פעם אחת בלבד למסגרת השער של יריבתם. האורחת ניצחה 0:2 במשחק הליגה האחרון שלה, אבל היא נמצאת בתקופה לא יציבה, כשבששת משחקיה האחרונים היא ניצחה פעמיים, הפסידה פעמיים וסיימה בשתי תוצאות תיקו.        

מחצית ראשונה
חוסה מנדיליבר נותן הוראות לשחקניו (IMAGO)חוסה מנדיליבר נותן הוראות לשחקניו (IMAGO)
הקהל של אולימפיאקוס, הגיע לדחוף את הקבוצה (IMAGO)
  • '8
  • החמצה
  • האורחת גם כן נכנסת לעניינים. ציקיניו קיבל כדור שטוח ישירות מהקרן לסף הרחבה, אך שלח את הבעיטה גבוה והחוצה
  • '4
  • החמצה
  • המארחת באיפוס כוונות ראשון להערב, אלכס גרימלדו המגן השמאלי, העלה כדור חד לרחבה, ופגש את ראשו של גיבור המשחק הראשון, פטריק שיק. החלוץ נגח בחוזקה מצב מסוכן שחלף רק סנטימטרים ספורים ליד הקורה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט האנגלי, מייקל אוליבר, הוציא את ההתמודדות לדרך!
ההרכב הפותח של אולימפיאקוס להערב (IMAGO)ההרכב הפותח של אולימפיאקוס להערב (IMAGO)
קאספר היולמנד על הספסל (IMAGO)קאספר היולמנד על הספסל (IMAGO)
ההרכב של לברקוזן להערב (IMAGO)ההרכב של לברקוזן להערב (IMAGO)
