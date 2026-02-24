הרכבים וציונים



אלכס גרימלדו וגלסון מרטינס במאבק על הכדור (IMAGO) אלכס גרימלדו וגלסון מרטינס במאבק על הכדור (IMAGO)

משחקי הגומלין של שלב הפלייאוף בליגת האלופות נמשכים בשעה זו, כאשר באייר לברקוזן מארחת את אולימפיאקוס בבאיי ארנה. כזכור, במפגש הקודם בין הקבוצות, שנערך בשבוע שעבר, הגרמנים השיגו מקדמה יפה כשניצחו 0:2 באתונה מצמד שערים של החלוץ פטריק שיק.

חבורתו של קספר היולמנד אומנם רשמה הפסד 1:0 מאכזב לאוניון ברלין במחזור הליגה האחרון בזירה המקומית, אך היא מגיעה במומנטום טוב סך הכל עם שישה ניצחונות מתוך שמונת משחקיה האחרונים בכל המסגרות. הביתיים רוצים לנצל את היתרון מהמפגש הקודם ולהמשיך את המסע האירופי.

מנגד, היוונים יחפשו לחולל הפתעה באצטדיון חוץ קשה. חניכיו של חוסה מנדיליבר הציגו הופעה התקפית דלה בשבוע שעבר כשהצליחו לאיים פעם אחת בלבד למסגרת השער של יריבתם. האורחת ניצחה 0:2 במשחק הליגה האחרון שלה, אבל היא נמצאת בתקופה לא יציבה, כשבששת משחקיה האחרונים היא ניצחה פעמיים, הפסידה פעמיים וסיימה בשתי תוצאות תיקו.