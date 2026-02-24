יום שלישי, 24.02.2026 שעה 17:38
כדורגל עולמי  >> ליגה ארגנטינאית
ליגה ארגנטינאית 26-27
  
144-86ולס סרספילד1
122-56אסטודיאנטס2
113-56פלטנסה3
104-66דפנסה חוסטיסיה4
104-66סן לורנסו5
107-86טאיירס קורדובה6
96-86אינדפנדיינטה7
83-66אוניון8
84-56בוקה ג'וניורס9
88-85לאנוס10
77-76אינסטיטוטו11
68-36חימנסיה מנדוסה12
54-16סנטרל קורדובה13
35-26דפורטיבו רייסטרה14
212-56ניואלס אולד-בויס15
  
156-106אינדפנדיינטה ריבדביה1
143-116טיגרה2
123-66בלגראנו3
106-66חימנסיה לה-פלאטה4
94-56הורקאן5
85-66רוסאריו סנטראל6
82-35ארגנטינוס-ג'וניורס7
76-66בנפילד8
78-76ראסינג קלוב9
76-46ריבר פלייט10
66-46סרמיינטו11
57-86אתלטיקו טוקומן12
55-36ברקאס סנטרל13
36-26אלדוסיבי14
111-16אסטודיאנטס קוארטו15

בצעד חסר תקדים: כל הקבוצות בארגנטינה ישבתו

המחזור ה-9 בליגה הבכירה לא יתקיים כתמיכה ביו"ר ההתאחדות המקומית קלאודי טאפיה, שנחקר בחשד להונאת מס והלבנת הון אותן הוא מכנה "קמפיין הכפשה"

|
קלאודיו טאפיה עם גביע העולם ושחקני נבחרת ארגנטינה (רויטרס)
קלאודיו טאפיה עם גביע העולם ושחקני נבחרת ארגנטינה (רויטרס)

המחזור התשיעי של הליגה הארגנטינאית יושבת באופן רשמי שבוע הבא, לאחר שמועדוני הכדורגל במדינה החליטו לנקוט בצעד חריג של "הפסקת עבודה" קולקטיבית. ההשבתה, שצפויה להימשך בין ה-5 ל-8 במרץ, הגיעה כהפגנת תמיכה ביו"ר התאחדות הכדורגל המקומית, קלאודיו טאפיה, המצוי בעיצומה של חקירה בחשד להונאת מס והלבנת הון.

הודעת הליגה המקצוענית ברשת X הבהירה כי הפסקת הפעילות מגיעה בעקבות בקשת הקבוצות להפגין סולידריות עם הנהגת ההתאחדות. המהלך הדרמטי התרחש במקביל להחלטת בית המשפט לאפשר לטאפיה לצאת מהמדינה לכינוסים בינלאומיים בקולומביה ובברזיל, וזאת למרות צו עיכוב היציאה שהוטל עליו רק חמישה ימים קודם לכן בשל חומרת החשדות נגדו.

ברקע להשבתה עומדת חקירה רחבת היקף של רשויות המס, הבודקות חשד לאי-העברת הפרשות פנסיוניות לשחקנים ועובדים בסכום עתק של כ-19 מיליארד פסו (כ-13.8 מיליון דולר). החקירה מתמקדת בתקופה שבין מרץ 2024 לספטמבר 2025, כאשר טאפיה ובכירים נוספים, בהם גזבר ההתאחדות, זומנו להתייצב בבית המשפט ב-5 במרץ - המועד בו תחל השביתה בפועל.

קלאודיו טאפיה עם ליאו מסי (רויטרס)קלאודיו טאפיה עם ליאו מסי (רויטרס)

מאבק בין ההתאחדות המקומית לממשלה

השבתת הליגה נתפסת גם כחלק ממאבק פוליטי חריף בין ה-AFA לבין ממשלת הימין של הנשיא חאבייר מייליי. בהתאחדות טוענים כי מדובר ב"קמפיין הכפשה" שנועד לקדם את תוכנית הממשלה להפוך את מועדוני הכדורגל לחברות ציבוריות למטרות רווח. טענות אלו מצטרפות למתיחות חברתית רחבה בארגנטינה, הכוללת שביתות כלליות נגד הרפורמות הכלכליות של הממשל.

לצד הונאת המס, ההתאחדות מתמודדת עם האשמות על הלבנת הון שהובילו לפשיטות משטרתיות על משרדיה ועל מועדוני פאר כגון ראסינג ואינדפנדיינטה. למרות העננה המשפטית, עולם הכדורגל המקומי בחר להתייצב מאחורי טאפיה ולשתק את הליגה, מה שמעמיד את המשך עונת הכדורגל בסימן שאלה ומחריף את העימות מול מוסדות המדינה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */