קטש בחר את מדר, איטודיס את סורקין וקרינגטון

לאחר שנבחרו 24 השחקנים שישתתפו במשחק האולסטאר של ליגת ווינר סל ביום שישי הבא, ה-6 במרץ, היום (שלישי) המאמנים של הקבוצות, עודד קטש ודמיטריס איטודיס, ערכו בחירות ונקבעו הנבחרות שיתחרו ראש בראש.

עוזרו של קטש יהיה יהוא אורלנד, מאמנה של בני הרצליה. השחקנים שישחקו בקבוצה שלהם יהיו: ים מדר (הפועל ת"א), אדם אריאל (מכבי ר"ג), ברנדון אנג'ל (הפועל ב"ש), ג'ימי קלארק (מכבי ת"א), נתנאל ארצי (הפועל חולון), אלייז'ה סטיוארט (בני הרצליה), די ג'יי ברנס (מכבי ראשל"צ), תומר אסייג (עירוני קריית אתא), צ'ינאנו אונואקו (בני הרצליה), רז אדם (הפועל גליל עליון), ברייס בראון (עירוני נס ציונה) וגיל בני (מכבי ר"ג).

בצד השני, עוזרו של איטודיס יהיה שרון אברהמי, מאמן הפועל העמק. השחקנים שישחקו בקבוצה שלהם יהיו: ג'ארד הארפר (הפועל ירושלים), רומן סורקין (מכבי ת"א), אנטוניו בלייקני (הפועל ת"א), ג'יילן הורד (מכבי ת"א), ניב משגב (הפועל העמק), אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א), קיילר אדוארדס (הפועל העמק), קאדין קרינגטון (הפועל ירושלים), יואב ויטלם (הפועל ב"ש/דימונה), חואקין שוכמן (מכבי רעננה) ג'ורדן מקריי (הפועל חולון) ועמית גרשון (אליצור נתניה).

ג'ארד הארפר מול ים מדר (רועי כפיר)

אירוע האולסטאר יתקיים כאמור ביום שישי, 6 במרץ 2026, בשעה 13:30 בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב, ויכלול את משחק האולסטאר המסורתי לצד תחרויות השלשות וההטבעות, הנחשבות מדי שנה לאחד משיאי החוויה.

את האירוע תנחה יעל שלביה, ובנוסף לכדורסל צפוי הקהל ליהנות גם ממופעים מוזיקליים והופעות חיות של אופק אדנק, להקת סולטיז, אינדה גיים, קווין רובין ובבויה, שילוב שמחזק את האולסטאר כאירוע תרבותי ובידורי רחב, לכל המשפחה. האולסטאר מתקיים בסמיכות לחג הפורים וממשיך את המסורת של אירוע צבעוני הפונה לאוהדי כדורסל, למשפחות ולקהל צעיר.