ליגה גרמנית 25-26
6021-8523באיירן מינכן1
5222-4923בורוסיה דורטמונד2
4630-4923הופנהיים3
4332-4423שטוטגרט4
4132-4423לייפציג5
3928-4322באייר לברקוזן6
3337-3423פרייבורג7
3149-4623איינטרכט פרנקפורט8
2837-2923אוניון ברלין9
2841-2823אוגסבורג10
2632-2522המבורג11
2439-3323פ.צ. קלן12
2238-2623מיינץ13
2239-2623בורוסיה מנשנגלדבאך14
2049-3323וולפסבורג15
2040-2223סט. פאולי16
1944-2323ורדר ברמן17
1451-2223היידנהיים18

בדרך להיסטוריה: הארי קיין מנפץ שיאים בבאיירן

החלוץ האנגלי הנהדר מקדים את אמבפה והולאנד במרוץ לנעל הזהב, כששיא 41 השערים בבונדסליגה של רוברט לבנדובסקי כבר לא נראה כל כך רחוק: "הוא מכונה"

|
הארי קיין חוגג (IMAGO)
הארי קיין חוגג (IMAGO)

החלוץ האנגלי של באיירן מינכן, הארי קיין, חווה עונה יוצאת דופן בבונדסליגה ומציב את עצמו בעמדת זינוק לשבירת שיאים היסטוריים. נכון למחזור ה-23, קיין כבר הבקיע 28 שערים, נתון המציב אותו בדיוק באותו קצב כיבושים בו עמד רוברט לבנדובסקי בעונת 2020/21, אז קבע הפולני את השיא הבלתי נתפס של 41 שערים בעונה אחת בגרמניה.

מעבר למאבק המקומי, קיין מוביל כרגע במרוץ לנעל הזהב האירופית עם 56 נקודות, כשהוא מקדים בחמישה שערים את קיליאן אמבפה מריאל מדריד (23 שערים) ובשישה את ארלינג הולאנד (22 שערים). למרות היתרון, לאמבפה ולהולאנד יהיה יתרון מסוים בהמשך הדרך, שכן בליגה הספרדית ובפרמייר ליג משוחקים 38 מחזורים, לעומת 34 בלבד בגרמניה.

הארי קיין כובש פנדל (IMAGO)הארי קיין כובש פנדל (IMAGO)

במהלך העונה הנוכחית חצה הארי קיין את רף 500 השערים בקריירה המקצוענית שלו ב-743 משחקים, מהירות שרק ליאו מסי ורוברט לבנדובסקי הצליחו להתעלות עליה. על רקע השמועות בנוגע להתעניינות מצד ברצלונה, הגיב החלוץ האנגלי: "לא שמעתי שום דבר על זה. אבי ואחי מטפלים בזה, אבל הם לא אמרו לי כלום. אני מאוד שמח כאן בבאיירן. אקח את זה כמחמאה".

“תואר האליפות הרבה יותר חשוב לו”

במקביל, המנהל הספורטיבי מקס אברל אישר כי המועדון "עובד" על ענייני חוזהו של השחקן, שנגמר ב-2027. חברו לקבוצה, לואיס דיאס, לא חסך בשבחים על העבודה היומיומית לצד הכוכב: "דבר אחד זה לראות אותו בקבוצה אחרת, ודבר אחר לגמרי זה לחלוק איתו חדר הלבשה, להיות איתו במגרש האימונים כל יום ולראות איך הוא עובד. הוא מכונה. הוא באמת עושה הכל נכון".

הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

בנוגע למרדף אחר שיא הכיבושים ההיסטורי של לבנדובסקי, התייחס לכך מאמנו וינסנט קומפני בבדיחות: "אני מניח שתואר האליפות הרבה יותר חשוב לו מהשיא. אבל אולי אני טועה כי אני הייתי שחקן הגנה והוא חלוץ". קיין עצמו שומר על רגליים על הקרקע: "הכל אפשרי, אבל עדיין יש דרך ארוכה לעבור. זה שיא מדהים. נראה איפה אהיה כשנגיע לאפריל. אז אתחיל לחשוב על זה".

