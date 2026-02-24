בדרך להיסטוריה: הארי קיין מנפץ שיאים בבאיירן

החלוץ האנגלי של באיירן מינכן, הארי קיין, חווה עונה יוצאת דופן בבונדסליגה ומציב את עצמו בעמדת זינוק לשבירת שיאים היסטוריים. נכון למחזור ה-23, קיין כבר הבקיע 28 שערים, נתון המציב אותו בדיוק באותו קצב כיבושים בו עמד רוברט לבנדובסקי בעונת 2020/21, אז קבע הפולני את השיא הבלתי נתפס של 41 שערים בעונה אחת בגרמניה.

מעבר למאבק המקומי, קיין מוביל כרגע במרוץ לנעל הזהב האירופית עם 56 נקודות, כשהוא מקדים בחמישה שערים את קיליאן אמבפה מריאל מדריד (23 שערים) ובשישה את ארלינג הולאנד (22 שערים). למרות היתרון, לאמבפה ולהולאנד יהיה יתרון מסוים בהמשך הדרך, שכן בליגה הספרדית ובפרמייר ליג משוחקים 38 מחזורים, לעומת 34 בלבד בגרמניה.

הארי קיין כובש פנדל (IMAGO)

במהלך העונה הנוכחית חצה הארי קיין את רף 500 השערים בקריירה המקצוענית שלו ב-743 משחקים, מהירות שרק ליאו מסי ורוברט לבנדובסקי הצליחו להתעלות עליה. על רקע השמועות בנוגע להתעניינות מצד ברצלונה, הגיב החלוץ האנגלי: "לא שמעתי שום דבר על זה. אבי ואחי מטפלים בזה, אבל הם לא אמרו לי כלום. אני מאוד שמח כאן בבאיירן. אקח את זה כמחמאה".

“תואר האליפות הרבה יותר חשוב לו”

במקביל, המנהל הספורטיבי מקס אברל אישר כי המועדון "עובד" על ענייני חוזהו של השחקן, שנגמר ב-2027. חברו לקבוצה, לואיס דיאס, לא חסך בשבחים על העבודה היומיומית לצד הכוכב: "דבר אחד זה לראות אותו בקבוצה אחרת, ודבר אחר לגמרי זה לחלוק איתו חדר הלבשה, להיות איתו במגרש האימונים כל יום ולראות איך הוא עובד. הוא מכונה. הוא באמת עושה הכל נכון".

הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

בנוגע למרדף אחר שיא הכיבושים ההיסטורי של לבנדובסקי, התייחס לכך מאמנו וינסנט קומפני בבדיחות: "אני מניח שתואר האליפות הרבה יותר חשוב לו מהשיא. אבל אולי אני טועה כי אני הייתי שחקן הגנה והוא חלוץ". קיין עצמו שומר על רגליים על הקרקע: "הכל אפשרי, אבל עדיין יש דרך ארוכה לעבור. זה שיא מדהים. נראה איפה אהיה כשנגיע לאפריל. אז אתחיל לחשוב על זה".