מגן הקהילה: הטורניר לכבוד ילדי הדרום והצפון

למעלה מ־200 ילדים מהדרום השתתפו בשבוע שעבר בטורניר "מגן הקהילה", יוזמה משותפת של ״החלוץ - חינוך דרך ספורט״ ושל החברה למתנ"סים, במסגרת יוזמת מחליפים מילה. הטורניר התקיים במתנ"ס בעיר אופקים וחיבר בין קבוצות ילדים שאינן פועלות במסגרת תחרותית.

באירוע השתתפו קבוצות מאופקים, מצפה רמון, ירוחם, אל קסום, תל שבע, רמת נגב ורהט, אשר נפגשו ליום של משחקי כדורגל ללא דירוגים, טבלאות או לחץ תחרותי. במקום זאת, הדגש ניתן על חוויית המשחק, עבודת צוות, היכרות בין ילדים מקהילות שונות וחיזוק תחושת השותפות. בסיום, קיבלו כלל המשתתפים מדליות, לא על מספר שערים או ניצחונות, אלא כהוקרה על רוח ספורטיבית, כבוד הדדי וערכי קהילה.

שגיא יצחקי, רכז הטורנירים של מגני הקהילה מארגון "החלוץ" שיתף: "מגן הקהילה זה אירוע מדהים. הסיבות שאני אוהב אותו כל כך הוא השותפות עם החברה למתנ"סים, הצורך שזה עונה עליו אל מול הרשויות השונות ובעיקר בעיקר, המפגש בין הילדים. מפגש של כדורגל בלי גביע בסוף הדרך, כולם פשוט באים לשחק ולהינות. ברור לכולם שלפעמים קשה ויש מריבות, אבל בסוף אפשר גם להשלים וגם לקבל כרטיס ירוק".

טורניר "מגן הקהילה" (יח"צ החלוץ)

אלון יעקב, מנהל מחלקת הספורט באופקים, אמר לילדים רגע לפני שעלו למגרש: "למרות הדברים המטורפים שקרו לנו לפני שנתיים, אין שום קשר לזה שאנחנו נמשיך לחיות כאן ביחד. אנחנו חיים פה ביחד וזה הניצחון האמיתי. זה הניצחון שלנו, כשאתם יושבים כאן ביחד באירוע ספורטיבי, למרות מה שקרה. אל תתנו מקום לשיח מפלג לידכם. אתם הילדים, אתם העתיד שלנו, כשאתם פה ביחד אנחנו רגועים."

בארגון החלוץ מציינים כי טורנירי "מגן הקהילה" נועדו לאפשר לילדים ליהנות מספורט כמרחב חינוכי וקהילתי, המאפשר יצירת קשרים בין אוכלוסיות שונות וחיזוק ערכי סובלנות, כבוד הדדי ושיתוף פעולה כבר מגיל צעיר.

מהגולן עד עפולה

בטורניר נוסף, מאות ילדים השתתפו באירוע שמחבר בין קהילות בצפון. יותר מ-300 ילדים וילדות מכיתות א׳–ד׳ מרחבי הצפון השתתפו השבוע בטורניר “משחקי החלוץ בצפון”, שנערך במגרש הכדורגל בעיר קצרין. הטורניר המסורתי של ארגון “החלוץ” התקיים השנה בשיתוף המרכז הקהילתי גולן, וחיבר בין ילדים וילדות מקצרין, יישובי מועצה אזורית גולן, זרזיר, מנשיה, עפולה וטבריה.

המשחקים שילבו יום של פעילות ספורטיבית עם היכרות בין ילדים מאזורים שונים בצפון, תוך שימת דגש על חוויה ערכית משותפת של משחק הוגן, כבוד הדדי ועבודת צוות. את ההתמודדויות שפטו בני נוער שמשתתפים בתוכנית להכשרת עוזרי מאמנים של הארגון, כחלק מהפעילות שלהם לאורך השנה בקבוצות הספורט במועצה.

טורניר "מגן הקהילה" (יח"צ החלוץ)

יאיר צוקר מארגון “החלוץ” פתח בדבריו: “היה לנו חשוב להפגיש ילדים מכל הצפון, מכל הזהויות והדתות, למפגש מכבד של ספורט הוגן, חברות וכבוד. במקביל, היה לנו חשוב להעצים את בני הנוער עוזרי המאמן, שהפעילו את הטורניר ושפטו במשחקים”.

רן אבן דנן, מנהל מחלקת הספורט במרכז הקהילתי גולן: “יחד עם ארגון ‘החלוץ’ יצרנו כאן חוויה שמלמדת את הדור הבא שהניצחון האמיתי הוא לא רק בתוצאה על הלוח. הגביע המיוחד שלנו לא הולך לקבוצה שכבשה הכי הרבה שערים, אלא לקבוצה שהפגינה הגינות, כבוד ורוח ספורטיבית מופתית. אנחנו מאמינים שספורט הוא קודם כול חינוך, לרצות לנצח בכל הלב, אבל גם לכבד את היריב, לשחק הוגן ולהרים את החבר שנפל. יחד אנחנו מגדלים דור של ספורטאים עם ערכים”.

בארגון החלוץ הסבירו כי הטורנירים האזוריים הם חלק מפעילות חינוכית רחבה הפועלת בעשרות רשויות ברחבי הארץ, שמשלבת בין ספורט, חינוך ומעורבות קהילתית, במטרה לטפח דור צעיר הפועל מתוך ערכים של אחריות חברתית, שותפות וכבוד הדדי.