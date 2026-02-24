הטורקי, ארוסתו וחלום הילדות: אהבת השם נפתח

בשבת האחרונה זה קרה. אהבת השם גורדון, בן 19 סך הכל, הצליח לרתק מדינה שלמה אל המסך לראות קרב ב-MMA. נשמע לכם מוזר? אז אתם כנראה לא הייתם במדינת ישראל בימים האחרונים. הטירוף שסובב סביב נער הזהב הישראלי מאז הניצחון על היריב הטורקי בליטא, הוא דבר שאין שום דבר שמתקרב לו. נער אחד שמצליח לאחד מדינה שלמה מאחוריו עם מיליוני צפיות.

לאחר שחזר לארץ, הגיע ‘אבשה’ לריאיון בלעדי בפודקאסט “נוקאאוט!” עם יניב קמינסקי ואולגה רובין בערוץ הפודקאסטים של ONE, ודיבר על הכל: ההכנות, השקילה, היחסים עם הטורקי מאחורי הקלעים, החסימה באינסטגרם שקיבל מהיריב, מה ניצח לו את העימות, הגב מהמשפחה, החלום מגיל 11 שהתגשם, ניתוח הקרב שנייה אחרי שנייה מאת אבשה.

וגם: ארוסתו אורין הצטרפה לשולחן וסיפרה איך זה נראה מהצד שלה לאחר שהייתה לראשונה בקרב של בן זוגה. עוד בפרק: "ההפסד" של שיר כהן בעקבות השופטים, סיכום ה-UFC והכנה לשבוע הבא. האזנה נעימה!

הפקה, עריכה וצילום: יונתן פדרבוש.